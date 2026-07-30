Η LG ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2026

Η LG Electronics ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα ύψους 23,83 τρισ. KRW (16,56 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη ύψους 1,58 τρισ. KRW (1,10 δισ. USD) για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Τόσο τα έσοδα όσο και τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα δεύτερου τριμήνου στην ιστορία της εταιρείας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,9% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν άνοδο 147%.

Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου οικιακών συσκευών, ηγέτη στον κλάδο του, συνέχισε να αποφέρει σταθερή ανάπτυξη παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Σε συνδυασμό με την ώθηση από μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, η συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου λύσεων οχημάτων της LG συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων σε επίπεδο εταιρείας.

Σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού, τα λειτουργικά κέρδη διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση. Διατηρώντας τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των βασικών της κλάδων, η LG είδε τα έσοδά της να αυξάνονται το δεύτερο τρίμηνο, με τα προϊόντα υψηλού περιθωρίου κέρδους να αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων. Η εταιρεία βελτίωσε την αποδοτικότητα κόστους σε όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητές της και εφάρμοσε μέτρα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης ως απάντηση σε ένα αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, η εταιρεία αναγνώρισε ως έκτακτο κέρδος επιστροφές δασμών που είχαν καταβληθεί προηγουμένως για εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα έσοδα του B2B το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 6,50 τρισ. KRW (4,52 δισ. USD), αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 36% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.Ο κλάδος συνδρομητικών υπηρεσιών, που καλύπτει προϊόντα και υπηρεσίες, κατέγραψε έσοδα 660 δισ. KRW (459 εκατ. USD), βελτιωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση, και θα συνεχίσει να επεκτείνει το παγκόσμιο αποτύπωμά του.

Αποτελέσματα και Προοπτικές Δεύτερου Τριμήνου 2026 ανά Εταιρεία

LG Home Appliance Solution (HS) Company

Η εταιρεία HS κατέγραψε έσοδα 7,08 τρισ. KRW (4,92 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 686 δισ. KRW (477 εκατ. USD). Τα τριμηνιαία έσοδα ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 7 τρισ. KRW (4,86 δισ. USD), ενώ το τριμηνιαίο λειτουργικό περιθώριο κέρδους πλησίασε το 10% για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Η εντυπωσιακή επίδοση οφείλεται στην επιτυχημένη διπλή στρατηγική της εταιρείας – ταυτόχρονη στόχευση στα τμήματα premium και όγκου πωλήσεων – σε συνδυασμό με προσπάθειες βελτιστοποίησης της δομής κόστους και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και με την επίδραση των επιστροφών αμερικανικών δασμών. Ο κλάδος συνδρομητικών υπηρεσιών, ο οποίος παράγει συνεχή έσοδα από υπηρεσίες μετά την πώληση, συνέχισε να συμβάλλει στη σταθερότητα της κερδοφόρας διάρθρωσης της εταιρείας HS.

Στο τρίτο τρίμηνο, κατά το οποίο αναμένεται βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση της ζήτησης, η LG θα επιδιώξει να ενισχύσει τη δυναμική ανάπτυξής της εστιάζοντας σε βασικές αγορές του Νότου, όπου η ζήτηση παραμένει σχετικά ισχυρή, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες διαρθρωτικής βελτίωσης για τη διασφάλιση της κερδοφορίας. Θα ξεκινήσει επίσης την πλήρη λειτουργία του κλάδου robot actuator.

LG Media Entertainment Solution (MS) Company

Η εταιρεία MS κατέγραψε έσοδα 5,11 τρισ. KRW (3,55 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 219 δισ. KRW (152 εκατ. USD). Η σταθερή αύξηση των πωλήσεων premium τηλεοράσεων, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων OLED και QNED, συνοδεύτηκε από συνεχή ανάπτυξη στον Παγκόσμιο Νότο, ενώ ο κλάδος της πλατφόρμας webOS, με το υψηλό περιθώριο κέρδους, συνέχισε επίσης να αναπτύσσεται. Στο τρίτο τρίμηνο, η LG στοχεύει να βελτιώσει περαιτέρω τη δομή κόστους και τη λειτουργική αποδοτικότητα, να αυξήσει τις πωλήσεις premium προϊόντων και να προωθήσει τον κλάδο webOS.

LG Vehicle Solution (VS) Company

Η εταιρεία VS, η οποία έχει καθιερωθεί ως σταθερή πηγή εσόδων βασισμένη σε δραστηριότητες B2B, κατέγραψε έσοδα 3,03 τρισ. KRW (2,11 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 191 δισ. KRW (133 εκατ. USD). Τόσο τα έσοδα όσο και τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν τα υψηλότερα επίπεδα β’ τριμήνου. Τα τριμηνιαία έσοδα ξεπέρασαν τα 3 τρισ. KRW (2,09 δισ. USD) για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ το λειτουργικό περιθώριο κέρδους υπερέβη το 6% για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Στο τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία VS σχεδιάζει να διατηρήσει αυτή την τάση ανάπτυξης βασισμένης στην κερδοφορία, αξιοποιώντας το υπόλοιπο παραγγελιών, τη βελτιωμένη σύνθεση προϊόντων και τις προσπάθειες ενίσχυσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

LG Eco Solution (ES) Company

Η εταιρεία ES κατέγραψε έσοδα 2,73 τρισ. KRW (1,90 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 236 δισ. KRW (164 εκατ. USD). Τα έσοδα αυξήθηκαν λόγω της διευρυμένης πώλησης κλιματιστικών στο εξωτερικό, ενώ ο κλάδος διατήρησε ισχυρή κερδοφορία με λειτουργικό περιθώριο 8,6%. Στο τρίτο τρίμηνο, η LG θα επιταχύνει την ανάπτυξή της προωθώντας οικολογικές, υψηλής απόδοσης και προσαρμοσμένες σε κάθε περιοχή λύσεις.

Ο κλάδος HVAC της LG θα συνεχίσει να επενδύει στη δραστηριότητα λύσεων ψύξης κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AIDC). Η μονάδα διανομής ψυκτικού υγρού (Coolant Distribution Unit – CDU), η οποία αναπτύχθηκε εσωτερικά από την εταιρεία και έχει αναγνωριστεί για την εξαιρετική της απόδοση, βρίσκεται σε θέση να ενταχθεί στον παγκόσμιο πυρήνα της αλυσίδας εφοδιασμού AIDC, μετατρέποντας ταχύτατα την τεκμηριωμένη απόδοσή της σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα.