ΟΤΕ με έμφαση σε ιδιωτικό τομέα και διεθνείς οργανισμούς μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Μεγαλύτερο βάρος στη διεύρυνση της παρουσίας του στον ιδιωτικό τομέα, στους διεθνείς οργανισμούς και σε έργα εκτός Ελλάδας δίνει ο ΟΤΕ, καθώς οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης βαίνουν σταδιακά προς ολοκλήρωση.

Η στροφή αφορά κυρίως τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communications Technology – ICT), έναν από τους τομείς που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων στο πρώτο εξάμηνο. Ενδεικτικό είναι το έργο προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ που ανέλαβε ο όμιλος για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και αφορά την κατασκευή κέντρου δεδομένων.

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εντάσσονται στις προμήθειες, στις οικονομικές υπηρεσίες, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην πληροφορική, στη διαχείριση των δικτύων και στην εξυπηρέτηση πελατών. Στις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, το χαρτοφυλάκιο διευρύνεται στο υπολογιστικό νέφος (cloud), στην κυβερνοασφάλεια και σε συναφείς λύσεις.

Τα έσοδα από ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών (System Solutions) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο σε 299,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 64,3%.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, ανέφερε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξαμήνου ότι εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η μετάβαση της εμπορικής ταυτότητας του ομίλου στο σήμα Telekom. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο, με στόχο την αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητας του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού εμπορικού σήματος (brand).

Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό από τη ΔΕΗ, ο κ. Νεμπής είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πίεση στις επιδόσεις του ΟΤΕ. Για την κυοφορούμενη συνεργασία της ΔΕΗ με τη Vodafone στη χονδρική αγορά του FTTH, μέσω της δημιουργίας κοινής εταιρείας, σημείωσε ότι η επίδρασή της δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί. Όπως πρόσθεσε, θα εξαρτηθεί από τον βαθμό επικάλυψης των δικτύων (overbuild).

Απέφυγε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο εισόδου της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία, επισημαίνοντας ότι αυτό θα πρέπει προηγουμένως να επιβεβαιωθεί μέσα από τη διαδικασία απονομής του φάσματος.

Για το Starlink ανέφερε ότι η διείσδυσή του έχει περιοριστεί από την επέκταση της σταθερής ασύρματης πρόσβασης (Fixed Wireless Access – FWA). Κατά τον επικεφαλής του ΟΤΕ, η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί εφάμιλλη λύση για τις περιοχές όπου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών ινών.

Για το σύνολο του 2026, ο όμιλος διατηρεί τον στόχο αύξησης του προσαρμοσμένου EBITDA μετά από μισθώσεις κατά περίπου 3%, εκτιμώντας ότι τα έσοδα από υπηρεσίες θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά. Στη διεθνή χονδρική αναμένεται νέα υποχώρηση, καθώς καταργούνται σταδιακά δραστηριότητες σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους.

Στο πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,5%, στα 1.715,2 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μετά από μισθώσεις (Adjusted EBITDA After Leases – EBITDA AL) ενισχύθηκαν κατά 2,9%, στα 681,7 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κερδοφορίας στο 39,7%, από 39,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 283,2 εκατ. ευρώ, έναντι 281 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,8%. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,7174 ευρώ, αυξημένα κατά 3,2%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Earnings Before Interest and Taxes – EBIT) έφθασαν τα 392,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,2%, και τα κέρδη προ φόρων τα 380,2 εκατ. ευρώ, με αύξηση 1,9%.

Τα συνολικά κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν επίσης σε 283,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 23,2%. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχε επιβαρυνθεί με ζημιές 51,1 εκατ. ευρώ από τις διακοπείσες δραστηριότητες στη Ρουμανία.

Στη σταθερή τηλεφωνία, τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα 1.021,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6%. Η λιανική σταθερής απέφερε 464,2 εκατ. ευρώ, με άνοδο 0,7%, ή 516,7 εκατ. ευρώ και αύξηση 1,5% μαζί με τις υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων (Data Communications).

Τα συνολικά έσοδα της κινητής ανήλθαν σε 619,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 3%. Από υπηρεσίες κινητής προήλθαν 527,9 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 3,8%, ενώ οι πωλήσεις συσκευών μειώθηκαν κατά 1,4%, στα 89,7 εκατ. ευρώ.

Στη χονδρική, η σταδιακή κατάργηση δραστηριοτήτων διεθνούς κίνησης οδήγησε σε πτώση των εσόδων κατά 40%, στα 180,3 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά έσοδα, χωρίς τις υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων, ανήλθαν σε 490,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37,8%.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία περιορίστηκαν κατά 7,6%, στα 265,4 εκατ. ευρώ, από 287,3 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (Free Cash Flow After Leases – FCF AL) μειώθηκαν κατά 21,3%, στα 210 εκατ. ευρώ, έναντι 266,9 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 15,8%, στα 762,3 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά 9,8%, στα 405,3 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις σε δωδεκάμηνη βάση.

Στις υποδομές FTTH, η κάλυψη έφτασε στο τέλος Ιουνίου τα 2,221 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυξημένη κατά 18,5%. Οι συνδέσεις ανήλθαν σε 686,8 χιλ., καταγράφοντας άνοδο 46%.

Η διείσδυση στις εμπορικά διαθέσιμες γραμμές του ΟΤΕ διαμορφώθηκε στο 41,7%, από 31,3% έναν χρόνο νωρίτερα. Στόχος για το τέλος του 2026 παραμένει η κάλυψη περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι συνδέσεις FWA έφθασαν τις 118,9 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 166,1%, και οι συνδρομητές τηλεόρασης τις 793,2 χιλ., με άνοδο 7,9%.

Οι συνολικές συνδέσεις σταθερής μειώθηκαν κατά 1,1%, στα 2,571 εκατ., ενώ οι ευρυζωνικές συνδέσεις υποχώρησαν οριακά κατά 0,1%, στα 2,386 εκατ. Στην κινητή τηλεφωνία, οι συνδρομητές συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 8%, στα 3,148 εκατ., και οι πελάτες καρτοκινητής περιορίστηκαν κατά 6,1%, στα 3,953 εκατ.