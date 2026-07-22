Samsung Galaxy Watch Ultra2 και Watch9: ένας σύμμαχος ευεξίας στον καρπό σας

Η Samsung ανακοίνωσε τα νέα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9, που βοηθούν τους χρήστες να αποκτήσουν ουσιαστική εικόνα της ευεξίας τους. Για να υποστηρίξει τη δυνατότητα χρήσης όλο το 24ωρο, η Samsung παρουσιάζει χαρακτηριστικά που αυξάνουν την άνεση και τις επιδόσεις, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, όπως η μεγαλύτερη μπαταρία, η πιο φωτεινή οθόνη που έχει ενσωματωθεί ποτέ σε Galaxy Watch (έως 5000 nits στο Galaxy Watch Ultra2), καθώς και την πλατφόρμα Snapdragon Wear® Elite Platform. Με τις διαθέσιμες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), αυτή η premium σειρά έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει τα πολύπλοκα βιομετρικά δεδομένα σε εξατομικευμένες, πρακτικές συμβουλές, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ευεξίας σας.

«Η Samsung θέτει ως στόχο να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Ενσωματώνοντας τα προϊόντα μας στις εκφάνσεις της καθημερινότητας, επιδιώκουμε μια βαθιά συνδεδεμένη εμπειρία ευεξίας», δήλωσε ο TM Roh, Chief Executive Officer, President και Head του Device eXperience (DX) Division της Samsung Electronics. «Τα νέα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9 αντιπροσωπεύουν ένα άλμα προς τα εμπρός για το όραμα ευεξίας της Samsung. Καταγράφοντας συνεχώς δεδομένα υγείας από τον καρπό, αυτά τα νέα ρολόγια έχουν σχεδιαστεί να είναι ως ένας άγρυπνος σύμμαχος ευεξίας που θα μετατρέπει τα καθημερινά ζωτικά δεδομένα σε πρακτικές συμβουλές ευ ζην».

Galaxy Watch Ultra2: Δίνοντας Ώθηση στις Φιλοδοξίες μέσω Υψηλών Επιδόσεων Hardware και Λεπτομερούς Καταγραφής Αθλητικής Δραστηριότητας

Το Galaxy Watch Ultra2 είναι το πιο ισχυρό και προηγμένο Galaxy Watch που έχει δημιουργήσει ποτέ η Samsung. Είναι σχεδιασμένο για απαιτητικές περιπέτειες στην ύπαιθρο και για όσους αναζητούν υψηλές επιδόσεις, αντοχή μεγάλης διάρκειας, ανθεκτικότητα, λεπτομερή καταγραφή και παρακολούθηση της ευεξίας σε απαιτητικές συνθήκες.

Οι ειδικές λειτουργίες παρακολούθησης του Galaxy Watch Ultra2 για αθλήματα εξωτερικού χώρου, βοηθούν τους χρήστες να δοκιμάσουν τα όριά τους. Η λειτουργία Trail Run καταγράφει λεπτομερώς το υψόμετρο, την πρόοδο της ανάβασης και τον αντίκτυπο του εδάφους, ώστε οι χρήστες να ρυθμίζουν τον ρυθμό τους . Παρέχει, επίσης, καθοδήγηση ενυδάτωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω του Nutrition Alert, μιας νέας προσθήκης στην υπάρχουσα λειτουργία Sweat Loss. Υπολογίζοντας την απώλεια ιδρώτα σε σχέση με το σωματικό βάρος, προσφέρει οδηγίες για το πότε και πόσο πρέπει να ενυδατωθεί ο χρήστης, βοηθώντας τον να επιτύχει τους δρομικούς του στόχους.

Το Galaxy Watch Ultra2 υποστηρίζει επίσης καταδύσεις. Με πιστοποίηση IP69K, 10 ATM και EN13319, δεν είναι απλώς ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό — είναι έτοιμο για κατάδυση. Τη στιγμή που ο χρήστης μπαίνει στο νερό, μπορεί να καταγράψει αυτόματα δεδομένα κατάδυσης σε πραγματικό χρόνο, όπως το βάθος, τον χρόνο και τη θερμοκρασία του νερού, απευθείας από τον καρπό του. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες κατάδυσης, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής ταχύτητας ανόδου/καθόδου και των ασφαλών ορίων κατάδυσης, χρησιμοποιώντας την αποκλειστική εφαρμογή Ultra2 Diving που αναμένεται να είναι διαθέσιμη αργότερα φέτος. Οι λειτουργίες αυτές, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη Mares, εταιρεία που εξειδικεύεται σε εξοπλισμό κατάδυσης, ενισχύουν σημαντικά τις καταδυτικές δυνατότητες του ρολογιού.

