Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 και Flip8: τα αναδιπλούμενα smartphones για κάθε τρόπο ζωής

Η Samsung παρουσίασε τη νέα σειρά Galaxy Z, την πιο ολοκληρωμένη σειρά συσκευών της μέχρι στιγμής, η οποία σχεδιάστηκε για να επεκτείνει την εμπειρία των αναδιπλούμενων συσκευών σε ένα ευρύτερο κοινό. Η σειρά εισάγει το Galaxy Z Fold8, το οποίο διαθέτει έναν νέο και συναρπαστικό σχεδιασμό (form factor), εμπνευσμένο από τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ανακαλύπτουν, εξερευνούν και αλληλεπιδρούν με το αγαπημένο τους περιεχόμενο.

Το νέο lineup περιλαμβάνει επίσης το Galaxy Z Fold8 Ultra, το οποίο φέρνει για πρώτη φορά το πρότυπο «Ultra» της Samsung στα αναδιπλούμενα smartphone της. Η συσκευή προσφέρει παραγωγικότητα και δυνατότητες δημιουργίας περιεχομένου. Δίπλα του, το Galaxy Z Flip8 —το πιο κομψό μοντέλο της σειράς μέχρι σήμερα— σχεδιάστηκε για προσωπική έκφραση και γρήγορη αλληλεπίδραση κάθε στιγμή της ημέρας. Βασισμένη σε επτά γενιές υψηλού σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών, η νέα σειρά Galaxy Z προσφέρει περισσότερες επιλογές, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, με τρεις ξεχωριστές συσκευές που φιλοδοξούν να ανταποκριθούν σε κάθε διαφορετική ανάγκη.

Το Galaxy AI έχει προσαρμοστεί ειδικά για κάθε τύπο συσκευής της σειράς. Το Multitasking γίνεται εύκολο χάρη στις μεγάλες οθόνες των Galaxy Z Fold8 και Fold8 Ultra, ενώ η έξυπνη εξωτερική οθόνη FlexWindow του Galaxy Z Flip8, με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI-native), διατηρεί τις χρήσιμες πληροφορίες και συντομεύσεις άμεσα προσβάσιμες. Επιπλέον, μέσα από σημαντικές συνεργασίες στον τομέα του AI, όπως με το Gemini Intelligence, η νέα σειρά Galaxy προσφέρει στους χρήστες νέους τρόπους να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους με λίγα βήματα ενώ παράλληλα στοχεύει στη διαφάνεια και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

«Καθώς το ΑΙ αποκτά ολοένα και πιο ενεργό, υποστηρικτικό ρόλο, οι κινητές συσκευές μετατρέπονται στο πιο προσωπικό μέσο για εμπειρίες που κατανοούν και προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και CEO του DX Division της Samsung Electronics. «Στη Samsung στοχεύουμε στην εξέλιξη της premium εμπειρίας χρήσης σε συνδυασμό με την εισαγωγη όλο και περισσότερων ανθρώπων στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Νέο Galaxy Z Fold8: Μια καθηλωτική εμπειρία χρήσης για κάθε μέρα

Το Galaxy Z Fold8 επανασχεδιάστηκε για τους χρήστες που αναζητούν μια αναδιπλούμενη συσκευή με φυσική αίσθηση, κατάλληλη για τις στιγμές που η περιέργεια μετατρέπεται σε εξερεύνηση. Με μια νέα σχεδίαση (form factor), το Fold8 επιτρέπει την εύκολη μετάβαση από τις γρήγορες αλληλεπιδράσεις στην εξωτερική οθόνη, σε μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, ανάγνωσης και gaming στην κύρια οθόνη του. Συνδυάζοντας αναλογίες οθόνης και υψηλές επιδόσεις μεγάλης διάρκειας, το Fold8 διευκολύνει τους χρήστες να αξιοποιούν στο έπακρο το περιεχόμενο, τις ιστορίες και τις ιδέες που έχουν σημασία για εκείνους.

