Lenovo: οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου

Η Lenovo μαζί με τις θυγατρικές της ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του A’ τριμήνου της οικονομικής χρήσης 2026/27, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων σε τριμηνιαία βάση των τελευταίων πέντε ετών και το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της. Κατά το τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, στα 26,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 43% σε ετήσια βάση.

Όλες οι επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου κατέγραψαν ιστορικά υψηλά έσοδα και λειτουργικά κέρδη για Α’ τρίμηνο οικονομικής χρήσης. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη[1] αυξήθηκαν κατά 176% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,1 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 1 δισ. δολαρίων. Το προσαρμοσμένο καθαρό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, χάρη στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας. Τα έσοδα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη[2] αυξήθηκαν κατά 60% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 9,3 δισ. δολάρια, ενώ αντιπροσωπεύουν το 35% των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, με τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη να αυξάνονται κατά 30% σε ετήσια βάση.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ικανότητα του Ομίλου να μετατρέπει τη στρατηγική του για την υβριδική τεχνητή νοημοσύνη (Hybrid AI) σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η Lenovo αξιοποιεί την ηγετική της θέση σε PC και Smart Devices, ενώ παράλληλα εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση του Infrastructure Solutions Group (ISG), που πλέον επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως βασικός μοχλός τόσο της ανάπτυξης όσο και της κερδοφορίας της Lenovo.

Ως Επίσημος Τεχνολογικός Συνεργάτης της FIFA, η Lenovo παρείχε λύσεις και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™. Με παρουσία σε τρεις χώρες, 16 πόλεις, 48 ομάδες και 104 αγώνες, η Lenovo παρείχε συσκευές, υποδομές, υπηρεσίες, λύσεις και καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που υποστήριξαν τη λειτουργία της FIFA, τις παγκόσμιες μεταδόσεις, την ανάλυση των ομάδων, την τεχνολογία διαιτησίας και την εμπειρία των φιλάθλων σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή δημιούργησε μια σημαντική πλατφόρμα για την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες, ενώ δίνει ώθηση σε νέες εμπορικές ευκαιρίες και ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Lenovo ως ηγέτη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανθεκτικότητα της λειτουργίας της εταιρείας αποτέλεσε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά το Α΄ τρίμηνο. Η κλίμακα δραστηριότητας της Lenovo, το Παγκόσμιο/Τοπικό μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας, οι ισχυρές σχέσεις με τους προμηθευτές και το ολοκληρωμένο μοντέλο λειτουργίας της, επέτρεψαν στην εταιρεία να προβλέψει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους περιορισμούς στην προσφορά και τις πιέσεις στο κόστος, μετατρέποντας τις προκλήσεις που επηρέασαν το σύνολο του κλάδου σε ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Δήλωση του CEO, Yuanqing Yang:

«Μετά την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της Lenovo, πετύχαμε τώρα το ισχυρότερο τρίμηνο που έχει καταγράψει ποτέ ο Όμιλος, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται, την κερδοφορία να βελτιώνεται περαιτέρω και την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται σε σαφή μοχλό ανάπτυξης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Αξιοποιώντας την ηγετική μας θέση σε PC και Smart Devices, είμαστε υπερήφανοι για την ταχύτατη ανάδειξή μας σε παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές, γεγονός που επιβεβαιώνει τις στρατηγικές μας επιλογές. Με κινητήριες δυνάμεις τη στρατηγική μας για την υβριδική τεχνητή νοημοσύνη, την επιχειρησιακή αριστεία και τη συνεχή καινοτομία, η Lenovo δεν περιορίζεται στο να ανταποκρίνεται στις διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά αξιοποιεί ενεργά τις ευκαιρίες για να ενισχύσει τη θέση της. Είμαστε βέβαιοι για την ικανότητά μας να εξασφαλίσουμε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους μας».

Αποτελέσματα A’ τριμήνου

Intelligent Devices Group (IDG):

Τα έσοδα της επιχειρησιακής μονάδας του IDG ανήλθαν σε 17,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 27% σε ετήσια βάση , φτάνοντας σε ιστορικά υψηλό επίπεδο για πρώτο τρίμηνο . Τα έσοδα από PC και Smart Devices αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30%. Το κορυφαίο περιθώριο λειτουργικού κέρδους στον κλάδο διατηρήθηκε στο 7,1% , αντανακλώντας την αποτελεσματική λειτουργία, την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συνεχή καινοτομία του Ομίλου.

, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλό επίπεδο για πρώτο τρίμηνο Τα έσοδα από PC και Smart Devices αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30%. Το κορυφαίο περιθώριο λειτουργικού κέρδους στον κλάδο διατηρήθηκε στο αντανακλώντας την αποτελεσματική λειτουργία, την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συνεχή καινοτομία του Ομίλου. Η ηγετική θέση της Lenovo στην παγκόσμια αγορά PC ενισχύθηκε περαιτέρω, με το μερίδιό της να φτάνει το 24,2% . Η διαφορά από τη δεύτερη εταιρεία της αγοράς ξεπέρασε τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες και διευρύνθηκε σε ετήσια βάση για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο .

Η διαφορά από τη δεύτερη εταιρεία της αγοράς ξεπέρασε τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες και διευρύνθηκε σε ετήσια βάση για Η Lenovo εξακολουθεί να κατέχει τη No1 θέση παγκοσμίως σε PC με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης , με το μερίδιό της στη συγκεκριμένη κατηγορία να αυξάνεται στο 25,1% .

