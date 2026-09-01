Το FSB προειδοποιεί για χρηματοπιστωτικούς κινδύνους από τα frontier AI μοντέλα

Τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μεταβάλουν ουσιαστικά την ταχύτητα, την κλίμακα και το κόστος των κυβερνοαπειλών, με πιθανές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη προς το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Financial Stability Board (FSB).

Σε επιστολή της 28ης Αυγούστου προς τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες της G20, ο Andrew Bailey ανέφερε ότι τα λεγόμενα frontier AI μοντέλα εμφανίζουν ολοένα πιο σύνθετες δυνατότητες αυτονομίας, επίλυσης προβλημάτων και απειλών. Κατά τον ίδιο, η επίδρασή τους στον κυβερνοκίνδυνο αποτελεί την πιο άμεση ανησυχία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Κυβερνοαπειλές πέρα από τα εθνικά σύνορα

Ο Bailey επισήμανε ότι οι κίνδυνοι από τα frontier AI εκτείνονται πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η στενή διασύνδεση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος επιτρέπει σε μια κυβερνοδιαταραχή να εξαπλώνεται μέσω κοινών τεχνολογικών παρόχων, διαμοιραζόμενων υποδομών και διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων.

Οι διαφορές μεταξύ χωρών ως προς το νομικό πλαίσιο, τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα ανάκαμψης μπορούν, κατά την επιστολή, να ενισχύσουν τις επιπτώσεις ενός περιστατικού. Ιδιαίτερη ευπάθεια δημιουργεί η συγκέντρωση κρίσιμων υπηρεσιών σε τρίτους παρόχους, καθώς ένα συμβάν μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα περισσότερες επιχειρήσεις και υποδομές.

Ο πρόεδρος του FSB ζήτησε από τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, τις υποδομές των αγορών και τους τεχνολογικούς παρόχους να ενισχύσουν τη διαχείριση ευπαθειών, τις διαδικασίες απόκρισης και τις δυνατότητες ανάκαμψης. Η προετοιμασία, ανέφερε, χρειάζεται να καλύπτει σοβαρότερα σενάρια ταυτόχρονων διαταραχών σε πολλές εταιρείες ή σε κοινές τεχνολογικές εξαρτήσεις.

Μόχλευση, αποτιμήσεις και κίνδυνος μετάδοσης

Η προειδοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κινδύνων που, σύμφωνα με τον Bailey, αφήνει τις αγορές εκτεθειμένες σε μια ενδεχομένως άτακτη διόρθωση με διασυνοριακή μετάδοση. Μεταξύ των ευπαθειών που αναφέρει βρίσκονται οι αγορές κρατικού χρέους, η ιδιωτική πίστη και οι υψηλές αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα επενδύσεων που συνδέονται με την AI.

Στην επιστολή καταγράφεται επίσης αυξημένη χρήση μόχλευσης στις αγορές μετοχών, μέσω leveraged exchange-traded funds, επενδυτικών στρατηγικών που ακολουθούν την ορμή της αγοράς και δραστηριοτήτων οντοτήτων όπως τα hedge funds. Η μόχλευση μπορεί να ενισχύσει την άνοδο των αγορών, όμως σε συνθήκες αλλαγής κλίματος μπορεί να επιταχύνει τις απώλειες.

Κατά τον Bailey, η ανησυχία προκύπτει από τον συνδυασμό δανεισμού, υψηλών αποτιμήσεων και συγκέντρωσης της αγοράς. Ξεχώρισε τις αυξανόμενες αμοιβαίες επενδύσεις μεταξύ εταιρειών AI και hyperscalers ως έναν παράγοντα που θα μπορούσε να ενισχύσει μια μελλοντική διόρθωση.

Ανθεκτικότητα και πρωτόκολλα για τα μοντέλα

Τα frontier AI, σύμφωνα με την επιστολή, μπορούν επίσης να ενισχύσουν την κυβερνοάμυνα. Η αξιοποίησή τους απαιτεί, ωστόσο, διαδικασίες δοκιμών, αλλαγών και ανάκαμψης που συμβαδίζουν με τον ταχύτερο ρυθμό εμφάνισης ευπαθειών και ενημερώσεων ασφαλείας.

Ο Bailey αναφέρθηκε και στην απουσία πρωτοκόλλων σε πολλές δικαιοδοσίες για την ανάπτυξη, τη διάθεση και τη χρήση προηγμένων frontier AI μοντέλων. Υποστήριξε ότι η ασφαλής και υπεύθυνη διάθεσή τους σε παγκόσμια βάση πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, με στόχο τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Το FSB εξετάζει ειδικότερα ζητήματα γύρω από την ασφαλή αξιοποίηση των frontier μοντέλων στην κυβερνοάμυνα από εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της απόκρισης και της ανάκαμψης από σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.