Για την υποστήριξη αυτών των λειτουργιών, το Galaxy Watch Ultra2 είναι εξοπλισμένο με εκπληκτικό hardware. Διαθέτει μπαταρία 800 mAh, που συνιστά αύξηση χωρητικότητας κατά 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο Ultra της Samsung. Τροφοδοτούμενο από την πλατφόρμα Snapdragon Wear Elite, θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην ισχύ, την ταχύτητα και την λεπτομερή καταγραφή GPS για τη σειρά Ultra της Samsung. Η διευρυμένη οθόνη το καθιστά το πρώτο Galaxy smartwatch με φωτεινότητα 5.000 nits, εξασφαλίζοντας ορατότητα ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως.

Το Galaxy Watch Ultra2 διαθέτει το ανθεκτικό στους κραδασμούς περίβλημα από τιτάνιο για στιβαρή ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει άνεση και σταθερότητα. Παρά τη σημαντικά μεγαλύτερη μπαταρία σε σύγκριση με το προηγούμενό Ultra, το Galaxy Watch Ultra2 επιτυγχάνει έναν λεπτότερο σχεδιασμό, κατάλληλο τόσο για απαιτητικές υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, όσο και για την καθημερινότητα. Ο εσωτερικός επανασχεδιασμός μειώνει σημαντικά το πάχος της συσκευής κατά 12% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά Galaxy Smartwatch. Ακόμα, τα ελαφριά και μαλακά λουράκια προσφέρουν άνετη χρήση στη διάρκεια της ημέρας.

Galaxy Watch9: Καθημερινή Ευεξία με Άνεση Όλη την Ημέρα και Μπαταρία που Διαρκεί

Το Galaxy Watch9 είναι ο καθημερινός σύμμαχος, σχεδιασμένος για χρήστες που δίνουν προτεραιότητα στην ευεξία τους, μέσω της καταγραφής της δραστηριότητας και του ύπνου. Αυτό το ευέλικτο smartwatch μετατρέπει τους προσωπικούς βιοδείκτες σε πρακτικές συμβουλές ευεξίας, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους απλώς φορώντας το.

Για να επιτύχει τον στόχο του, το Galaxy Watch9 υποστηρίζεται από ισχυρό hardware και έναν απίστευτα άνετο σχεδιασμό. Διαθέτει ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου που διατηρεί τη χαρακτηριστική σιλουέτα «μαξιλαριού» (cushion) του Galaxy Watch, σχεδιασμένο ειδικά για στενή, φυσική εφαρμογή στον καρπό, ενώ διατίθεται και ποικιλία από εναλλάξιμα λουράκια απαλής αφής, για άνεση στη διάρκεια της ημέρας — επιτρέποντας έτσι την συνεχή, χρήση που απαιτείται για τη λεπτομερή και συνεπή καταγραφή των δεδομένων ευεξίας.

Αυτή η εκπληκτικά άνετη χρήση υποστηρίζεται από έξυπνο σχεδιασμό. Η νέα πλατφόρμα Snapdragon Wear Elite προσφέρει στο Galaxy Watch9 υψηλή ταχύτητα και αποδοτικότητα για απρόσκοπτη παρακολούθηση της ευεξίας. Η αποδοτική μπαταρία των έως 390 mAh παρέχει καταγραφή με διάρκεια. Επιπλέον, μια εντυπωσιακή οθόνη έως 3.000 nits υποστηρίζει την εύκολη ανάγνωση και την ορατότητα κάτω από απαιτητικές συνθήκες φωτισμού, καθιστώντας εύκολο για τους χρήστες να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους με μια ματιά.

