Ο Όμιλος Fourlis παρουσιάζει τις προβλέψεις του για το 2026

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η FOURLIS πραγματοποίησε την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι επιδόσεις του Ομίλου για τη χρήση 2025, η στρατηγική πρόοδος που έχει επιτευχθεί, καθώς και το guidance για τη χρήση 2026.

Ισχυρή επίδοση και στρατηγική πρόοδος το 2025

Το 2025, ο Όμιλος Fourlis κατέγραψε διψήφια αύξηση πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας, υποστηριζόμενος από οργανική ανάπτυξη, αύξηση μεριδίων αγοράς, επέκταση του δικτύου και πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους.

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12% και διαμορφώθηκαν στα €593,7 εκατ., με like-for-like ανάπτυξη περίπου 6%, ενώ το EBIT αυξήθηκε κατά 15% στα €30,7 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €29,6 εκατ., υποστηριζόμενα από συνεισφορά €21,0 εκατ. από συγγενείς εταιρείες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος προχώρησε επίσης σε σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων της αποενοποίησης της Trade Estates, της εξαγοράς και ανάπτυξης της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου IKEA και INTERSPORT, καθώς και της προόδου στην υλοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Διανομής της Inter IKEA.

Δημιουργώντας μια future-ready πλατφόρμα λιανικής

Ο Όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας λιανικής, η οποία συνδέει τα κορυφαία διεθνή brands που εκπροσωπεί με το περιφερειακό του αποτύπωμα, μέσω κοινών υποδομών και δυνατοτήτων.

Η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες, τις ψηφιακές και πολυκαναλικές δυνατότητες, την ενιαία αρχιτεκτονική δεδομένων και την πολυετή τεχνογνωσία του Ομίλου στη λιανική.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και επεκτάσιμου οργανισμού, ικανού να:

λειτουργεί πολλαπλά concepts και αγορές με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα,

μειώνει επικαλύψεις και να απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων,

επιταχύνει την ανάπτυξη υφιστάμενων και μελλοντικών retail concepts,

ενισχύει τη σχέση με τον πελάτη μέσα από κοινές ψηφιακές δυνατότητες και δεδομένα,

δημιουργεί βελτίωση παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ισχυρότερες αποδόσεις.

Κατά τη διάρκεια του 2026, ο Όμιλος Fourlis θέτει τις βάσεις αυτής της πλατφόρμας, μέσω της κεντρικοποίησης επιλεγμένων λειτουργιών Finance, IT, Human Resources, Procurement και Legal, της εισαγωγής νέων agile τρόπων λειτουργίας και της υλοποίησης ενός ενιαίου συστηματος δεδομένων.

Οι βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κοινών συστημάτων χρηματοοικονομικής διαχείρισης και performance management, την προετοιμασία των νέων ERP και commerce platforms, την ενίσχυση των δυνατοτήτων customer relationship management και τη συνεχή επένδυση σε δικτυακές υποδομές και enterprise cybersecurity.

Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αποσκοπούν μόνο στη βελτίωση της βάσης κόστους του Ομίλου, αλλά και στην ενίσχυση της ποιότητας, της ταχύτητας και της συνέπειας στην εκτέλεση, σε όλα τα concepts και τις αγορές.

Προβλέψεις για το Έτος 2026

Η εμπορική πορεία του Ομίλου παραμένει θετική. Έως τις 6 Ιουνίου 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, με like-for-like ανάπτυξη περίπου 4%.

Με βάση την έως τώρα εμπορική πορεία και τις τελευταίες εκτιμήσεις της Διοίκησης για την αγορά, οι προβλέψεις του Ομίλου Fourlis για τη χρήση 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

Πωλήσεις Ομίλου περίπου €645 εκατ., που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 8,6% σε ετήσια βάση.

που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου Μικτό περιθώριο κέρδους περίπου 46,5%.

EBIT ύψους €15–17 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης μη-επαναλαμβανόμενων εξόδων μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης ύψους €10,7 εκατ.

Επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των €9 εκατ. από το 2027 και μετά.

Οι πωλήσεις και το μικτό περιθώριο κέρδους εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του εμπορικού μοντέλου του Ομίλου, παρά το απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον.

Οι πληθωριστικές πιέσεις σε μισθώματα, ενέργεια, μεταφορές και μισθοδοσία, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου €2,5 εκατ. σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, αναμένεται να αντισταθμιστούν πλήρως μέσω ενεργειών ελέγχου κόστους. Παράλληλα, η αγορά της Ρουμανίας αναμένεται να επιβαρύνει τις αρχικές εκτιμήσεις του Ομίλου κατά περίπου €4–5 εκατ.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος επιταχύνει σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών εντός του 2026, με στόχο να μετριάσει τις πιέσεις, να ενισχύσει το λειτουργικό του μοντέλο, να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να επισπεύσει την επίτευξη επαναλαμβανόμενων ωφελειών από το 2027 και μετά.

Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της πλατφόρμας κοινών υπηρεσιών, την οργανωτική αναδιάρθρωση, τον εξορθολογισμό του δικτύου και την κεντρικοποίηση λειτουργιών σε επιλεγμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, καθώς και την ολοκλήρωση της συναλλαγής της Holland & Barrett.

Η σχετική μη επαναλαμβανόμενη επίδραση εκτιμάται σε περίπου €10,7 εκατ. το 2026. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των €9 εκατ. από το 2027 και μετά.

Ο Όμιλος θεωρεί το 2026 ως μια σημαντική χρονιά υλοποίησης, κατά την οποία επιταχύνει τις αλλαγές που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, επεκτάσιμου και future-ready οργανισμού. Τα επαναλαμβανόμενα οφέλη που θα προκύψουν, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ωρίμανση των δικτύων λιανικής του Ομίλου, αναμένεται να υποστηρίξουν ισχυρότερη λειτουργική αποδοτικότητα και τον στόχο του Ομίλου για ετήσια βελτίωση του περιθωρίου EBIT κατά περίπου 50–100 μονάδες βάσης μεσοπρόθεσμα, σε διατηρήσιμη βάση.

Αποδόσεις προς τους μετόχους

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2025. Ο Όμιλος Fourlis παραμένει προσηλωμένος σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων, συνδυάζοντας επενδύσεις σε κερδοφόρα ανάπτυξη, χρηματοοικονομική πειθαρχία και συνεπείς αποδόσεις προς τους μετόχους.

Η παρουσίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2026 είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.