Τι νέο φέρνει το Viber στα επαγγελματικά μηνύματα το 2026

Εν όψει της φθινοπωρινής και χειμερινής σεζόν, οι εταιρείες στην Ελλάδα εντείνουν την επικοινωνία τους με τους πελάτες. Για να διευκολύνει αυτή την αλληλεπίδραση και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για τις περιόδους αιχμής των αγορών, η Rakuten Viber παρουσίασε αρκετές νέες δυνατότητες μέσα στο 2026.

Το 2026, τα επαγγελματικά μηνύματα της Viber, που χρησιμοποιούν εκατοντάδες μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, εμπλουτίστηκαν με μια σειρά νέων δυνατοτήτων. Οι αναβαθμίσεις αυτές κάνουν την επικοινωνία με τους πελάτες πιο ομαλή και βοηθούν το περιεχόμενο να ξεχωρίζει.

Νέα μορφή για τα Quick Replies (Γρήγορες Απαντήσεις)

Τα Quick Replies (πρώην «λίστες» στα επαγγελματικά μηνύματα) επιτρέπουν στις εταιρείες να στέλνουν μηνύματα με προκαθορισμένες επιλογές απάντησης. Οι πελάτες απλώς πατούν την επιλογή τους για να συνεχίσουν τη συνομιλία.

Τον Μάιο, η Viber αύξησε το όριο από 5 σε 10 επιλογές απάντησης και πρόσθεσε δύο νέα στιλ σχεδίασης. Τα μηνύματα που αποστέλλονται εντός 24 ωρών από το ερώτημα ή την απάντηση ενός πελάτη είναι πλέον δωρεάν. Από τον τρέχοντα μήνα, το όριο χαρακτήρων για την ερώτηση, χωρίς να υπολογίζονται οι επιλογές απάντησης, αυξήθηκε στους 1.000 χαρακτήρες.

Νέες επιλογές περιεχομένου

Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να στέλνουν GIF μέσα στα μηνύματά τους. Τα κινούμενα γραφικά βοηθούν να τραβηχτεί η προσοχή σε εποχιακές προσφορές, νέες κυκλοφορίες προϊόντων, ειδικές προσφορές και άλλο περιεχόμενο.

Παράλληλα, τα επαγγελματικά μηνύματα της Viber υποστηρίζουν πλέον οριζόντιες (16:9) και κάθετες (9:16) εικόνες, εκτός από τις τυπικές τετράγωνες (1:1). Οι εταιρείες μπορούν πλέον να επαναχρησιμοποιούν υπάρχον οπτικό υλικό σε διαφορετικά κανάλια, αντί να σχεδιάζουν νέο υλικό από την αρχή.

Πιο γρήγορη διαδρομή προς την αγορά

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίζουν διαφορετικούς συνδέσμους για τις εικόνες και τα κουμπιά call–to–action. Για παράδειγμα, το πάτημα πάνω στην εικόνα μπορεί να οδηγεί σε μια σελίδα με λεπτομέρειες προϊόντος, ενώ το κουμπί να οδηγεί απευθείας στο ταμείο (checkout).

Επιπλέον, προστέθηκε η νέα δυνατότητα Tap & Copy (επιλογή & αντιγραφή), η οποία βοηθά τους χρήστες να αντιγράφουν συγκεκριμένα τμήματα κειμένου από ένα επαγγελματικό μήνυμα με ένα μόνο πάτημα. Η αναβάθμιση αυτή διευκολύνει την αντιγραφή κωδικών προσφορών, κουπονιών, αριθμών παραγγελίας ή στοιχείων παρακολούθησης αποστολής.

Πιο εύκολη επικοινωνία με πελάτες στο εξωτερικό

Η Viber λειτουργεί σε περισσότερες από 190 χώρες και υποστηρίζει 44 γλώσσες. Οι χρήστες μπορούν πλέον να μεταφράζουν αυτόματα τα επαγγελματικά μηνύματα απευθείας μέσα στην εφαρμογή. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να προσεγγίζουν διεθνείς πελάτες με σαφές και προσβάσιμο περιεχόμενο.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να απλοποιούν την επικοινωνία και να εξαλείφουν τα περιττά βήματα μέχρι την αγορά. Οι επιχειρήσεις αποκτούν εργαλεία που τις βοηθούν να πετύχουν υψηλότερα ποσοστά μετατροπής κατά τις περιόδους αιχμής των πωλήσεων, ενώ οι πελάτες απολαμβάνουν μια βολική εμπειρία με λίγα μόλις κλικ.