Σχεδιασμένο για Ανακάλυψη

Οι αναλογίες οθόνης του Galaxy Z Fold8 είναι σχεδιασμένες λαμβάνοντας υπόψιν την χρήση των smartphone από τους καταναλωτές. Προσαρμόζοντας την οθόνη στο περιεχόμενο, το Fold8 δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία, είτε πρόκειται για περιήγηση στο διαδίκτυο, είτε για προβολή βίντεο, ανάγνωση και gaming. Με βάρος μόλις 201 γραμμάρια, το Fold8 είναι το ελαφρύτερο Galaxy Z Fold που έχει δημιουργήσει ποτέ η Samsung. Παρά τον ελαφρύ σχεδιασμό του, διαθέτει τον ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon® 8 Elite Gen 5 για Galaxy και μεγαλύτερη μπαταρία, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, 4.800mAh, για ομαλή και άμεση απόκριση και ενέργεια που διαρκεί, ώστε οι χρήστες να παραμένουν συγκεντρωμένοι σε ό,τι κάνουν για περισσότερη ώρα.

Όταν είναι κλειστό, η εξωτερική οθόνη με αναλογία 10:16 προσφέρει μια άνετη αίσθηση για τις σύντομες αλληλεπιδράσεις της καθημερινότητας, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η ενημέρωση στα social media, το browsing και η παρακολούθηση σύντομων βίντεο (short-form videos).

προσφέρει μια άνετη αίσθηση για τις σύντομες αλληλεπιδράσεις της καθημερινότητας, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η ενημέρωση στα social media, το browsing και η παρακολούθηση σύντομων βίντεο (short-form videos). Όταν ξεδιπλώνεται, η κύρια οθόνη με αναλογία 4:3 δημιουργεί έναν μεγαλύτερο «καμβά» που βοηθά τους χρήστες να βυθίζονται στα αγαπημένα τους παιχνίδια και ταινίες.

δημιουργεί έναν μεγαλύτερο «καμβά» που βοηθά τους χρήστες να βυθίζονται στα αγαπημένα τους παιχνίδια και ταινίες. Όταν περιστρέφεται, η ίδια αναλογία οθόνης γίνεται κατάλληλη για ανάγνωση, προσφέροντας έναν άνετο τρόπο να απολαμβάνει κανείς άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) και κείμενα μεγάλης έκτασης, χωρίς να χρειάζεται να έχει δεύτερη συσκευή.

Συνδυαστικά, αυτές οι αναλογίες οθόνης είναι σχεδιασμένες γύρω από τις καθημερινές συνήθειες των χρηστών, κάνοντας την εμπειρία με το Fold8 καθηλωτική, είτε πρόκειται για έναν γρήγορο έλεγχο είτε για παρατεταμένη χρήση.

Μια οθόνη σχεδιασμένη από μέσα προς τα έξω

Σε ολόκληρη τη νέα σειρά Galaxy Z, η τεχνογνωσία της Samsung στη σχεδίαση οθονών αποτελεί τη βάση μιας εκλεπτυσμένης αναδιπλούμενης εμπειρίας, υποστηρίζοντας λεπτότερο σχεδιασμό και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα και απρόσκοπτη θέαση.

Η νέα τεχνολογία Flex Titanium της Samsung εισάγει μια δομή οθόνης με βάση το τιτάνιο, σχεδιασμένη να κάνει τις αναδιπλούμενες συσκευές πιο λεπτές, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητά τους. Συνδυάζοντας μια μεμβράνη κράματος τιτανίου με μια ενισχυμένη πλάκα τιτανίου, το Flex Titanium στηρίζει την οθόνη, απορροφά τις πιέσεις και τις προσκρούσεις και μειώνει την ορατότητα της αναδίπλωσης (crease) με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η δομή βελτιώνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει η συσκευή, εξισορροπώντας τον μηχανισμό αναδίπλωσης , την τάση της οθόνης και τη μαγνητική δύναμη, ώστε το ξεδίπλωμα να είναι απαλό, ελαφρύ και φυσικό.

της Samsung εισάγει μια δομή οθόνης με βάση το τιτάνιο, σχεδιασμένη να κάνει τις αναδιπλούμενες συσκευές πιο λεπτές, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητά τους. Συνδυάζοντας μια μεμβράνη κράματος τιτανίου με μια ενισχυμένη πλάκα τιτανίου, το Flex Titanium στηρίζει την οθόνη, απορροφά τις πιέσεις και τις προσκρούσεις και μειώνει την ορατότητα της αναδίπλωσης (crease) με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η δομή βελτιώνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει η συσκευή, εξισορροπώντας τον μηχανισμό αναδίπλωσης , την τάση της οθόνης και τη μαγνητική δύναμη, ώστε το ξεδίπλωμα να είναι απαλό, ελαφρύ και φυσικό. Με φωτεινότητα που αγγίζει τα 000 nits, με τεχνολογία Vision Boosterκαι μια ειδική επίστρωση χαμηλής αντανάκλασης, η κύρια οθόνη παραμένει «ζωντανή» και ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από το έντονο φως του ήλιου.

Μια καθαρή και ευέλικτη εμπειρία κάμερας

Το Galaxy Z Fold8 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να αποτυπώνουν και να μοιράζονται τις στιγμές που τους τραβούν την προσοχή. Είτε πρόκειται για ένα επιβλητικό τοπίο, μια ομαδική φωτογραφία ή μια αυθόρμητη στιγμή εν κινήσει, το Fold8 κάνει την καθημερινή λήψη, επεξεργασία και κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο ομαλή.

Οι διπλές κάμερες 50 MP προσφέρουν σταθερά υψηλή ανάλυση και λεπτομέρεια τόσο σε ευρυγώνιες όσο και σε υπερευρυγώνιες λήψεις, καθώς και σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες φωτισμού.

προσφέρουν σταθερά υψηλή ανάλυση και λεπτομέρεια τόσο σε ευρυγώνιες όσο και σε υπερευρυγώνιες λήψεις, καθώς και σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες φωτισμού. Η λειτουργία Dual Recording επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές μιας στιγμής (μπροστινή και πίσω κάμερα), ενώ βλέπουν τον εαυτό τους στην εξωτερική οθόνη, διευκολύνοντας τη λήψη αντιδράσεων (reactions) και κοινών εμπειριών.

επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές μιας στιγμής (μπροστινή και πίσω κάμερα), ενώ βλέπουν τον εαυτό τους στην εξωτερική οθόνη, διευκολύνοντας τη λήψη αντιδράσεων (reactions) και κοινών εμπειριών. Το My FanCamεντοπίζει αυτόματα ένα επιλεγμένο θέμα και προσαρμόζει το κάδρο στην επιθυμητή αναλογία οθόνης, μετατρέποντας τις δυναμικές σκηνές σε βίντεο έτοιμα για τα social media, με ελάχιστη χειροκίνητη επεξεργασία.

Galaxy Z Fold8 Ultra: Το κορυφαίο αναδιπλούμενο της Samsung

Το όνομα “Ultra” αντιπροσωπεύει υψηλά πρότυπα επιδόσεων και δυνατοτήτων της σειράς Galaxy. Στο Galaxy Z Fold8 Ultra, αυτό το πρότυπο συναντά τον πιο προηγμένο αναδιπλούμενο σχεδιασμό της Samsung. Η εντυπωσιακή κύρια οθόνη των 8 ιντσών δημιουργεί έναν ευρύ χώρο εργασίας για multitasking, ενώ το προηγμένο σύστημα καμερών και η μπαταρία μεγάλης διάρκειας υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στον πιο λεπτό σχεδιασμό Galaxy Z Fold της Samsung — με πάχος μόλις 4,1 mm όταν είναι ανοιχτό και βάρος 215 γραμμάρια.

Δημιουργικότητα υψηλού επιπέδου με σύστημα κάμερας Ultra

Το Galaxy Z Fold8 Ultra έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους δημιουργούς περιεχομένου ευελιξία από τη λήψη έως την επεξεργασία, με ένα σύστημα καμερών επιπέδου Ultra και δημιουργικά εργαλεία που διευκολύνουν την παραγωγή περιεχομένου υψηλής ποιότητας από μία μόνο συσκευή.

Η κύρια κάμερα 200 MP αποτυπώνει εκπληκτικά λεπτομερείς φωτογραφίες με υψηλή ευκρίνεια, και πλέον ενισχύεται με λειτουργία High Dynamic Range (HDR) στα 200 MP για πιο ζωντανές και ρεαλιστικές εικόνες.

αποτυπώνει εκπληκτικά λεπτομερείς φωτογραφίες με υψηλή ευκρίνεια, και πλέον ενισχύεται με λειτουργία (HDR) στα 200 MP για πιο ζωντανές και ρεαλιστικές εικόνες. Μια νέα υπερευρυγώνια κάμερα 50 MP προσφέρει υψηλή λεπτομέρεια και καθαρότητα σε λήψεις ευρείας γωνίας και macro, δίνοντας στους χρήστες ευελιξία κατά τη φωτογράφιση τοπίων, εσωτερικών χώρων, ομαδικών πλάνων και κοντινών λεπτομερειών.

προσφέρει υψηλή λεπτομέρεια και καθαρότητα σε λήψεις ευρείας γωνίας και macro, δίνοντας στους χρήστες ευελιξία κατά τη φωτογράφιση τοπίων, εσωτερικών χώρων, ομαδικών πλάνων και κοντινών λεπτομερειών. Η λειτουργία Nightography εξασφαλίζει φωτεινές και καθαρές φωτογραφίες και βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράφουν εντυπωσιακές στιγμές ακόμα και τη νύχτα.

εξασφαλίζει φωτεινές και καθαρές φωτογραφίες και βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράφουν εντυπωσιακές στιγμές ακόμα και τη νύχτα. Για τους προχωρημένους δημιουργούς, η εγγραφή βίντεο έως 8K μέσω του νέου κωδικοποιητή APV προσφέρει ευελιξία και ποιότητα στο post-production, ενώ η λειτουργία Cine LUTεπιτρέπει τον λεπτομερή έλεγχο των χρωμάτων και των τόνων της εικόνας απευθείας από τη συσκευή.

Ισχύς, μπαταρία και ψύξη για παραγωγικότητα όλη μέρα

Το Galaxy Z Fold8 Ultra είναι σχεδιασμένο για να παραμένει γρήγορο κάτω από απαιτητικές συνθήκες εργασίας, το βαρύ multitasking και τη δημιουργία περιεχομένου και τις ροές εργασίας που βασίζονται σε λειτουργίες AI.

Με τον επεξεργαστή Mobile πλατφόρμας Snapdragon® 8 Elite Gen 5 για Galaxy στην καρδιά του, το Fold8 Ultra προσφέρει την ισχύ που χρειάζονται οι χρήστες για να εναλλάσσονται γρήγορα μεταξύ εφαρμογών, να εργάζονται σε ευρεία οθόνη και να εκτελούν ομαλά απαιτητικές εργασίες.

Gen 5 για στην καρδιά του, το Fold8 Ultra προσφέρει την ισχύ που χρειάζονται οι χρήστες για να εναλλάσσονται γρήγορα μεταξύ εφαρμογών, να εργάζονται σε ευρεία οθόνη και να εκτελούν ομαλά απαιτητικές εργασίες. Η μεγαλύτερη μπαταρία 5.000 mAh επιτρέπει στους χρήστες να παραμένουν παραγωγικοί για πολύ χρόνο, υποστηρίζοντας έως και μια πλήρη ημέρα εργασίας, δημιουργίας και ψυχαγωγίας σε έναν εκπληκτικά λεπτό σχεδιασμό.

επιτρέπει στους χρήστες να παραμένουν παραγωγικοί για πολύ χρόνο, υποστηρίζοντας έως και μια πλήρη ημέρα εργασίας, δημιουργίας και ψυχαγωγίας σε έναν εκπληκτικά λεπτό σχεδιασμό. Το Galaxy Z Fold8 Ultra διαθέτει μια αρχιτεκτονική φόρτισης διπλής διαδρομής με γρήγορη φόρτιση 45W, για αποτελεσματική κατανομή ενέργειας στο σύστημα της μπαταρίας και για γρήγορη, σταθερή και ασφαλή φόρτιση.

με γρήγορη φόρτιση 45W, για αποτελεσματική κατανομή ενέργειας στο σύστημα της μπαταρίας και για γρήγορη, σταθερή και ασφαλή φόρτιση. Η συσκευή χρησιμοποιεί μια ευρεία δομή ψύξης γραφίτη, σχεδιασμένη για αποτελεσματικλη θερμική αγωγιμότητα, ώτε να διατηρείται η συσκευή δροσερή κατά τη διάρκεια απαιτητικών διεργασιών.

Galaxy Z Flip8: Η κομψή και εκφραστική εμπειρία Flip με ενσωματωμένες λειτουργίες AI

Το Galaxy Z Flip8 έχει σχαδιαστεί με γνώμονα τις γρήγορες αλληλεπιδράσεις, την προσωπική έκφραση και τις native AI εμπειρίες, το Flip8 φέρνει τη δύναμη του Galaxy AI πιο κοντά στην καθημερινότητα, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, μέσα από μια επανασχεδιασμένη οθόνη FlexWindow και την ευελιξία του Flip σχεδιασμού. Με βάρος μόλις 180 γραμμάρια και πάχος μόλις 6,1 mm, το πιο λεπτό και ελαφρύ Flip της Samsung φέρνει τις πληροφορίες, τις ενέργειες και τη δημιουργικότητα στα χέρια σας.

