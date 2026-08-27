Η Apple παρουσιάζει τα νέα Mac mini και Mac Studio με τα M6, M5 Pro, M5 Max και M5 Ultra chips

Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι η Apple ανακοίνωσε την Τρίτη τα νέα Mac mini και Mac Studio, τα οποία ενσωματώνουν τη νέα γενιά Apple Silicon και προσφέρουν πρωτοφανείς επιδόσεις για επαγγελματίες, δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές, ερευνητές AI και επιχειρήσεις. Με τα ολοκαίνουργια M6, M5 Pro, M5 Max και M5 Ultra chip, τα νέα desktop συστήματα συνδυάζουν κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και τη δύναμη του macOS 27 με τη νέα γενιά Apple Intelligence, συμπεριλαμβανομένου του Siri AI1.

Νέο Mac mini: Περισσότερη ισχύς σε εξαιρετικά compact σχεδίαση

Το νέο Mac mini διατηρεί τη χαρακτηριστικά μικρή του σχεδίαση, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά αυξημένες επιδόσεις. Με το νέο M6, το σύστημα προσφέρει έως και 4 φορές ταχύτερη απόδοση AI2, έως 2 φορές ταχύτερα γραφικά και αποθηκευτικό χώρο2, καθώς και έως 40% ταχύτερη απόδοση CPU2, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες, πολυδιεργασίες και σύγχρονα AI workflows με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Για ακόμη πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, το Mac mini με M5 Pro προσφέρει επαγγελματικού επιπέδου επιδόσεις για εργασίες όπως επεξεργασία βίντεο, ανάπτυξη λογισμικού, δημιουργία παιχνιδιών και προηγμένες εφαρμογές AI. Παράλληλα, αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο ως βασικός σταθμός εργασίας όσο και για συνεχή λειτουργία σε περιβάλλοντα agentic computing.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα 2.5Gb Ethernet, με δυνατότητα επιλογής 10Gb Ethernet για ακόμη υψηλότερες απαιτήσεις δικτύωσης.

Νέο Mac Studio: Η απόλυτη desktop πλατφόρμα για επαγγελματίες

Το νέο Mac Studio ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη των επαγγελματικών επιδόσεων, συνδυάζοντας τη θρυλική compact σχεδίασή του με τα νέα chip M5 Max και M5 Ultra.

Το Mac Studio προσφέρει έως και 4,3 φορές ταχύτερη απόδοση AI3, έως 2 φορές ταχύτερο αποθηκευτικό σύστημα4, έως 1,8 φορές ταχύτερα γραφικά3 και έως 1,3 φορές υψηλότερες επιδόσεις CPU3, ενώ παράλληλα αξιοποιεί αυξημένο bandwidth μνήμης για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση σε απαιτητικά workloads.

Σχεδιασμένα για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η νέα γενιά Mac desktops έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες AI. Το Mac Studio υποστηρίζει για πρώτη φορά Wi‑Fi 7 και Bluetooth 6, ενώ η υποστήριξη Thunderbolt 5 εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και συνδεσιμότητα με εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα, PCIe expansion chassis και επαγγελματικές λύσεις επέκτασης.

Παράλληλα, το Thunderbolt 5 επιτρέπει τη διασύνδεση πολλαπλών συστημάτων Mac Studio σε clusters, προσφέροντας έως και 3 φορές ταχύτερες επιδόσεις σε distributed AI inference σε σύγκριση με ένα μεμονωμένο σύστημα.

Τα νέα Μac mini και Mac Studio είναι ήδη διαθέσιμα για προπαραγγελία σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple.