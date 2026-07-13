Πως λειτουργεί το Parkout app του Δήμου Αθηναίων

Πριν λίγες μέρες ο Δήμος Αθηναίων λανσάρισε το Parkout app, το οποίο δημιουργήθηκε από την ΔΑΕΜ Α.Ε., αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, με σκοπό να διευκολύνει την εύρεση θέσης στάθμευσης από κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας.

Η λογική πίσω από το Parkout είναι το γνωστό concept του P2P (peer-to-peer), ουσιαστικά με τον κάθε πολίτη δυνητικά να βοηθά τους συμπολίτες του, “παραχωρώντας” την κοινόχρηστη θέση στάθμευσής του, όταν αυτός την εγκαταλείπει.

Η εφαρμογή αφορά τις δημόσιες θέσεις στάθμευσης (όχι στις επί πληρωμή ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης) και είναι απλή στη χρήση, όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεό μας, το οποίο πραγματοποιήσαμε την ημέρα του λανσαρίσματος, όντας από τους πρώτους “χρήστες” του Parkout:

Ο Δήμος ανακοίνωσε 7.000 ενεργούς χρήστες του Parkout μόλις μέσα σε λίγα 24ωρα από την διάθεσή του και αν εν τέλει οι πολίτες το υιοθετήσουν, τότε μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην διευκόλυνση εύρεσης θέσης, μειώνοντας το κυκλοφοριακό, τις εκπομπές ρύπων από τα οχήματα και φυσικά, βελτιώνοντας την υγεία (ψυχική και σωματική) και την διάθεση όλων μας…

Μπορείτε να κατεβάσετε το Parkout για Android και iOS.