Μια έξυπνη και εύχρηστη εμπειρία FlexWindow

Το Galaxy Z Flip8 «τοποθετεί» την εξωτερική οθόνη FlexWindow ως μια διεπαφή καθημερινής χρήσης με ενσωματωμένο AI, για άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστήριξη τη στιγμή που τη χρειάζεστε.

Η νέα FlexWindow home screen φέρνει εφαρμογές, widget και ενέργειες απευθείας στην εξωτερική οθόνη, επιτρέποντας την πρόσβαση σε λειτουργίες AI και συνδεδεμένες εργασίες με απλά βήματα.

home screen φέρνει εφαρμογές, widget και ενέργειες απευθείας στην εξωτερική οθόνη, επιτρέποντας την πρόσβαση σε λειτουργίες AI και συνδεδεμένες εργασίες με απλά βήματα. Η λειτουργία Now Brief στην αρχική οθόνη της FlexWindow παρέχει έγκαιρες ενημερώσεις και προτάσεις για τα επόμενα βήματα, βοηθώντας τους χρήστες να περνούν άμεσα από την απλή ανάγνωση μιας πληροφορίας στην πράξη.

στην αρχική οθόνη της FlexWindow παρέχει έγκαιρες ενημερώσεις και προτάσεις για τα επόμενα βήματα, βοηθώντας τους χρήστες να περνούν άμεσα από την απλή ανάγνωση μιας πληροφορίας στην πράξη. Το Flip8 κάνει απλή την πρόσβαση σε αυτοματισμούς μέσω του Gemini Intelligenceαπευθείας από τη FlexWindow, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν ενέργειες απλώς πατώντας το πλαϊνό πλήκτρο ή με φυσικές φωνητικές εντολές.

Το FlexCam ξεκλειδώνει μια νέα Samsung εμπειρία Selfie

Το Galaxy Z Flip8 μετατρέπει τις καθημερινές στιγμές σε δημιουργικό περιεχόμενο μέσω ευέλικτων γωνιών λήψης, προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο και άλλων λειτουργιών. Από λήψεις hands-free και selfie βίντεο μέσω της εξωτερικής οθόνης, μέχρι mirror selfies, το Galaxy Z Flip8 βοηθά στη δημιουργία περιεχομένου χωρίς την ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού.

Η κάμερα 50 MP με ProVisual Engine προσφέρει την πιο προηγμένη εμπειρία selfie σε Galaxy Z Flip, αποτυπώνοντας λεπτομερή πορτρέτα με φυσικούς τόνους δέρματος, δυναμικό εφέ bokeh και εκπληκτική ευκρίνεια.

προσφέρει την πιο προηγμένη εμπειρία selfie σε Galaxy Z Flip, αποτυπώνοντας λεπτομερή πορτρέτα με φυσικούς τόνους δέρματος, δυναμικό εφέ bokeh και εκπληκτική ευκρίνεια. Το Flex Mode κάνει τις hands-free λήψεις εύκολες από οποιαδήποτε γωνία, ενώ η λειτουργία Camcorder Grip με Zoom Rocker προσφέρει άνετο και σταθερό κράτημα (σαν βιντεοκάμερα) κατά τη λήψη δυναμικών πλάνων εν κινήσει.

κάνει τις hands-free λήψεις εύκολες από οποιαδήποτε γωνία, ενώ η λειτουργία προσφέρει άνετο και σταθερό κράτημα (σαν βιντεοκάμερα) κατά τη λήψη δυναμικών πλάνων εν κινήσει. Η λειτουργία Super Steady —πλέον με επιλογή Horizontal Lock (Κλείδωμα Ορίζοντα)— έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το βίντεο σταθερό είτε καταγράφετε σκηνές δράσης είτε selfie βίντεο εν κινήσει.

—πλέον με επιλογή (Κλείδωμα Ορίζοντα)— έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το βίντεο σταθερό είτε καταγράφετε σκηνές δράσης είτε selfie βίντεο εν κινήσει. Η λειτουργία FlipShotεπιτρέπει στους χρήστες να εξατομικεύουν τη FlexWindow για εκφραστικές mirror selfies, ενώ το Mirror view προσφέρει απεικόνιση σαν καθρέφτης για έναν γρήγορο έλεγχο της εμφάνισης πριν από τη λήψη.

