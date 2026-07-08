Νέα εμπλοκή στον διαγωνισμό του Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1.000 καμερών

Νέα εμπλοκή στον διαγωνισμό για το δίκτυο των 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων προκαλεί περαιτέρω καθυστέρηση σε ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχει αναλάβει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) ανέστειλε προσωρινά τη διαγωνιστική διαδικασία, κάνοντας δεκτά τα αιτήματα προσωρινής προστασίας που υπέβαλαν οι εταιρείες Maycon και Aktor Κατασκευές.

Η απόφαση αφορά τον διαγωνισμό, προϋπολογισμού 44,05 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιουνίου μετά τη ματαίωση της πρώτης διαδικασίας. Παρά τις αλλαγές που είχαν γίνει στη νέα προκήρυξη από το αρμόδιο υπουργείο, ο διαγωνισμός βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με προδικαστικές προσφυγές.

Οι δύο εταιρείες ζητούν την ακύρωση της διακήρυξης, ενώ η ΕΑΔΗΣΥ έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση των ισχυρισμών τους πριν συνεχιστεί η διαδικασία. Στην απόφασή της επισημαίνει ότι οι προσφυγές δεν είναι προδήλως απαράδεκτες ούτε προδήλως αβάσιμες και ότι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στις προσφεύγουσες εάν ο διαγωνισμός προχωρήσει πριν εκδοθεί η οριστική κρίση. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε την αναστολή της διαδικασίας έως ότου εκδώσει την τελική απόφασή της.

Η νέα εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επαναπροκήρυξη του έργου. Ο αρχικός διαγωνισμός, με συνολικό προϋπολογισμό 88,11 εκατ. ευρώ λόγω του δικαιώματος προαίρεσης, είχε ματαιωθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά την υποβολή τριών προδικαστικών προσφυγών από την κοινοπραξία Neurosoft – Ots, την Aktor και τη Maycon.

Στη δεύτερη προκήρυξη καταργήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να περιοριστεί στα 44,05 εκατ. ευρώ, διατηρώντας όμως τον βασικό σχεδιασμό του έργου.

Το έργο προβλέπει την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι κάμερες θα διαλειτουργούν με τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, υποστηρίζοντας την αυτοματοποιημένη καταγραφή και διαχείριση παραβάσεων. Το αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού, τις τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις, την εκπαίδευση των χρηστών και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος.

Η ΕΑΔΗΣΥ θα εξετάσει πλέον επί της ουσίας τις δύο προδικαστικές προσφυγές, από την απόφαση των οποίων θα εξαρτηθεί εάν ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί ή θα απαιτηθούν νέες παρεμβάσεις στους όρους της διακήρυξης.