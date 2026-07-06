Aboutnet: συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Κρήτης για το VisitSitia

Η Aboutnet, ένα από τα πλέον καταξιωμένα digital agencies στην Ελλάδα με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών ψηφιακού marketing, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Κρήτης για το επίσημο τουριστικό portal VisitSitia (visitsitia.gr).

Στόχος της συνεργασίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας της Σητείας στην Κρήτη και η περαιτέρω ανάδειξή της ως σύγχρονου και αυθεντικού τουριστικού προορισμού, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο digital marketing, η Aboutnet θα υλοποιήσει στοχευμένες ενέργειες με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Το VisitSitia αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής της περιοχής, παρουσιάζοντας τον φυσικό πλούτο, την πολιτιστική κληρονομιά και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η Σητεία στους επισκέπτες της. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, δίνεται έμφαση στην αύξηση της επισκεψιμότητας, τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και τη μετατροπή του ενδιαφέροντος σε πραγματικές επισκέψεις.

Ο CEO της Aboutnet, Σπύρος Ανδριόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η Σητεία είναι ένας προορισμός με τεράστιες δυνατότητες και αυθεντικό χαρακτήρα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία και στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην προβολή της, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του digital marketing.»

Η Aboutnet συνεχίζει να επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη ελληνικών προορισμών και επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστος συνεργάτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό.