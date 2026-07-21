Έκθεση Βιωσιμότητας LG: οι εκπομπές Scope 1 και 2 του 2025 κάτω από τον στόχο του 2030

Η LG, παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) θεμάτων, δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας 2025–2026, η οποία αναδεικνύει τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας για την υλοποίηση του οράματός της για μια Καλύτερη Ζωή για Όλους.

Η νέα έκθεση περιγράφει τις βασικές πρωτοβουλίες ESG της LG για τους ενδιαφερόμενους παγκοσμίως. Αξιοσημείωτο είναι ότι αποκαλύπτει πως το 2025 η εταιρεία ξεπέρασε τους στόχους της για το 2030 τόσο στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) όσο και στο ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων.

Το 2025, οι εκπομπές Scope 1 (άμεσες) και Scope 2 (έμμεσες) της LG σε όλες τις εγχώριες και διεθνείς εγκαταστάσεις ανήλθαν συνολικά σε 842.000 τόνους ισοδύναμου CO₂ (tCO₂eq) — αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τον στόχο της εταιρείας για το 2030, που ορίζεται στα 878.000 tCO₂eq. Αυτή η επίτευξη αντικατοπτρίζει την επιτυχία των οργανωσιακών προσπαθειών της LG για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 54,6% έως το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του 2017). Βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και τη μετάβαση σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Η LG ξεπέρασε επίσης τον στόχο της για μείωση της έντασης εκπομπών κατά τη φάση χρήσης επτά βασικών κατηγοριών προϊόντων. Το 2025, η εταιρεία μείωσε τις εκπομπές άνθρακα ανά μονάδα κατά τη φάση χρήσης των επτά βασικών κατηγοριών της κατά 22,5% σε σύγκριση με το 2020. Ο στόχος — μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα από τη χρήση προϊόντων κατά 20% έως το 2030, με βάση το 2020 — είχε προηγουμένως επικυρωθεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Η LG είναι ο πρώτος Νοτιοκορεάτης κατασκευαστής οικιακών συσκευών που λαμβάνει επικύρωση SBTi για έναν τέτοιο στόχο.

Πέρα από τους στόχους μείωσης αερίων του θερμοκηπίου, η LG έχει ξεπεράσει και τους στόχους της για κυκλικότητα πόρων. Η εταιρεία κατέγραψε ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων 97,3% σε όλες τις εγχώριες και διεθνείς εγκαταστάσεις της το 2025 — ξεπερνώντας τον στόχο του 95% για το 2030. Η εταιρεία διατήρησε επίσης πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL) σε όλες τις εγχώριες δραστηριότητές της, με όλες τις πέντε εγχώριες μονάδες παραγωγής να επιτυγχάνουν την ανώτατη βαθμίδα Platinum. Επιπλέον, η LG συνέλεξε 640.000 τόνους μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών συσκευών από 91 τοποθεσίες σε 56 χώρες το 2025, φέρνοντας το σωρευτικό σύνολο ανάκτησης ηλεκτρονικών αποβλήτων σε περισσότερους από 5,65 εκατομμύρια τόνους από το 2006.

Παράλληλα με την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών προγραμμάτων της LG, η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025–2026 καταδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας να βελτιώσει την προσβασιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της. Βασικές προσφορές περιλαμβάνουν το LG Comfort Kit, σχεδιασμένο για να κάνει τις οικιακές συσκευές πιο εύχρηστες ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή αναπηρίας· πρωτοβουλίες προσβασιμότητας όπως η ευρύτερη εφαρμογή οδηγών braille και οδηγών αφής, καθώς και κιόσκια με αβατάρ νοηματικής γλώσσας σε σημεία εξυπηρέτησης και το LG Easy TV, ειδικά σχεδιασμένο για ηλικιωμένους. Η LG παρέχει επίσης μια σειρά χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών νοηματικής γλώσσας για άτομα με προβλήματα ακοής και αποκλειστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης για ηλικιωμένους πελάτες.

Για να ενισχύσει την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου και τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση, η LG διαχώρισε τους ρόλους του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω την εποπτεία διορίζοντας ανεξάρτητο μέλος ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έκθεση 2025–2026 περιλαμβάνει επίσης ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στην Υπεύθυνη AI, το οποίο περιγράφει τις Αρχές Ηθικής AI και το πλαίσιο διακυβέρνησης της εταιρείας ως απάντηση στην αυξανόμενη υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Στο εξής, η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύει συνεχώς το πλαίσιο διακυβέρνησής της, ώστε να διασφαλίζει υπευθυνότητα και διαφάνεια σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και χρήσης της AI.

Παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα ESG, η LG έχει και πάλι αναγνωριστεί από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης ESG παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει πλέον συμπεριληφθεί στον Dow Jones Best-in-Class World Index (DJBIC World) για 14 συνεχόμενα χρόνια και έχει κατατάξει στο «Top 1%» της Εταιρικής Αξιολόγησης Βιωσιμότητας (CSA) της S&P Global για τρίτο συνεχόμενο έτος. Η LG κέρδισε επίσης αξιολόγηση «AA» από την Morgan Stanley Capital International (MSCI) φέτος, μία βαθμίδα υψηλότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, η εταιρεία έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη φορά αξιολόγηση «Platinum» από την EcoVadis, διάκριση που επιφυλάσσεται για το κορυφαίο ένα τοις εκατό των εταιρειών στην κατηγορία του κλάδου τους.

Η LG δημοσιεύει ετήσια έκθεση βιωσιμότητας από το 2006. Η πλήρης έκθεση 2025–2026 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της LG.