Η Amazon Leo σχεδιάζει δίκτυο 5.105 δορυφόρων για κινητές συσκευές

Η Amazon υπέβαλε αίτηση στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ για την ανάπτυξη του νέου δορυφορικού δικτύου Amazon Leo, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες direct-to-device σε συμβατές κινητές συσκευές. Η πρόταση προβλέπει έως 5.105 δορυφόρους, με την ανάπτυξή τους να ξεκινά το 2028 εφόσον δοθεί η απαιτούμενη έγκριση. Το δίκτυο προορίζεται να υποστηρίζει φωνητικές κλήσεις, μηνύματα, δεδομένα και επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

Η κίνηση επεκτείνει τον σχεδιασμό της Amazon για δορυφορική συνδεσιμότητα πέρα από την ευρυζωνική πρόσβαση που αναπτύσσει μέσω της πλατφόρμας Leo. Η υπηρεσία D2D συνδέεται με την εξαγορά της Globalstar έναντι 11,57 δισ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Μέσω της συμφωνίας, η Amazon επιδιώκει πρόσβαση στις υφιστάμενες δορυφορικές δραστηριότητες, τις υποδομές και τις άδειες φάσματος κινητών δορυφορικών υπηρεσιών της Globalstar.

Δίκτυο πέντε τροχιακών κελυφών για D2D

Η αίτηση προς την FCC αναφέρει ότι το σύστημα θα αξιοποιεί το φάσμα της Globalstar στις ζώνες 1,6 και 2,4 GHz, όπου ήδη υποστηρίζονται υπηρεσίες D2D για χρήστες συσκευών της Apple, κυρίως για μηνύματα έκτακτης ανάγκης. Η Amazon προτείνει την κατανομή των δορυφόρων σε πέντε τροχιακά κελύφη, με διαφορετική γεωγραφική κάλυψη και τεχνική βελτιστοποίηση.

Στόχος του νέου δικτύου είναι η παροχή ευρύτερων υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνουν φωνή, δεδομένα και εφαρμογές Internet of Things. Η Amazon αναφέρει ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος μπορεί να εξυπηρετήσει περιοχές όπου τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν το βασικό μέσο πρόσβασης στο διαδίκτυο. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να συνεργαστεί με παρόχους κινητής τηλεφωνίας για τη διάθεση των υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες.

Επεξεργασία σήματος και δρομολόγηση σε τροχιά

Οι δορυφόροι D2D του Leo θα επεξεργάζονται το σήμα σε τροχιά προτού το αναμεταδώσουν, κατά την περιγραφή της Amazon. Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα «bent pipe», στα οποία τα σήματα μεταδίδονται προς το έδαφος για επεξεργασία και δρομολόγηση. Η εταιρεία συνδέει τη λειτουργία αυτή με βελτίωση της απόδοσης του δικτύου.

Το σύστημα θα διαθέτει επίσης οπτικές διασυνδέσεις μεταξύ των δορυφόρων, δηλαδή συνδέσεις λέιζερ που θα επιτρέπουν τη δρομολόγηση της κίνησης μέσα στον αστερισμό. Η Amazon αναφέρει ότι οι διασυνδέσεις αυτές θα υποστηρίζουν ευφυή διαχείριση της κυκλοφορίας δεδομένων. Το D2D δίκτυο προβλέπεται να λειτουργεί παράλληλα με την πρώτη και δεύτερη γενιά δορυφορικών ευρυζωνικών συστημάτων Leo, καθώς και με τους αστερισμούς HIBLEO και C-3 της Globalstar.

Συμπληρωματική κάλυψη για τα επίγεια δίκτυα

Η Amazon Leo παρουσιάζει την υπηρεσία ως συμπληρωματική προς τα υφιστάμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με χρήση σε περιοχές όπου η επίγεια ανάπτυξη είναι πρακτικά δύσκολη, υψηλού κόστους ή ευάλωτη σε διακοπές. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία περιλαμβάνει την απόκριση σε καταστροφές και την αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης στις προβλεπόμενες εφαρμογές του δικτύου.

Η Amazon έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασίες με τη Vodafone, τη DirecTV, τη Herotel και το National Broadband Network της Αυστραλίας. Το σχέδιο για νέες συνεργασίες με παρόχους κινητής διαμορφώνει το εμπορικό μοντέλο της υπηρεσίας. Η Amazon έχει επίσης αναφέρει ότι θα συνεργαστεί με την Apple για μελλοντικές δορυφορικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας το διευρυμένο δίκτυο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Globalstar.

Η κλίμακα του ευρύτερου προγράμματος Leo

Ο προτεινόμενος αστερισμός D2D προσεγγίζει το διπλάσιο μέγεθος του αρχικού σχεδίου Leo, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 3.200 δορυφόρους για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Amazon είχε ανακοινώσει στις 2 Ιουλίου ότι περισσότεροι από 375 δορυφόροι Leo είχαν ήδη εκτοξευθεί. Η νέα υποδομή προορίζεται να συμπληρώσει εκείνο το δίκτυο με απευθείας σύνδεση προς κινητές συσκευές.

Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης αίτημα χρήσης φάσματος που αποδίδεται στο δορυφορικό δίκτυο της Iridium εκτός ΗΠΑ, όπως σημειώνει το Advanced Television. Η ανάπτυξη του συστήματος παραμένει συνδεδεμένη με την έγκριση της FCC και με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Globalstar. Μέχρι τότε, η Amazon Leo τοποθετεί την προτεινόμενη υπηρεσία στην αγορά των δορυφορικών συνδέσεων κινητών, με έμφαση στη συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.