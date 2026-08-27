Κωτσόβολος: ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις για σύνθετα έργα υψηλών απαιτήσεων με τα K2B Signature Projects

Οι επιχειρηματικές ανάγκες σήμερα ξεπερνούν την απλή προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού. Ένα κατάστημα χρειάζεται πιο δυναμικό in-store experience, ένας αθλητικός χώρος τεχνολογική υποδομή που αναβαθμίζει την εμπειρία των φιλάθλων, ένας εταιρικός χώρος λύσεις που ενισχύουν την ταυτότητα και την επικοινωνία του brand, ενώ μια επαγγελματική παραγωγή απαιτεί αξιοπιστία, τεχνική ακρίβεια και ευελιξία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Κωτσόβολος, μέσα από το K2B Business empowerment by Kotsovolos, τον B2B βραχίονα της εταιρείας για ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις, αναδεικνύει τα K2B Signature Projects, ένα πλαίσιο έργων υψηλής πολυπλοκότητας και αυξημένων τεχνολογικών απαιτήσεων, αφιερωμένο σε σύνθετες και εμβληματικές τεχνολογικές εφαρμογές.

Τα K2B Signature Projects καλύπτουν εφαρμογές Digital OOH και Moving Media, In–store Technologies, Indoor Athletic Events και Special Engineering, απαντώντας σε ανάγκες που ξεπερνούν την απλή προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού. Μέσα από ψηφιακές οθόνες και δίκτυα προβολής, διαδραστικές οθόνες, kiosks, LED walls, ψηφιακές προσόψεις και ειδικά σχεδιασμένες τεχνολογικές εγκαταστάσεις, το K2B σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε έργου, χώρου και επιχειρηματικού στόχου.

Από την αναβάθμιση της εμπειρίας στο κατάστημα και την προβολή ενός brand έως τις τεχνολογικές υποδομές αθλητικών χώρων και επαγγελματικών παραγωγών, κάθε έργο απαιτεί αξιοπιστία, τεχνική ακρίβεια και ευελιξία. Η προσέγγιση του K2B βασίζεται σε τεχνογνωσία που έχει δοκιμαστεί σε δεκάδες ολοκληρωμένα έργα, σε ομάδα ειδικών που περιλαμβάνει μηχανικούς, project managers και τεχνικούς εγκατάστασης, καθώς και σε μια πλήρη αλυσίδα υλοποίησης που καλύπτει συμβουλευτική, σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη.

Στο retail και την εμπειρία στο κατάστημα, εφαρμογές digital signage και λύσεις LED Wall, όπως σε έργα για τη Foot Locker, την Admiral, τη Zakcret Sports, τη Media Strom, την Elite Strom, τη Μουστάκας και το efood, αναδεικνύουν στην πράξη πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τη βιτρίνα, την προβολή περιεχομένου, την εμπορική παρουσία και τη συνολική εμπειρία στο σημείο πώλησης.

Στον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, τις επαγγελματικές παραγωγές και τα εταιρικά περιβάλλοντα, έργα όπως το LED Cube για την AEK BC στο SUNEL Arena, εφαρμογές σε χώρους όπως τα Village Cinemas, η συνεργασία με τη Belogiannis AV για επαγγελματικές λύσεις ενοικίασης LED Wall, καθώς και οι λύσεις για την ATCOM, με immersive digital elevator και digital façade, αποτυπώνουν το εύρος των εφαρμογών που μπορεί να αναλάβει το K2B σε περιβάλλοντα αυξημένων τεχνολογικών απαιτήσεων.

Τα έργα αυτά αποτυπώνουν στην πράξη τη δυνατότητα του K2B να λειτουργεί ως πάροχος τεχνολογικών λύσεων και συνεργάτης υλοποίησης εξατομικευμένων έργων.. Από το αρχικό στάδιο της μελέτης έως την εγκατάσταση και την υποστήριξη, η εξειδικευμένη ομάδα K2B σχεδιάζει λύσεις που δεν απαντούν μόνο σε μια τεχνική ανάγκη, αλλά συμβάλλουν στην εμπειρία, τη λειτουργία, την προβολή και την εμπορική δυναμική κάθε επιχείρησης.

Παράλληλα, με το νέο B2B Portal, που υποστηρίζει τις καθημερινές B2B ανάγκες μέσα από ένα υβριδικό μοντέλο digital self-service και εξειδικευμένης υποστήριξης, τα K2B Signature Projects αναδεικνύουν την ικανότητα του K2B να ανταποκρίνεται με αξιοπιστία σε μεγαλύτερες, πιο σύνθετες και εξατομικευμένες τεχνολογικές ανάγκες για επιχειρήσεις που αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις υψηλών απαιτήσεων.