Διαγωνισμός του ΕΔΥΤΕ για ψηφιακό Μουσείο Ανθρώπινου Σώματος στα Τρίκαλα, προϋπολογισμού 9,3 εκατ.

Το πράσινο φως άναψε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), ο τεχνολογικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τη δημιουργία του Μουσείου Ανθρώπινου Σώματος στα Τρίκαλα με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 6,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να ανέλθει στα 9,3 εκατ. ευρώ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων. Το επόμενο βήμα είναι η δημόσια διαβούλευση της διακήρυξης πριν από την προκήρυξη του έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Ψηφιακής Απεικόνισης και Περιήγησης στο Ανθρώπινο σώμα με χρήση νέων τεχνολογιών», η οποία έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2021-2025 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το νέο μουσείο θα στεγαστεί σε ακίνητο του Δήμου Τρικκαίων και θα αξιοποιεί τεχνολογίες όπως ολογράμματα (Holograms), τοίχους εικόνας (Video Walls), εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality – VR) και άλλες διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές, με στόχο να προσφέρει στους επισκέπτες μια βιωματική εμπειρία γνωριμίας με την ανατομία και τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Η περιήγηση θα αναπτύσσεται σε οκτώ θεματικές ενότητες, που καλύπτουν την ανατομία, τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη μικροσκοπική ζωή, την παραγωγή ενέργειας από τον οργανισμό, την αναγέννηση των κυττάρων και τις μελλοντικές εξελίξεις στη βιοϊατρική. Ο χώρος θα απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, στις οικογένειες και στο ευρύ κοινό.

Η σύμβαση καλύπτει το σύνολο των εργασιών για την ανάπτυξη του μουσείου, από τις μουσειολογικές, μουσειογραφικές, αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές μελέτες έως την ανάπτυξη του εκθεσιακού περιεχομένου, την κατασκευή των εκθεμάτων, τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών, την προμήθεια και εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού, την πιλοτική λειτουργία, την εκπαίδευση του προσωπικού και τις δράσεις προβολής του έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ προβλέπεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.