, με το μερίδιό της στη συγκεκριμένη κατηγορία να αυξάνεται στο Τα έσοδα από tablet αυξήθηκαν περισσότερο από 80% σε ετήσια βάση, ενώ ο τομέας των smartphones κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα που έχει σημειώσει ποτέ σε πρώτο τρίμηνο οικονομικής χρήσης, με αύξηση 15% σε ετήσια βάση.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Τα έσοδα της επιχειρησιακής μονάδας του ISG σχεδόν διπλασιάστηκαν, σημειώνοντας αύξηση κατά 98% σε ετήσια βάση, και έφτασαν σε ιστορικό τριμηνιαίο υψηλό που ανήλθε σε 8,5 δισ. δολάρια. Το λειτουργικό κέρδος ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, στα 777 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το λειτουργικό περιθώριο στο 9,1%, επίσης το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ως τώρα.

Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε cloud, edge, AI και, ειδικότερα, AI inferencing επιτρέποντας στο ISG να αξιοποιήσει τη ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας που βασίζεται στην επεξεργασία tokens και να βοηθήσει τους πελάτες να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους μέσω agentic AI.»

Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG καταγράφει εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στον τομέα των Cloud Service Providers (CSP) όσο και στον τομέα των Enterprise and SMB (ESMB), με τα έσοδα και από τους δύο τομείς να διπλασιάζονται σχεδόν σε ετήσια βάση.

Στον παραδοσιακό τομέα υπολογιστικών συστημάτων, η Lenovo ανέβηκε στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς τα έσοδα από διακομιστές x Παράλληλα, στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων για τεχνητή νοημοσύνη, το ύψος των παραγγελιών για ΑΙ servers αυξήθηκε στα 54 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 157% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς επιταχύνεται η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης σε όλο και μεγαλύτερη πελατειακή βάση.

Solutions and Services Group (SSG):

H επιχειρησιακή μονάδα του SSG κατέγραψε τα υψηλότερα τριμηνιαία έσοδα στην ιστορία της, ύψους 2,9 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 28% σε ετήσια βάση. Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 39%, στα 697 εκατ. δολάρια, ενώ το λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, στο 24,2%. Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνεπή εκτέλεση της στρατηγικής και τη συνεχιζόμενη επέκταση σε υπηρεσίες και λύσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα έσοδα από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκαν με τριψήφιο ποσοστό σε ετήσια βάση, καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση των λύσεων AI Factory και AI Library από τους πελάτες, με τις επιχειρήσεις να περνούν από τη δοκιμαστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αξιοποίησή της σε πραγματικές παραγωγικές εφαρμογές.

Οι υπηρεσίες Managed Services και ο τομέας Projects and Solutions αντιπροσώπευαν συνολικά πάνω από το 62% των εσόδων του SSG, καταγράφοντας νέο υψηλό. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στο σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που έχει συσσωρευτεί σε διαδοχικά τρίμηνα, καθώς και στην αυξανόμενη ζήτηση για AI solutions που εστιάζουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πελάτες.

To TruScale εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τα έσοδά του να αυξάνονται κατά 35% σε ετήσια βάση. Οι λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένους κλάδους, όπως ο αθλητισμός, η βιομηχανική παραγωγή και το λιανεμπόριο, μεταξύ άλλων, συνέβαλαν σε αύξηση 50% των εσόδων από Projects and Solutions.

Κατά το τρίμηνο, το SSG συνέχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του θέση στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς που διαμορφώνονται γύρω από τις λύσεις και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Εταιρικά και ESG νέα

Σημαντικά επιτεύγματα, ανακοινώσεις και δεσμεύσεις της Lenovo κατά το προηγούμενο τρίμηνο περιλαμβάνουν:

Η Lenovo ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο ως προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG). Η εταιρεία κατέγραψε μετρήσιμη πρόοδο στη δράση για το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τον κοινωνικό αντίκτυπο και την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δέσμευσή της για υπεύθυνη καινοτομία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε και ένα νέο σύνολο στόχων βιωσιμότητας.

Η Lenovo συμπεριλήφθηκε για ακόμη μία φορά στη λίστα Gartner® Supply Chain Top 25 for 2026, κατακτώντας την 5η θέση παγκοσμίως, την υψηλότερη θέση στην ιστορία της. Η κατάταξη, που πραγματοποιείται για 22η χρονιά, αναδεικνύει τις εταιρείες με κορυφαίες επιδόσεις στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Lenovo είχε καταταχθεί 8η το 2025, 10η το 2024 και 8η το 2023.

Η Lenovo ανέβηκε 43 θέσεις, φτάνοντας στην 153η θέση της ετήσιας λίστας Fortune Global 500. Πρόκειται για την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ η εταιρεία και για μία από τις σημαντικότερες βελτιώσεις κατάταξης των τελευταίων ετών.

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου/Τοπικού μοντέλου παραγωγής της, η Lenovo επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στο Smart Campus στη Βόρεια Καρολίνα, προσθέτοντας σημαντικά αυξημένη δυνατότητα παραγωγής για servers, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση από μεγάλους hyperscalers και εταιρικούς πελάτες. Η επέκταση αξιοποιεί τη μακρόχρονη παρουσία της Lenovo στη Βόρεια Καρολίνα και ενισχύει περαιτέρω το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 30 εργοστάσια σε 11 αγορές.

Η Lenovo κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της στον Παγκόσμιο Δείκτη Workplace Pride, φτάνοντας το 93,7% το 2026 και αποκτώντας για πρώτη φορά την ιδιότητα «Advocate». Η βαθμολογία αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Η Lenovo κατατάσσεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία σε όλους τους τομείς που αξιολογούνται, από τις πολιτικές και την επικοινωνία έως τα δίκτυα εργαζομένων, τις παροχές και τον κοινωνικό αντίκτυπο.