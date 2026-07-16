Κρατική επιχορήγηση 24,057 εκατ. ευρώ στα ιδιωτικά κανάλια για περιεχόμενο on demand

Το συνολικό ποσό των 24,057 εκατ. ευρώ μοιράζονται ως κρατική επιχορήγηση οι έξι μεγάλοι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, στο πλαίσιο προγράμματος για την παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών έργων πολιτιστικού χαρακτήρα με θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, τα οποία θα διατίθενται δωρεάν μέσω διαδικτύου κατόπιν ζήτησης.

Με απόφαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) εγκρίθηκε ο προσωρινός κατάλογος των έξι δικαιούχων του προγράμματος. Οι προσωρινοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν εντός 15 εργάσιμων ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής έγκρισης των αιτήσεων χρηματοδότησής τους.

Με βάση την απόφαση, το STAR θα λάβει τη μεγαλύτερη κρατική επιχορήγηση, ύψους 4,034 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν ο Alpha με 4,011 εκατ. ευρώ, ο ANT1 με 4,009 εκατ. ευρώ, ο ΣΚΑΪ με 4,003 εκατ. ευρώ, το Mega με 4,000 εκατ. ευρώ και το OPEN με 4,000 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει ότι κάθε δικαιούχος θα διαθέσει ειδικό κανάλι on demand (κατόπιν ζήτησης), το οποίο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και μέσω του οποίου θα προσφέρεται δωρεάν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που θα παραχθεί στο πλαίσιο της δράσης. Το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ και άλλα οπτικοακουστικά έργα πολιτιστικού χαρακτήρα, με θεματολογία που εκτείνεται από το δημογραφικό και την ισότητα έως την υγεία, τη δημόσια ασφάλεια, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που εντάσσεται στο πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει σωρευτικά την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, τη διανομή τους μέσω της υπηρεσίας on demand σε 24ωρη βάση, δράσεις προβολής και προώθησής τους.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται υπηρεσίες τρίτων για την παραγωγή των έργων, δαπάνες προσωπικού, αναλώσιμα και λοιπά λειτουργικά έξοδα, εξοπλισμός και λογισμικό, υπηρεσίες της Digea που σχετίζονται με την παροχή και τη διανομή του περιεχομένου μέσω της υπηρεσίας on demand, καθώς και δαπάνες διανομής και εμπορικού αερόχρονου για την προβολή των οπτικοακουστικών έργων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει προηγηθεί, κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει προϋπολογισμό έως 6,5 εκατ. ευρώ και διάρκεια υλοποίησης δώδεκα μηνών. Η κρατική επιχορήγηση καλύπτει κανονικά έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ωστόσο μπορεί να φτάσει έως και το 100% για οπτικοακουστικά έργα που, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων, χαρακτηρίζονται ως «δύσκολα», όπως είναι τα ντοκιμαντέρ, οι ταινίες μικρού μήκους ή παραγωγές με περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης.