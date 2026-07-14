Η Ελλάδα στην πρώτη θέση για την απόδοση πλοήγησης μέσω σταθερού δικτύου μεταξύ χωρών με συγκρίσιμο ΑΕΠ ανά κάτοικο το 2026

Με δείκτη απόδοσης πλοήγησης 60,2% μέσω σταθερού δικτύου, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών με συγκρίσιμο ΑΕΠ ανά κάτοικο (μεταξύ 12.000 και 48.000 δολαρίων), σύμφωνα με τα δεδομένα του nPerf που συλλέχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2026. Αυτό το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει μια ομαλή εμπειρία χρήστη για την πρόσβαση στους πιο δημοφιλείς ιστότοπους της χώρας, μπροστά από το Καζακστάν (59,9%) και τον Παναμά (59,1%).

Η Ελλάδα ξεπερνά ελαφρώς τις γειτονικές χώρες στην κατάταξη

Η Ελλάδα επιτυγχάνει δείκτη απόδοσης πλοήγησης 60,2%, γεγονός που σημαίνει ότι οι Έλληνες χρήστες απολαμβάνουν μια βέλτιστη σύνδεση για γρήγορη πρόσβαση στις πιο επισκεφθείσες ιστοσελίδες. Προηγείται του Καζακστάν (59,9%), του οποίου οι επιδόσεις είναι σχεδόν ταυτόσημες, ακολουθούμενη από τον Παναμά (59,1%), τη Σαουδική Αραβία (56,4%), την Αργεντινή (55,0%) και τη Δομινικανή Δημοκρατία (45,4%).

Μετρήσιμες διαφορές, αλλά θετική τάση για την Ελλάδα

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών παραμένουν μέτριες: η Ελλάδα προηγείται του Καζακστάν κατά μόλις 0,3 μονάδες, ενώ η απόσταση από τη Δομινικανή Δημοκρατία φτάνει τις 14,8 μονάδες. Αυτά τα στοιχεία απεικονίζουν μια σχετική ομοιογένεια στην ποιότητα πλοήγησης μέσω σταθερού δικτύου εντός αυτής της ομάδας, με μια ελαφρά πρωτοπορία της Ελλάδας, η οποία συνεπάγεται πιο άμεση πρόσβαση στα διαδικτυακά περιεχόμενα για τους κατοίκους της.