Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φαίνεται να αγκαλιάζουν τα νέα Samsung Galaxy Z Fold8

Η Samsung ανακοίνωσε ότι οι προπαραγγελίες για τη νέα σειρά Galaxy Z έχουν ήδη ξεπεράσει τους στόχους στην Ευρώπη, πριν από την επίσημη διάθεση της νέας σειράς στις 7 Αυγούστου 2026.

Η νέα σειρά foldable συσκευών Galaxy Z, η οποία περιλαμβάνει το νέο Galaxy Z Fold8, μαζί με το Galaxy Z Fold8 Ultra και το Galaxy Z Flip8, έχει ξεπεράσει στο σύνολο τις προπαραγγελίες των Galaxy Z Fold7 και Galaxy Z Flip7 κατά περισσότερο από 20% σε σύγκριση με πέρυσι στην Ευρώπη, μέσα στις πρώτες 11 ημέρες από την ανακοίνωση της νέας σειράς, στις 22 Ιουλίου 2026.

Το Galaxy Z Fold8 έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στα υπόλοιπα μοντέλα της ίδιας σειράς, καθώς αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% του συνόλου των προπαραγγελιών στην Ευρώπη.

«Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε την ανταπόκριση στη νέα σειρά Galaxy Z σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Menno Van Den Berg, Πρόεδρος του European Telecom Office. «Το γεγονός ότι ξεπεράσαμε τους στόχους προπαραγγελιών της προηγούμενης γενιάς foldable συσκευών μας δείχνει το μέγεθος της ζήτησης των καταναλωτών για foldable smartphone. Ειδικότερα, το Galaxy Ζ Fold8 φαίνεται να έχει κεντρίσει τη φαντασία των πελατών μας ενόψει της κυκλοφορίας του στις 7 Αυγούστου».

Galaxy Z Fold8 Ultra

Το Galaxy Z Fold8 Ultra ενσωματώνει το υψηλό επίπεδο της εμπειρίας Galaxy σε απόδοση, δυνατότητες και τεχνολογία. Με το Galaxy Z Fold8 Ultra, αυτό το επίπεδο συναντά τον πιο προηγμένο foldable σχεδιασμό της Samsung. Η κύρια οθόνη του ανοίγει έναν παραγωγικό χώρο εργασίας για multitasking, ενώ το προηγμένο σύστημα κάμερας και η μπαταρία μεγάλης διάρκειας βοηθούν τους χρήστες να δημιουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Galaxy Z Fold8

Το Galaxy Z Fold8 έχει σχεδιαστεί για χρήστες που θέλουν ένα foldable που να μοιάζει φυσικό στην καθημερινή χρήση, ειδικά στις στιγμές, όπου η περιέργεια οδηγεί σε ανακάλυψη. Το Fold8 εισάγει μια συσκευή σχεδιασμένη για ομαλή μετάβαση από τις γρήγορες αλληλεπιδράσεις στην εξωτερική οθόνη σε μια ολοκληρωμένη προβολή για ανάγνωση ή gaming στην κύρια οθόνη. Με εκπληκτικές αναλογίες οθόνης και απόδοση μεγάλης διάρκειας, το Fold8 στοχεύει να κάνει εύκολη την αξιοποίηση του περιεχομένου, των ιστοριών και των ιδεών που έχουν σημασία.

Galaxy Z Flip8

Με έμφαση στις γρήγορες αλληλεπιδράσεις, την προσωπική έκφραση και τις AI-native εμπειρίες, το Flip8 φέρνει τη δύναμη του Galaxy AI στις καθημερινές στιγμές, μέσα από το νέο FlexWindow και το ευέλικτο Flip form factor.

Οι προπαραγγελίες για τη νέα σειρά Galaxy Z είναι διαθέσιμες έως τις 23:59 στις 6 Αυγούστου 2026 στο Samsung.com, ενώ η σειρά Galaxy Z θα κυκλοφορήσει από τις 00:00 στις 7 Αυγούστου 2026.