Η AI ανοίγει τον δρόμο στο κυβερνοέγκλημα και το ransomware εξελίσσεται αντί να υποχωρεί

Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της Check Point Research για το ransomware το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο αριθμός των θυμάτων παγκοσμίως παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν μια σημαντική μετατόπιση των επιτιθέμενων προς την κλοπή δεδομένων αντί για την κρυπτογράφηση αρχείων, αλλάζοντας τα οικονομικά δεδομένα και το μέλλον των επιθέσεων ransomware.

Ρεκόρ 93 ομάδων ransomware βρίσκονται πλέον σε ενεργό δράση

Η Check Point Research κατέγραψε 2.139 θύματα ransomware παγκοσμίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 33% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, ο αριθμός των ενεργών ομάδων ransomware αυξήθηκε από 71 σε 93, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί έως σήμερα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η δραστηριότητα ransomware διαχέεται σε περισσότερους «παίκτες» αντί να συγκεντρώνεται σε λίγες κυρίαρχες ομάδες.

Ενδείξεις ότι η AI επιταχύνει την ανάπτυξη ransomware

Διαρρεύσαντες διάλογοι αποκάλυψαν ότι ο διαχειριστής της ομάδας ransomware The Gentlemen δημιούργησε την υποδομή διαχείρισης της ομάδας μέσα σε περίπου τρεις ημέρες, αξιοποιώντας βοηθούς προγραμματισμού βασισμένους στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα DeepSeek και Qwen. Αν και δεν διαπιστώθηκε ότι η AI εκτελεί αυτόνομα επιθέσεις, η Check Point Research βρήκε σαφή στοιχεία ότι ήδη επιταχύνει την ανάπτυξη εργαλείων για κυβερνοεγκληματίες και μειώνει το επίπεδο τεχνογνωσίας που απαιτείται για την υλοποίηση σύνθετων επιθέσεων.

Το ransomware μετατρέπεται σε «επιχείρηση» κλοπής δεδομένων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση, τα ποσοστά πληρωμής λύτρων μειώθηκαν από 85% το 2019 σε περίπου 23% σήμερα. Ωστόσο, οι πληρωμές που σχετίζονται με επιθέσεις ransomware ξεπέρασαν τα 820 εκατ. δολάρια το 2025. Η εξέλιξη αυτή ωθεί τους κυβερνοεγκληματίες να εγκαταλείπουν τις επιθέσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην κρυπτογράφηση συστημάτων και να στρέφονται σε μοντέλα εκβιασμού που βασίζονται κυρίως στην εξαγωγή και κλοπή δεδομένων.

Η AI μειώνει δραστικά το χρονικό παράθυρο μεταξύ αποκάλυψης και εκμετάλλευσης ευπαθειών

Η Check Point Research διαπίστωσε ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη δημοσιοποίηση μιας ευπάθειας μέχρι την ενεργή εκμετάλλευσή της συρρικνώνεται συνεχώς και πλέον μετριέται σε ώρες ή ημέρες αντί για εβδομάδες. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη exploits, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να εκμεταλλεύονται ταχύτερα τις νέες ευπάθειες από ό,τι μπορούν οι οργανισμοί να τις διορθώσουν.

Μια ομάδα μόλις εννέα ατόμων δημιούργησε μία από τις τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ransomware παγκοσμίως

Η ανάλυση διαρροών από εσωτερικά συστήματα και συνομιλίες της ομάδας The Gentlemen αποκάλυψε ότι ένας βασικός πυρήνας περίπου εννέα ατόμων διαχειριζόταν μία από τις πιο δραστήριες επιχειρήσεις ransomware διεθνώς. Η ομάδα αξιοποιούσε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργατών (affiliates) για να επεκτείνει την κλίμακα των επιθέσεών της, διατηρώντας παράλληλα έναν ιδιαίτερα μικρό επιχειρησιακό πυρήνα.

Η εξέλιξη του οικοσυστήματος ransomware

Στο παρελθόν, οι επιτυχημένες επιθέσεις ransomware απαιτούσαν σημαντική τεχνική εξειδίκευση, υποδομές και ανθρώπινους πόρους. Σήμερα, η ανάπτυξη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα μοντέλα ransomware-as-a-service και οι εξειδικευμένες εγκληματικές αλυσίδες εφοδιασμού μειώνουν δραστικά αυτά τα εμπόδια, δημιουργώντας μια οικονομία κυβερνοεγκλήματος όπου μικρότερες ομάδες μπορούν να αποκτήσουν δυσανάλογα μεγάλη παγκόσμια επιρροή.

Για τους οργανισμούς, οι επιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικές. Η προστασία των δεδομένων γίνεται πλέον εξίσου κρίσιμη με τις στρατηγικές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης συστημάτων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να επιταχύνει την καινοτομία των επιτιθέμενων, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση εκμεταλλεύσιμων ευπαθειών.

Πάνω απ’ όλα, το ransomware δεν θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως πρόβλημα κακόβουλου λογισμικού. Έχει εξελιχθεί σε ένα ώριμο εγκληματικό οικοσύστημα που βασίζεται σε μεσάζοντες αρχικής πρόσβασης, κλοπή διαπιστευτηρίων, δίκτυα συνεργατών, εργαλεία που υποστηρίζονται από AI και επιχειρήσεις κλοπής δεδομένων.

Ο Sergey Shykevich, Director of Threat Intelligence, Check Point Software δήλωσε:

«Το σημαντικότερο εύρημα αυτού του τριμήνου δεν είναι ο αριθμός των θυμάτων ransomware, αλλά το πόσο δραστικά μειώνονται πλέον τα εμπόδια εισόδου. Διαθέτουμε πλέον στοιχεία ότι μια μικρή ομάδα, υποστηριζόμενη από εργαλεία που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και από δίκτυα συνεργατών, μπορεί να δημιουργήσει μέσα σε λίγους μήνες μια επιχείρηση ransomware κορυφαίου επιπέδου. Καθώς η AI συνεχίζει να επιταχύνει τόσο την ανάπτυξη λογισμικού όσο και τη δημιουργία exploits, είναι πιθανό να δούμε περισσότερους απειλητικούς παράγοντες να εμφανίζονται, να δρουν ταχύτερα και να επεκτείνουν τη δράση τους περισσότερο από ποτέ. Οι οργανισμοί πρέπει να μεταβούν από ένα μοντέλο αντιδραστικής ασφάλειας σε μια στρατηγική πρόληψης, δίνοντας έμφαση στη μείωση των εκμεταλλεύσιμων ευπαθειών, στην προστασία διαπιστευτηρίων και ευαίσθητων δεδομένων και στην παραδοχή ότι οι επιτιθέμενοι θα αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας επίθεσης.»