Η Stellar Phronesis στο ESA BIC Greece με νέα γενιά δορυφορικών φωτονικών επικοινωνιών

Η ελληνική deep-tech startup Stellar Phronesis Technology με έδρα την Θεσσαλονίκη εντάσσεται στο ESA BIC Greece, την επιχειρηματική θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών για την επόμενη γενιά ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών.

Καθώς ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, από κινητά τηλέφωνα και αισθητήρες έως drones, δορυφόρους και αυτόνομα συστήματα, τα δίκτυα καλούνται να υποστηρίξουν ολοένα μεγαλύτερους όγκους δεδομένων και χιλιάδες ταυτόχρονες συνδέσεις, ανταποκρινόμενα παράλληλα σε αυστηρότερες απαιτήσεις για ταχύτητα, αξιοπιστία και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η Stellar Phronesis αναπτύσσει τεχνολογίες που επιτρέπουν στα δίκτυα να εντοπίζουν, να διαχωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα ασύρματα σήματα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολύ μεγάλο αριθμό συνδέσεων και να κατανέμουν αποδοτικότερα τους διαθέσιμους τηλεπικοινωνιακούς πόρους, δυνατότητα κρίσιμη τόσο για τις δορυφορικές επικοινωνίες όσο και για τα ασύρματα συστήματα επόμενης γενιάς.

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία ακολουθεί μια καινοτόμο προσέγγιση στην επεξεργασία σήματος. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε συμβατικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, αξιοποιεί φωτονική τεχνολογία, δηλαδή επεξεργασία της πληροφορίας με τη χρήση του φωτός, σε συνδυασμό με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης. Με απλά λόγια, μετατρέπει και επεξεργάζεται σύνθετα ασύρματα σήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενεργειακή αποδοτικότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πιο ισχυρών και ευέλικτων δικτύων.

Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει ταχύτερη επεξεργασία των σημάτων, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων τηλεπικοινωνιακών πόρων. Τα χαρακτηριστικά αυτά την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη για απαιτητικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας τη δυναμικότητα και την αξιοπιστία των δορυφορικών δικτύων και επιτρέποντας την παροχή υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας σε κρίσιμους τομείς, όπως οι αερομεταφορές, η ναυτιλία και οι απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Η ένταξη στο ESA BIC Greece προσφέρει στη Stellar Phronesis πρόσβαση σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο τεχνογνωσίας, επιχειρηματικής καθοδήγησης, τεχνικής υποστήριξης και στρατηγικών συνεργασιών, επιταχύνοντας τη μετάβαση της τεχνολογίας της από το ερευνητικό στάδιο σε ώριμες εμπορικές εφαρμογές. Με τη στήριξη του προγράμματος, η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και επικύρωση του πρώτου της πρωτοτύπου, καθώς και στη δημιουργία συνεργασιών με βιομηχανικούς εταίρους και δυνητικούς πελάτες, με απώτερο στόχο την είσοδο της τεχνολογίας στην αγορά.

Ο Δρ Ρόνις Μαξιμίδης, συνιδρυτής και CTO της Stellar Phronesis, δήλωσε: «Η ένταξή μας στο ESA BIC Greece αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη της τεχνολογίας μας. Μας επιτρέπει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και την επικύρωση λύσεων που μπορούν να αναβαθμίσουν ουσιαστικά την απόδοση, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ευελιξία των δικτύων επόμενης γενιάς, φέρνοντας την ερευνητική καινοτομία πιο κοντά σε πραγματικές εφαρμογές και στην αγορά».

Ο Χρήστος Μουρελάτος, συνιδρυτής και CEO της Stellar Phronesis, πρόσθεσε: «Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας είναι η αξιόπιστη διασύνδεση δισεκατομμυρίων συσκευών, από κινητά τηλέφωνα και αισθητήρες έως αυτόνομα συστήματα, σε ένα ενιαίο, παγκόσμιο δίκτυο. Τα δορυφορικά δίκτυα θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Η τεχνολογία που αναπτύσσουμε στοχεύει να τα καταστήσει ταχύτερα, αποδοτικότερα και ικανότερα να ανταποκριθούν στη νέα κλίμακα συνδεσιμότητας».

Οι τεχνολογίες της Stellar Phronesis μπορούν να αξιοποιηθούν και πέρα από τις δορυφορικές επικοινωνίες, σε εφαρμογές όπως η παρακολούθηση της Γης και η επεξεργασία δεδομένων από δίκτυα αισθητήρων. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση φυσικών καταστροφών, στη βελτιστοποίηση των μεταφορών και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Το ESA BIC Greece είναι η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων της ESA στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η ενίσχυση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος με την εισαγωγή πέντε νέων επιτυχημένων startups που σχετίζονται με το διάστημα κάθε χρόνο. Το ESA BIC Greece αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου δικτύου διαστημικής καινοτομίας στον κόσμο. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης με 60.000€ σε μετρητά, πρόσβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000€, επιχειρηματική καθοδήγηση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δικτύωση, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 70 υποστηρικτών.

Το ESA BIC Greece λειτουργεί από το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και περισσότερων από 70 άλλων οργανισμών που έχουν προσδιορίσει τη δημιουργία του ESA BIC Greece ως βασικό στοιχείο στο σχέδιο ανάπτυξης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας.

Το ESA BIC Greece δεν είναι μόνο απαραίτητο για την υποστήριξη επιχειρηματιών και startups από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας έως την πλήρη εμπορευματοποίηση, αλλά στηρίζει επίσης ενεργά τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την ενίσχυση του διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, συμβάλλει στις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας και διαστήματος, ενθαρρύνει την περαιτέρω υιοθέτηση διαστημικών υπηρεσιών, υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνολογιών από ή προς τον διαστημικό τομέα, και δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες στο esa-bic.gr