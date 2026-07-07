LG: προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2026

Η LG ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματά της για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους 23,83 τρισ. KRW (15,9 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 1,58 τρισ. KRW (1,1 δισ. USD).

Τόσο τα έσοδα όσο και τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις δεύτερου τριμήνου στην ιστορία της εταιρείας. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η LG σημείωσε ενοποιημένα έσοδα ύψους 47,56 τρισ. KRW (31,7 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 3,25 τρισ. KRW (2,2 δισ. USD), καταγράφοντας παράλληλα τις υψηλότερες επιδόσεις πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της. Επιπλέον, τα λειτουργικά κέρδη του πρώτου εξαμήνου ξεπέρασαν τα συνολικά λειτουργικά κέρδη που κατέγραψε η LG για ολόκληρο το 2025.

Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν, καθώς οι βασικοί επιχειρηματικοί τομείς της εταιρείας, όπως οι οικιακές συσκευές και οι τηλεοράσεις, ενίσχυσαν τις πωλήσεις τους, αξιοποιώντας την ισχυρή τους θέση στην premium αγορά. Παράλληλα, η εποχική ζήτηση συνέβαλε στις υψηλές παγκόσμιες πωλήσεις κλιματιστικών, ενώ η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τομέα λύσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία ενίσχυσε περαιτέρω τη συνολική απόδοση της εταιρείας, παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Τα λειτουργικά κέρδη ξεπέρασαν σημαντικά τις προσδοκίες της αγοράς, καταγράφοντας υπερδιπλασιασμό σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση των εσόδων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη επέκταση δραστηριοτήτων υψηλού περιθωρίου κέρδους —συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας webOS, των συνδρομητικών υπηρεσιών και των online πωλήσεων— συνέβαλε στη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας. Η ενίσχυση αυτή αντανακλά επίσης τις συνολικές προσπάθειες της εταιρείας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους, καθώς και την προληπτική διαχείριση απέναντι σε ένα αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η LG δέχθηκε επίσης ένα έκτακτο εφάπαξ κέρδος που σχετίζεται με τις επιβεβαιωμένες επιστροφές δασμών από τις ΗΠΑ, για δασμούς που είχαν καταβληθεί προηγουμένως σε εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά. Εξαιρουμένης αυτού του μη συμπεριλαμβανομένου οφέλους, τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου εξακολούθησαν να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση.

Home Appliance Business

Η δραστηριότητα της LG στον τομέα των οικιακών συσκευών θα συνεχίσει να ενισχύει την ηγετική της θέση μέσω μιας διπλής στρατηγικής, εστιάζοντας τόσο στην premium κατηγορία όσο και στα προϊόντα μαζικής αγοράς. Παράλληλα, η LG επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα B2B, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών λύσεων πλυντηρίων και των εντοιχιζόμενων συσκευών.

Η δραστηριότητα λύσεων εξαρτημάτων της LG θα επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξή της, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο βασικών τομέων δραστηριότητας, από τους συμπιεστές και τους κινητήρες έως τους ενεργοποιητές ρομπότ.

Media and Entertainment Business

Η δραστηριότητα της LG στον τομέα των μέσων και της ψυχαγωγίας συνέχισε να βελτιώνει τις επιδόσεις της σε ετήσια βάση, με κινητήριο δύναμη τα νέα premium προϊόντα τηλεοράσεων, συμπεριλαμβανομένων των LG OLED evo και των τηλεοράσεων Micro RGB. Η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τις δομικές βάσεις της δραστηριότητας, μέσω διαρκών προσπαθειών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους, τη διατήρηση της ορθολογικής διαχείρισης αποθεμάτων και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των επενδύσεων μάρκετινγκ και προώθησης.

Vehicle Solutions Business

Η δραστηριότητα της LG στον τομέα των λύσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία συνέχισε τη σταθερή της ανάπτυξη, βασιζόμενη στο ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και στις στρατηγικές συνεργασίες με παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Ο τομέας εξασφάλισε τόσο αύξηση εσόδων όσο και ενίσχυση της κερδοφορίας, ανταποκρινόμενος ενεργά στην αυξανόμενη ζήτηση για premium συστήματα infotainment, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση του ως βασικός μοχλός ανάπτυξης στον τομέα B2B.

Η LG θα συνεχίσει να βελτιώνει τη δομή κόστους σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και να διατηρεί μια πορεία κερδοφόρας ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Eco Solutions Business

Η δραστηριότητα της LG στον τομέα HVAC (συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού) κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, η οποία ενισχύθηκε από την ισχυρή ζήτηση στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, εν μέσω κυμάτων καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ. Η LG ανταποκρίνεται ενεργά στην αυξανόμενη ζήτηση για αντλίες θερμότητας και ολοκληρωμένες λύσεις HVAC, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επενδύσεις στην ψύξη κέντρων δεδομένων με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), προκειμένου να αξιοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν προκαταρκτικά ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, βασισμένα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα της Κορέας (K-IFRS), και παρέχονται για ενημέρωση των επενδυτών πριν από την ανακοίνωση των τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων της LG Electronics, τα οποία θα περιλαμβάνουν και τα καθαρά κέρδη. Οι αναλυτικές επιδόσεις κάθε επιχείρησης θα ανακοινωθούν επίσημα αργότερα εντός του τρέχοντος μήνα.

Η μετατροπή των ποσών είναι υπολογισμένη με μέση ισοτιμία τριμήνου 1.502 KRW/USD για το 2026.