Το Epsilon Talent της EPSILON HR διασυνδέεται με το LinkedIn

Η EPSILON HR, μέλος του Ομίλου EPSILONNET, ανακοινώνει τη νέα διασύνδεση του Epsilon Talent με το LinkedIn, προσφέροντας στις επιχειρήσεις έναν ακόμη πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο δημοσίευσης αγγελιών εργασίας και προσέλκυσης υποψηφίων.

Η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει τη δημοσίευση διαθέσιμων θέσεων απευθείας στο LinkedIn μέσα από το περιβάλλον του Epsilon Talent, καταργώντας την ανάγκη πολλαπλών ενεργειών και απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία στελέχωσης. Με τον τρόπο αυτό, τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν να αξιοποιήσουν την εμβέλεια του μεγαλύτερου επαγγελματικού δικτύου παγκοσμίως, προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο και ποιοτικότερο κοινό υποψηφίων.

Σε μια εποχή όπου η εύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί στρατηγική πρόκληση για κάθε οργανισμό, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών Talent Acquisition αποκτά καθοριστική σημασία. Η νέα διασύνδεση δίνει τη δυνατότητα στους recruiters να διαχειρίζονται τη δημοσίευση θέσεων και την προσέλκυση υποψηφίων μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, εξοικονομώντας χρόνο, μειώνοντας τη διαχειριστική πολυπλοκότητα και βελτιώνοντας συνολικά την εμπειρία χρήσης.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα τους ως εργοδότες, να αυξήσουν την προβολή των διαθέσιμων ευκαιριών απασχόλησης και να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά σύγχρονες πρακτικές employer branding και recruiting.

Η νέα δυνατότητα αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συνεχή εξέλιξη της λύσης, η οποία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης προσλήψεων, καλύπτοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας: από τη δημοσίευση των αγγελιών και τη συλλογή βιογραφικών έως την αξιολόγηση, τη συνεργασία των ομάδων και την τελική επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.

Το Epsilon Talent αποτελεί μία σύγχρονη AI-powered λύση Applicant Tracking System (ATS), σχεδιασμένη για να υποστηρίζει ολοκληρωμένα τις διαδικασίες στελέχωσης των επιχειρήσεων. Μέσα από προηγμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης, αξιολόγησης και συνεργασίας, επιταχύνει την προσέλκυση και την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία διαχείρισης για τις ομάδες HR και μια αναβαθμισμένη εμπειρία για τους υποψηφίους.

Με τη νέα διασύνδεση με το LinkedIn, ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ως μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα Talent Acquisition που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση και αξιοποίηση των κατάλληλων ταλέντων.