Ευεξία με τη Δύναμη του AI: Ολοκληρωμένες και Πρακτικές Πληροφορίες

Στον πυρήνα των Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9 βρίσκονται οι λειτουργίες ευεξίας της Samsung που βασίζονται σε λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Ο αισθητήρας BioActive του Galaxy Watch καταγράφει συνεχή βιομετρικά δεδομένα σχετικά με τις συνήθειες του τρόπου ζωής του χρήστη για να αναπτύξει κατανόηση του προφίλ ευεξίας του. Στη συνέχεια, το Galaxy Watch μεταφράζει αυτά τα δεδομένα σε απλές, προληπτικές συστάσεις, βοηθώντας τους χρήστες να αποκτήσουν εικόνα για το σώμα τους και τις λειτουργίες του.

Οι νέες δυνατότητες —διαθέσιμες τόσο στο Galaxy Watch Ultra2 όσο και στο Galaxy Watch9—είναι:

Λειτουργία Υπνικής Άπνοιας (Sleep Apnea): Παρέχει βαθύτερη κατανόηση των διαταραχών της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Παρέχει βαθύτερη κατανόηση των διαταραχών της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ζωτικά Σημεία (Vitals): Παρακολουθεί τα προσωπικά δεδομένα αναφοράς της κατάστασης του χρήστη κατά τη διάρκεια του ύπνου και παρέχει ειδοποιήσεις για σημαντικές αποκλίσεις.

Παρακολουθεί τα προσωπικά δεδομένα αναφοράς της κατάστασης του χρήστη κατά τη διάρκεια του ύπνου και παρέχει ειδοποιήσεις για σημαντικές αποκλίσεις. Heart Health Score: Προσφέρει μια εύκολη κατανόηση της ευεξίας μέσω μιας απλής, αξιοποιήσιμης βαθμολογίας και εξατομικευμένων συστάσεων για τον τρόπο ζωής.

Προσφέρει μια εύκολη κατανόηση της ευεξίας μέσω μιας απλής, αξιοποιήσιμης βαθμολογίας και εξατομικευμένων συστάσεων για τον τρόπο ζωής. Καθημερινό Καρδιακό Φορτίο (Daily Cardio Load): Βοηθά την προπόνηση μέσω προσαρμοσμένης καθοδήγησης σχετικά με τον όγκο της άσκησης και τις εκτιμώμενες ανάγκες αποκατάστασης.

Βοηθά την προπόνηση μέσω προσαρμοσμένης καθοδήγησης σχετικά με τον όγκο της άσκησης και τις εκτιμώμενες ανάγκες αποκατάστασης. Δείκτης Φυσικής Κατάστασης (Fitness Index): Παρέχει εικόνα της φυσικής κατάστασης με εξατομικευμένους στόχους για τη βελτίωση της καθημερινής απόδοσης.

Παρέχει εικόνα της φυσικής κατάστασης με εξατομικευμένους στόχους για τη βελτίωση της καθημερινής απόδοσης. Ακοή (Hearing): Προστατεύει τη μακροπρόθεσμη υγεία της ακοής με ειδοποιήσεις για μη ασφαλή επίπεδα θορύβου και λεπτομερείς αναφορές.

Με αυτές τις λειτουργίες, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε έξυπνες, εξατομικευμένες συμβουλές που τους δίνουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται απρόσκοπτα το μακροπρόθεσμο ταξίδι της ευεξίας τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Μεγάλη συλλογή από Λουράκια: Σχεδιασμένα για Κάθε Τρόπο Ζωής

Τόσο το Galaxy Watch Ultra2 όσο και το Galaxy Watch9 προσφέρουν μια σειρά από ποικίλες επιλογές λουρακιών, που ταιριάζουν σε κάθε τρόπο ζωής.

Επειδή οι υψηλές επιδόσεις απαιτούν τον κατάλληλο εξοπλισμό την κατάλληλη στιγμή, η Samsung προσφέρει μια εξειδικευμένη συλλογή από Ultra bands. Είτε οι χρήστες αντιμετωπίζουν δύσβατα εδάφη, είτε κάνουν βαθιές καταδύσεις, είτε κατευθύνονται σε μια επαγγελματική συνάντηση, έχουν την ευελιξία να επιλέξουν το τέλειο λουράκι προσαρμοσμένο στον συγκεκριμένο σκοπό και το περιβάλλον τους, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και στυλ. Οι χρήστες έχουν τις ακόλουθες επιλογές:

Marine Band: Ένα ελαφρύ, αναπνεύσιμο λουράκι σιλικόνης σχεδιασμένο για ολοήμερες περιπέτειες και απαιτητικές συνθήκες.

