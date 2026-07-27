Public x Fussion: μια συνεργασία που εξελίσσει το performance σε στρατηγικό πλεονέκτημα

Η Fussion ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τα Public, έναν από τους αγαπημένους omnichannel retailers στην ελληνική και κυπριακή αγορά, στο πλαίσιο ενός κοινού πλάνου που εστιάζει στη συνεχή εξέλιξη του digital performance και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής αξίας.

Η συνεργασία βασίζεται σε ένα μοντέλο στενής συνύπαρξης των δύο ομάδων, με κοινές προτεραιότητες, ανοιχτή επικοινωνία και συνεχή αξιοποίηση των δεδομένων. Η ισχυρή δυναμική που αναπτύχθηκε από τα πρώτα στάδια οδήγησε στην επέκταση και περαιτέρω ενίσχυσή της.

«Η συνεργασία μας με τα Public είναι από εκείνες που ανεβάζουν τον πήχη και για τις δύο πλευρές. Όταν δουλεύεις με έναν οργανισμό αυτού του μεγέθους και της ταχύτητας, δεν αρκεί να γνωρίζεις τα εργαλεία· πρέπει να κατανοείς το business, να συνεργάζεσαι πραγματικά με την ομάδα και να μετατρέπεις την πολυπλοκότητα σε ξεκάθαρες προτεραιότητες. Αυτό είναι το είδος της συνεργασίας που επιδιώκουμε στη Fussion και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το χτίζουμε μαζί με τα Public», αναφέρει ο Πάνος Κονδύλης, Co-Founder της Fussion.

Η συνεργασία συνδυάζει στρατηγική καθοδήγηση, hands-on υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, με στόχο οι δύο ομάδες να ανταποκρίνονται με ταχύτητα στις εμπορικές προτεραιότητες και να βελτιώνουν διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν, αξιολογούν και εξελίσσουν τις ενέργειές τους.

«Στα Public επενδύουμε σε στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να προσθέσουν ουσιαστική αξία στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και εξελισσόμαστε καθημερινά με στόχο να γινόμαστε καλύτεροι για τους πελάτες μας. Η Fussion έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα της ομάδας μας με ευελιξία, τεχνογνωσία και ξεκάθαρο προσανατολισμό στο αποτέλεσμα», σημειώνει ο Γιάννης Σίμος, Chief OmniChannel Officer του Public Group.

Η επέκταση της συνεργασίας επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση των δύο εταιρειών σε ένα μοντέλο που βασίζεται στη συνέπεια, στην ανταλλαγή γνώσης και στη δημιουργία διατηρήσιμων αποτελεσμάτων.

Η Fussion είναι performance-first growth agency, πρωτοβουλία των Πάνου Κονδύλη και Βασίλη Μαγκλάρα, που εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση στο data-driven marketing, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε brand. Λειτουργεί ως στρατηγικός growth partner για εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας τεχνογνωσία, ταχύτητα, καθημερινή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και μετρήσιμο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.