Μια νέα κατηγορία εμπειριών “Agentic AI” προσαρμοσμένη για αναδιπλούμενα smartphone

Το smartphone αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, και η νέα σειρά Galaxy Z δίνει τον τόνο για την επόμενη γενιά Samsung εμπειριών mobile AI. Το Galaxy AI λειτουργεί πλέον σε εφαρμογές και υπηρεσίες, με εμπειρίες προσαρμοσμένες ειδικά για αναδιπλούμενες συσκευές. Κατανοώντας τι είναι σημαντικό για τον κάθε χρήστη και βοηθώντας στη μετατροπή των πληροφοριών σε πράξη, το Galaxy AI γίνεται προσωπικό και χρήσιμο.

Το Now Brief κρατά τους χρήστες ενήμερους με εξατομικευμένες πληροφορίες προσαρμοσμένες στις καθημερινές τους συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, μέσα από διευρυμένα σενάρια χρήσης και προσαρμοσμένες κάρτες ενημέρωσης. Πλέον, εμφανίζει επίσης πληροφορίες ασφάλειας και απορρήτου, βοηθώντας τους χρήστες να προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους.

κρατά τους χρήστες ενήμερους με εξατομικευμένες πληροφορίες προσαρμοσμένες στις καθημερινές τους συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, μέσα από διευρυμένα σενάρια χρήσης και προσαρμοσμένες κάρτες ενημέρωσης. Πλέον, εμφανίζει επίσης πληροφορίες ασφάλειας και απορρήτου, βοηθώντας τους χρήστες να προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους. Το Gemini Intelligence βοηθά τους χρήστες να φτάνουν από το αίτημα στο αποτέλεσμα με λιγότερα βήματα. Οι χρήστες μπορούν απλώς να περιγράψουν αυτό που χρειάζονται ή ακόμα και να προσθέσουν μια εικόνα ή το περιεχόμενο της οθόνης τους ως σημείο αναφοράς. Ο αυτοματισμός εφαρμογών μπορεί πλέον να λειτουργήσει σε περισσότερες από 40 υποστηριζόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες, από την αναζήτηση εισιτηρίων μέχρι την εύρεση κοντινού εστιατορίου και την πραγματοποίηση κράτησης. Με το Gemini Notebook, οι χρήστες μπορούν να συγκεντρώσουν σημειώσεις, εικόνες, ηχογραφήσεις, αρχεία και έγγραφα σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας για να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Η υποστήριξη drag-and-drop στη λειτουργία Split view κάνει τη ροή εργασίας ακόμα πιο απλή, επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέτουν εύκολα πολλαπλά αρχεία και να μετατρέπουν το περιεχόμενό τους σε ηχητικές συνόψεις, infographics, αναφορές, περιλήψεις συσκέψεων και έγγραφα.

βοηθά τους χρήστες να φτάνουν από το αίτημα στο αποτέλεσμα με λιγότερα βήματα. Οι χρήστες μπορούν απλώς να περιγράψουν αυτό που χρειάζονται ή ακόμα και να προσθέσουν μια εικόνα ή το περιεχόμενο της οθόνης τους ως σημείο αναφοράς. Ο αυτοματισμός εφαρμογών μπορεί πλέον να λειτουργήσει σε περισσότερες από 40 υποστηριζόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες, από την αναζήτηση εισιτηρίων μέχρι την εύρεση κοντινού εστιατορίου και την πραγματοποίηση κράτησης. Με το οι χρήστες μπορούν να συγκεντρώσουν σημειώσεις, εικόνες, ηχογραφήσεις, αρχεία και έγγραφα σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας για να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Η υποστήριξη drag-and-drop στη λειτουργία Split view κάνει τη ροή εργασίας ακόμα πιο απλή, επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέτουν εύκολα πολλαπλά αρχεία και να μετατρέπουν το περιεχόμενό τους σε ηχητικές συνόψεις, infographics, αναφορές, περιλήψεις συσκέψεων και έγγραφα. Οι εμπειρίες AI γίνονται ακόμα πιο συνδεδεμένες όταν η νέα σειρά Galaxy Z συνδυάζεται με τα Galaxy Watch Ultra2, τη σειρά Galaxy Watch9ή ακόμα και με τα επερχόμενα Intelligent Eyewear (Έξυπνα Γυαλιά). Από πληροφορίες ευεξίας μέχρι καθημερινές συνήθειες, το Galaxy AI βοηθά τους χρήστες να μεταβαίνουν απρόσκοπτα από τη μία συσκευή στην άλλη με εξατομικευμένη υποστήριξη.

