Η Nova εμπλουτίζει το πρόγραμμα επιβράβευσης των συνδρομητών της

Η Nova συνεχίζει να προσφέρει ακόμη περισσότερη αξία στους συνδρομητές της, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα επιβράβευσης, σε συνεργασία με το PADU, με νέες αποκλειστικές συνεργασίες και σημαντικές προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη του καλοκαιριού – από ταξίδια και διαμονή έως αγορές, υγεία, ψυχαγωγία, τεχνολογία και εκπαίδευση.

Με τα νέα Exclusive Nova Deals, οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε ακόμη περισσότερα προνόμια από κορυφαίες εταιρείες και brands, απολαμβάνοντας μοναδικές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη.

Συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης μπορούν να επωφεληθούν από:

Επιπλέον 10% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (οικονομικής θέσης) της Minoan Lines.

στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (οικονομικής θέσης) της 15% έκπτωση σε επιλεγμένα ξενοδοχεία δημοφιλών καλοκαιρινών προορισμών μέσω της Signature Travel.

σε επιλεγμένα ξενοδοχεία δημοφιλών καλοκαιρινών προορισμών μέσω της 15% έκπτωση στην AVIS για ενοικίαση αυτοκινήτου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στις καλοκαιρινές αποδράσεις.

στην για ενοικίαση αυτοκινήτου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στις καλοκαιρινές αποδράσεις. Δωρεάν συνδρομή για το 1ο χρόνο στο NN CareApp , για ιατρικές συμβουλές απευθείας από το κινητό, 24/07 όπου κι αν βρίσκονται.

για το 1ο χρόνο στο , για ιατρικές συμβουλές απευθείας από το κινητό, 24/07 όπου κι αν βρίσκονται. Δωροεπιταγές αξίας 6€ για κάθε αγορά 30€ στα ΑΒ Βασιλόπουλος, για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση στις καθημερινές αγορές.

για κάθε αγορά 30€ στα για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση στις καθημερινές αγορές. 10% έκπτωση για αγορές μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της Samsung , αποκτώντας αγαπημένες συσκευές και αξεσουάρ σε προνομιακές τιμές.

για αγορές μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της , αποκτώντας αγαπημένες συσκευές και αξεσουάρ σε προνομιακές τιμές. 15% έκπτωση για online αγορές στα entos , για μοναδικές επιλογές για το σπίτι και το lifestyle.

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Οι νέες συνεργασίες έρχονται να προστεθούν στη συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα προνομίων του προγράμματος, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Nova να ανταμείβει έμπρακτα τους συνδρομητές της με καθημερινά οφέλη και αποκλειστικές εμπειρίες.

Οι συνδρομητές μπορούν να ανακαλύψουν όλα τα διαθέσιμα Nova Deals και να ενεργοποιήσουν τις προσφορές τους εύκολα μέσα από το PADU app, απολαμβάνοντας ακόμη περισσότερη αξία σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα, όσοι δεν έχουν ακόμη το PADU app μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή από το Google Play Store ή το App Store, να εγγραφούν ως πελάτες της Nova και να ξεκινήσουν αμέσως να απολαμβάνουν τα αποκλειστικά τους προνόμια.

Ανακαλύψτε τώρα όλες τις διαθέσιμες προσφορές μέσω του PADU app ή επισκεφθείτε το www.nova.gr/padu και επωφεληθείτε από τα αποκλειστικά Nova Deals.