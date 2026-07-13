Η ΕΕ ζητεί αλλαγές σε Instagram και Facebook για τον εθιστικό σχεδιασμό

Αλλαγές στον σχεδιασμό του Instagram και του Facebook ζήτησε από τη Meta η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνοντας προκαταρκτικά ότι λειτουργίες των δύο υπηρεσιών παραβιάζουν τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ λόγω του «εθιστικού» χαρακτήρα τους. Η Επιτροπή ανέφερε ότι η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει την κατάργηση ή τροποποίηση χαρακτηριστικών όπως το infinite scroll και autoplay, καθώς και να προσαρμόσει τα συστήματα συστάσεων ώστε να δίνουν μικρότερη έμφαση στην αλληλεπίδραση.

Το πόρισμα δεν είναι οριστικό και η Meta μπορεί να απαντήσει στις αιτιάσεις πριν ληφθεί τελική απόφαση. Εάν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, η εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο έως 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της. Η παρέμβαση της Επιτροπής αποτελεί άμεση προσπάθεια επιβολής αλλαγών στον σχεδιασμό προϊόντων κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και ευάλωτων χρηστών.

Οι λειτουργίες που μπαίνουν στο επίκεντρο

Η Επιτροπή αποδίδει τις ανησυχίες της σε λειτουργίες που παρέχουν αδιάκοπα νέο περιεχόμενο, όπως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, οι ειδοποιήσεις, η προσωποποιημένη κατάταξη περιεχομένου και η συνεχιζόμενη κύλιση. Κατά την Επιτροπή, οι πρακτικές αυτές ενισχύουν την παρόρμηση των χρηστών να συνεχίσουν την περιήγηση και μπορούν να τους οδηγούν σε κατάσταση αυτόματης πλοήγησης. Η εκτίμηση αφορά ιδιαίτερα τους εφήβους, αλλά και άλλες κατηγορίες χρηστών που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτες.

Οι ευρωπαϊκές αρχές ανέφεραν επίσης ότι η Meta δεν αξιολόγησε επαρκώς τους κινδύνους για τη σωματική ευεξία των χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, έκαναν λόγο για διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον χρόνο που περνούν ανήλικοι στο Instagram και στο Facebook κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και για τον ρόλο μορφών περιεχομένου όπως τα Reels και τα Stories στην υπερβολική ή καταναγκαστική χρήση των υπηρεσιών.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης χρόνου μπορούν να παρακαμφθούν εύκολα από νεότερους χρήστες. Πρόσθεσε ότι οι γονικοί έλεγχοι είναι αποτελεσματικοί μόνο όταν οι γονείς διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική εξοικείωση και χρόνο για συστηματική παρακολούθηση. Μεταξύ των μέτρων που προτείνει είναι η απενεργοποίηση, από προεπιλογή, της αυτόματης αναπαραγωγής και του infinite scroll, καθώς και η εφαρμογή υποχρεωτικών διαλειμμάτων οθόνης.

Οι απαντήσεις της Meta και επόμενα βήματα

Η Meta δήλωσε ότι διαφωνεί με τα προκαταρκτικά ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνουν επαρκώς τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία των εφήβων. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η Meta θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας ασφαλείς και θετικές διαδικτυακές εμπειρίες για νεότερους χρήστες. Η εταιρεία επισήμανε ότι έχει ήδη εισαγάγει τα Teen Accounts για εφήβους.

Σύμφωνα με τη Meta, οι λογαριασμοί αυτοί επιτρέπουν στους γονείς να περιορίζουν την πρόσβαση στο Instagram τις νυχτερινές ώρες και να ορίζουν ημερησίως όρια χρήσης. Η εταιρεία ανέφερε ότι το σχετικό εργαλείο θέτει όριο 15 λεπτών ημερήσιας χρήσης και παρέχει στους γονείς μεγαλύτερο έλεγχο. Οι ευρωπαϊκές αρχές, ωστόσο, θεωρούν ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν επαρκούν για τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τον σχεδιασμό των υπηρεσιών.

Η υπόθεση είναι η δεύτερη φετινή προκαταρκτική διαπίστωση της Επιτροπής για πιθανή παραβίαση των κανόνων της από τη Meta. Τον Απρίλιο, η Επιτροπή είχε διαπιστώσει προκαταρκτικά ότι η εταιρεία δεν είχε αποτρέψει επαρκώς την πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες της. Η τρέχουσα διαδικασία επικεντρώνεται στον σχεδιασμό των υπηρεσιών και στις αλλαγές που η Meta ενδέχεται να κληθεί να εφαρμόσει πριν από οποιαδήποτε τελική κύρωση.