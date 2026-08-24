Η Viva.com υπογράφει σύμβαση υπηρεσιών πληρωμών με το Κυπριακό Δημόσιο

Η Viva.com, η πρώτη Tech Bank στην Ευρώπη για επιχειρήσεις, επιλέχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας ηλεκτρονικών συναλλαγών για το Κυπριακό κράτος, ολοκληρώνοντας μια διαγωνιστική διαδικασία που διήρκεσε τέσσερα χρόνια. Μέσω της συμφωνίας, η Viva.com θα αναπτύξει μία προηγμένη υποδομή πληρωμών για το Κυπριακό δημόσιο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως πανευρωπαϊκή κρίσιμη τραπεζική υποδομή που συνδυάζει την κλίμακα με την τοπική εξειδίκευση, εξυπηρετώντας δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η σύμβαση καλύπτει τις ηλεκτρονικές πληρωμές πολιτών και επιχειρήσεων προς το Κυπριακό κράτος, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων φόρων, των τελών ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με το συνολικό διαχειριζόμενο όγκο πληρωμών να αναμένεται να ξεπεράσει το €1,5 δις ετησίως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Viva.com θα παρέχει στο Κυπριακό Δημόσιο μια σύγχρονη, πολυκαναλική υποδομή επεξεργασίας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει στους πολίτες περισσότερους τρόπους πληρωμής, συνδυάζοντας πληρωμές με κάρτες και account-to-account (A2A) μεταφορές, ενώ παράλληλα θα παρέχει στο κράτος έναν πιο αποδοτικό τρόπο διαχείρισης συναλλαγών. Η Viva.com θα αποτελέσει το βασικό μηχανισμό επεξεργασίας συναλλαγών πίσω από την Πύλη Πληρωμών (PGW) της κρατικής πλατφόρμας Gov.cy, συγκεντρώνοντας τις ηλεκτρονικές πληρωμές και επιτρέποντας στους πολίτες να εξοφλούν όλες τις υποχρεώσεις τους προς κρατικές υπηρεσίες μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας.

Η Viva.com θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω της λύσης της για online πληρωμές Smart Checkout, καθώς και για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση όλων των φυσικών τερματικών αποδοχής καρτών (POS) βασισμένων στην τεχνολογία Tap on Any Device της Viva.com, σε ολόκληρο το φάσμα των δημόσιων υπηρεσιών της Κύπρου.

Η ανάθεση έρχεται σε συνέχεια της επιλογής της Viva.com τον Ιούλιο από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την European Dynamics – κορυφαία εταιρεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού -, για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της κεντρικής πλατφόρμας πληρωμών του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), που αφορά και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ από το 2027. Πρόκειται για μία εκ των εμβληματικών κλιματικών πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Ο Χάρης Ξενοφώντος, Chief Business Officer της Viva.com, σχολίασε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που αξιοποιούμε την πανευρωπαϊκή κρίσιμη τραπεζική υποδομή της Viva.com για να υποστηρίξουμε μια τόσο σημαντική λειτουργία του δημόσιου τομέα της Κύπρου. Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει στους πολίτες έναν πιο εύκολο και πρακτικό τρόπο πληρωμής, μειώνοντας παράλληλα το κόστος των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το κράτος. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην παροχή αυτού του συνδυασμού καινοτομίας και αποτελεσματικότητας στις πληρωμές, στις τραπεζικές υπηρεσίες και στη χρηματοδότηση, τόσο στην Κύπρο όσο και στο σύνολο των 31 ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.»