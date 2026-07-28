Η CBS ολοκλήρωσε έργο AI του Εθνικού Τυπογραφείου για τη διασύνδεσή του με δημόσιους φορείς

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο ανάπτυξης της νέας εφαρμογής διαλειτουργικότητας (API) μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για το Εθνικό Τυπογραφείο, ενισχύοντας την ασφαλή και άμεση πρόσβαση σε Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στοιχεία της ελληνικής νομοθεσίας από πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Το έργο αποτελεί φυσική συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης από την Cosmos Business Systems του προηγμένου Υποσυστήματος Αναζήτησης του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης με Ελληνικά LLM’s που έχει αναπτύξει η θυγατρική της Novelcosmos, επιτρέποντας την αξιόπιστη και άμεση αναζήτηση ΦΕΚ, νομοθεσίας, εταιρικών δημοσιεύσεων και τευχών ΑΣΕΠ από τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Τυπογραφείου.

Με το νέο έργο, η Cosmos Business Systems δημιούργησε έναν σύγχρονο μηχανισμό διαλειτουργικότητας (REST API), ο οποίος επιτρέπει σε πληροφοριακά συστήματα δημόσιων φορέων, όπως το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) και το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος», να συνδέονται απευθείας με το σύστημα αναζήτησης του Εθνικού Τυπογραφείου και να ανακτούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την αυτοματοποιημένη πρόσβαση στην επίσημη πληροφορία.

Συγκεκριμένα, η νέα υπηρεσία παρέχει:

Αναζήτηση και επιστροφή ΦΕΚ βάσει Τεύχους, Έτους και Αριθμού.

Αναζήτηση και επιστροφή νομοθεσίας βάσει Τύπου Νομοθεσίας, Έτους και Αριθμού Νόμου.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται ταχύτερη και ασφαλέστερη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, περιορίζεται η ανάγκη χειροκίνητων αναζητήσεων, ενώ διασφαλίζεται η αξιοποίηση έγκυρων και επικαιροποιημένων δεδομένων απευθείας από το Εθνικό Τυπογραφείο.