Η Odyssey Cybersecurity φέρνει στη ΔΕΘ 2026 ένα live Security Operations Center

Με στόχο να φέρει το επιχειρηματικό κοινό πιο κοντά στις σύγχρονες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας και στην πρακτική διάσταση της κυβερνοανθεκτικότητας, η Odyssey Cybersecurity συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, και με κεντρικό μήνυμα “Engineering Cyber Resilience in the Age of AI”, η εταιρεία, μέσα από το live Security Operations Center (SOC) που θα λειτουργεί στο περίπτερό της, θα δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο πώς ανθρώπινη εξειδίκευση, τεχνολογία και intelligence συνδυάζονται για την ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών. Η παρουσία της Odyssey στη ΔΕΘ αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσέγγισής της για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας επιχειρήσεων ,οργανισμών και κρίσιμων υποδομών, καθώς η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, των κυβερνοαπειλών και των κανονιστικών απαιτήσεων αναδιαμορφώνει το τοπίο της κυβερνοασφάλειας.

Στο περίπτερο της Odyssey, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σύγχρονα Security Operations, μέσα από ένα live Security Operations Center, παρακολουθώντας στην πράξη διαδικασίες ανίχνευσης και απόκρισης σε κυβερνοαπειλές. Στον πυρήνα του live SOC βρίσκεται το ClearSkies iISOC, το Intelligent, Integrated Security Operations Platform που υποστηρίζει τα managed security operations της Odyssey. Μέσα από κοινό data model, connected workflows και unified console, η πλατφόρμα διασυνδέει δεδομένα, τεχνολογίες και διαδικασίες, υποστηρίζοντας πιο συντονισμένη ανίχνευση, διερεύνηση και απόκριση σε απειλές. Παράλληλα, η εμπειρία αναδεικνύει την προσέγγιση της Odyssey στα σύγχρονα Security Operations, όπου η ανθρώπινη εξειδίκευση, το AI orchestration, η integrated technology και το real-time intelligence λειτουργούν συνδυαστικά για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και κυβερνοανθεκτικότητας των οργανισμών.

O κ. Απόστολος Πανδρούλας, General Manager Greece της Odyssey Cybersecurity, δήλωσε: «Η κυβερνοανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο τις τεχνολογίες που διαθέτει ένας οργανισμός, αλλά κυρίως το πόσο έτοιμος είναι να ανταποκριθεί αποτελεσματικά τη στιγμή που θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια απειλή. Ένας από τους στόχους μας στην Odyssey είναι να συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση αυτής της επιχειρησιακής διάστασης από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Γι’ αυτό επιλέξαμε στη ΔΕΘ να παρουσιάσουμε τα Security Operations live, μεταφέροντας τη συζήτηση από τη θεωρία στην πράξη και κάνοντας πιο απτό το τι απαιτεί πραγματικά η κυβερνοανθεκτικότητα στην εποχή του AI».

Με τη συμμετοχή της στη ΔΕΘ 2026, η Odyssey συνεχίζει να συμβάλλει στην ενημέρωση και την εξοικείωση του επιχειρηματικού κοινού με τις σύγχρονες απαιτήσεις της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από την κυβερνοανθεκτικότητα, το incident readiness και την ετοιμότητα απέναντι στις απαιτήσεις της NIS2. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών θα μπορούν να επισκεφθούν την Odyssey στο Περίπτερο 15, Stand 39 και να γνωρίσουν από κοντά την προσέγγιση και τις δυνατότητες της εταιρείας στον τομέα των Security Operations.

Η Odyssey δραστηριοποιείται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας περισσότερα από 20 χρόνια, με περισσότερους από 250 ενεργούς πελάτες και παρουσία σε κρίσιμους κλάδους όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία, η ενέργεια, ο δημόσιος τομέας, η ναυτιλία, οι μεταφορές, η βιομηχανία και το λιανεμπόριο. Η ολιστική προσέγγιση της εταιρείας συνδυάζει Managed Services, Advisory Services (GRC), Hybrid Integrated Solutions και την πλατφόρμα ClearSkies iISOC Platform.