Ασφάλεια και απόρρητο στο επίκεντρο της εμπειρίας

Καθώς το AI εξελίσσεται σε πιο προσωπικό και αυτόνομο (agentic), η εμπιστοσύνη αποτελεί το κρίσιμο θεμέλιο της εμπειρίας. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των επιλογών τους. Με τη νέα σειρά Galaxy Z, η Samsung ενσωματώνει αυτή την εμπιστοσύνη στη συσκευή.

Το Samsung Knox προστατεύει κάθε συσκευή Galaxy σε επίπεδο επεξεργαστή (chip-up), με μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που περιλαμβάνει επεξεργασία δεδομένων αποκλειστικά στη συσκευή (on-device) και έλεγχο της επεξεργασίας στο cloud από τον χρήστη, καθώς και προστασία σε ολόκληρο το οικοσύστημα μέσω του Samsung Knox Matrix. Για το on-device AI, η μηχανή προσωπικών δεδομένων Personal Data Engine (PDE) επιτρέπει εξατομικευμένες εμπειρίες AI με επίγνωση του πλαισίου χρήσης. Για την προστασία του PDE, το Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) δημιουργεί κρυπτογραφημένα περιβάλλοντα αποθήκευσης, ενώ το Knox Vault προσθέτει ένα φυσικό επίπεδο ασφαλείας, ανθεκτικό σε παραβιάσεις, για τις ευαίσθητες πληροφορίες. Αυτές οι διαφορετικές λειτουργίες προστασίας του συστήματος συνεργάζονται με τις ρυθμίσεις Advanced Intelligence και Personal Data Intelligence, βοηθώντας τους χρήστες να ελέγχουν πώς οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Το One UI 9.0 εισάγει επίσης το νέο slide-out μενού AI Assistant Activity, προσφέροντας στους χρήστες μια κεντρική εικόνα των αυτοματισμών AI. Οι χρήστης μπορούν αντί να χρησιμοποιούν πολλές εφαρμογές, ελέγχουν τις ενέργειες μέσω σχετικού agent. Η νέα Galaxy Z σειρά φέρνει Ειδοποιήσεις Απορρήτου (Privacy Alerts) που ενημερώνουν τους χρήστες για πιθανούς κινδύνους, όπως περιττές προσπάθειες πρόσβασης σε δικαιώματα παρασκηνίου (background permissions).

Διαθεσιμότητα και Προνόμια

Τα Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 και Flip8 είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία σε επιλεγμένες αγορές από σήμερα. Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα σε αποχρώσεις Graphite και Cream, με το Violet Shadow να είναι αποκλειστικό για το Galaxy Z Fold8 Ultra, το Lavender για το Galaxy Z Fold8 και το Pink για το Galaxy Z Flip8. Οι αποχρώσεις που πάρέχονται αποκλειστικά για online αγορές περιλαμβάνουν το Green Shadow (Galaxy Z Fold8 Ultra), το Pistachio (Galaxy Z Fold8) και το Mint (Galaxy Z Flip8).

Η νέα σειρά Galaxy Z φέρνει τα οφέλη του AI πιο κοντά στην καθημερινότητα των χρηστών, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν δοκιμή του Google AI Pro, η οποία περιλαμβάνει 5 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud (αξίας €17,51 EUR/μήνα).

Η μετάβαση σε Galaxy είναι πλέον διαθέσιμη σε περισσότερες συσκευές. Με το αναβαθμισμένο Smart Switch, οι χρήστες iOS μπορούν απλώς να σαρώσουν ένα QR code στην υπάρχουσα συσκευή τους και να μεταφέρουν ασύρματα τα δεδομένα τους χωρίς λήψη πρόσθετων εφαρμογών. Το Smart Switch μεταφέρει πλέον κωδικούς πρόσβασης (passkeys), ιστορικό κλήσεων, ρυθμίσεις προσβασιμότητας, δεδομένα eSIM και άλλα. Επιπλέον, με τη νέα συμβατότητα του Quick Share με το AirDrop, η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ συσκευών iOS και Galaxy γίνεται πλέον και προς τις δύο κατευθύνσεις.