Ένα ελαφρύ, αναπνεύσιμο λουράκι σιλικόνης σχεδιασμένο για ολοήμερες περιπέτειες και απαιτητικές συνθήκες. PeakForm Band: Ένα λουράκι από υβριδικό υλικό που προσφέρει premium φινίρισμα, για κομψότητα όσο και για αθλητικές επιδόσεις.

Ένα λουράκι από υβριδικό υλικό που προσφέρει premium φινίρισμα, για κομψότητα όσο και για αθλητικές επιδόσεις. Trail Band: Ένα κλασικό υφασμάτινο λουράκι με αναπνευσιμότητα και εκπληκτική εφαρμογή για διαρκή άνεση, ακόμη και κατά τη διάρκεια απαιτητικών εξωτερικών δραστηριοτήτων, όπως το τρέξιμο.

Σχεδιασμένη με γνώμονα την προσωπική έκφραση, η νέα, διευρυμένη συλλογή του Watch9 σε λουράκια δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναδείξουν το προσωπικό τους στυλ και να προσαρμόσουν την εμφάνισή τους. Διαθέτοντας υψηλής ποιότητας υλικά και ένα φάσμα «ζωντανών» χρωμάτων, τα συγκεκριμένα λουράκια προσφέρουν άνεση σε ποικίλες δραστηριότητες —από έντονες προπονήσεις έως τις καθημερινές συνήθειες:

Sports Band: Ένα λεπτό, μαλακό λουράκι για κάθε χρήση, για άνεση και εύκολη μετάβαση από τις προπονήσεις στην καθημερινή ζωή.

Ένα λεπτό, μαλακό λουράκι για κάθε χρήση, για άνεση και εύκολη μετάβαση από τις προπονήσεις στην καθημερινή ζωή. Misty Band : Κατασκευασμένο από premium μαλακή σιλικόνη που αγκαλιάζει τον καρπό για σταθερή εφαρμογή χωρίς αναπηδήσεις. Συνδυάζοντας διακριτικά δύο χρώματα, προσφέρει μια εκλεπτυσμένη εμφάνιση που συμπληρώνει αβίαστα το καθημερινό στυλ του χρήστη.

: Κατασκευασμένο από premium μαλακή σιλικόνη που αγκαλιάζει τον καρπό για σταθερή εφαρμογή χωρίς αναπηδήσεις. Συνδυάζοντας διακριτικά δύο χρώματα, προσφέρει μια εκλεπτυσμένη εμφάνιση που συμπληρώνει αβίαστα το καθημερινό στυλ του χρήστη. Fabric Band: Ένα ελαφρύ, αναπνεύσιμο καθημερινό λουράκι που προσφέρει άνεση, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Διαθεσιμότητα

Μαζί με τη νέα σειρά Galaxy Z, τα Galaxy Watch Ultra2 και Watch9 επεκτείνουν το οικοσύστημα λειτουργιών AI της Samsung, φέρνοντας εμπειρίες που λειτουργούν ως σύμμαχοι στην καθημερινότητα σε κάθε μορφή συσκευής, από τον καρπό μέχρι την τσέπη και το σπίτι.

Το Galaxy Watch Ultra2 θα είναι διαθέσιμο σε μέγεθος 47 mm, ενώ το Galaxy Watch9 θα είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη: 40 mm και 44 mm. Οι χρήστες του Galaxy Watch Ultra2 θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε Titanium Silver (Ασημί Τιτανίου) ή Titanium Gray (Γκρι Τιτανίου). Το Galaxy Watch9 των 40mm θα είναι διαθέσιμο σε Cream (Κρεμ) και Graphite (Γραφίτης), ενώ το Galaxy Watch9 των 44mm θα είναι διαθέσιμο σε Graphite (Γραφίτης) και Silver (Ασημί).

Τα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9 είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία σε επιλεγμένες αγορές από τις 22 Ιουλίου, με τη γενική διαθεσιμότητα να ξεκινά από τις 7 Αυγούστου.