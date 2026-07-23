Το 6ο Electric + Micro Mobility Forum έρχεται στις 1 Οκτωβρίου

Για 6η συναπτή χρονιά, το συνέδριο-θεσμός για την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα, το Electric + Micro Mobility Forum, έρχεται για να συσπειρώσει τον κλάδο του e-mobility, να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από τις νέες τάσεις στις Μεταφορές και να «δείξει» το μέλλον των μετακινήσεών μας!

Απώτερος στόχος του φετινού συνεδρίου, σε μια κρίσιμη καμπή για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, είναι η διατήρηση του θετικού momentum στον εξηλεκτρισμό δημόσιων και ιδιωτικών στόλων οχημάτων, αφενός αναγνωρίζοντας τις επιτυχείς δράσεις και συνέργειες μέχρι σήμερα, αφετέρου αναδεικνύοντας τις προοπτικές αλλά και τα σημεία όπου οι δείκτες μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, εξερευνώντας ήδη πιθανές λύσεις σε ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον.

Υποδομές φόρτισης

Το εθνικό δίκτυο φόρτισης EVs πλησιάζει τα 9.000 κοινόχρηστα σημεία σε όλη την επικράτεια, έχοντας καλύψει μεγάλο τμήμα του κύριου οδικού δικτύου και έχοντας βελτιώσει την πυκνότητα ταχυφορτιστών στους αυτοκινητόδρομους. Ωστόσο, οι DC φορτιστές παραμένουν ανεπαρκείς σε αριθμό σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές αλλά και σε αρκετά σημεία ενδιαφέροντος, τη στιγμή που οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται και ο στόλος ηλεκτρικών οχημάτων αγγίζει τις 33.000 BEVs σε όλη την Ελλάδα.

Η συζήτηση οφείλει να απασχολήσει πλέον έντονα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους ΟΤΑ να αναλαμβάνουν δράση και να δημιουργούν νέα σημεία φόρτισης για δημότες και επισκέπτες, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι διαθέσιμα για την επέκταση του δικτύου φόρτισης και καλούμαστε να τα αξιοποιήσουμε εγκαίρως και με σύνεση. Παράλληλα, η βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών για την χωροθέτηση, εγκατάσταση και τροφοδοσία των σταθμών φόρτισης οφείλει να είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας.

Ο στόλος EVs

Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα έδειξε μέσα στο 2025-2026 τα πρώτα σημεία ωρίμανσης, με πολλά διαθέσιμα μοντέλα, αύξηση της τεχνογνωσίας όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και βελτιωμένο awareness του κοινού για τα οφέλη και τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης. Μαζί με τα plug-in hybrids, τα οποία φέτος δείχνουν ιδιαίτερη δυναμική, το μερίδιο ηλεκτρικών επιβατικών αγγίζει το 15% σε μηνιαία βάση, ενώ ιδιαίτερα γρήγορα προχωρά και ο εξηλεκτρισμός εταιρικών στόλων και επαγγελματικών οχημάτων αλλά και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με αιχμή του δόρατος τα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα ηλεκτρικά van.

Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά δίκυκλα, ιδίως επαγγελματικής χρήσεως στον τομέα των logistics/μεταφορών, με την κατηγορία των e-mopeds (L1e) να οδηγεί τις εξελίξεις, με μερίδιο ακόμα και πάνω από 30% επί του συνόλου των πωλήσεων.

Η μικροκινητικότητα και οι κοινόχρηστοι στόλοι

Ανεξάρτητα με τα παραπάνω, ωστόσο, ακόμα πιο έντονο φέτος είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα, τόσο στην Αθήνα όσο και άλλες πόλεις και περιοχές της χώρας. Η αθρόα προσέλευση επισκεπτών και τουριστών αναμένεται να ασκήσει για ακόμα μια χρονιά πιέσεις στις υποδομές και το οδικό δίκτυο, ενώ ο αριθμός των Ι.Χ. στην χώρα μας συνεχίζει να αυξάνεται.

Αλλά η τάση είναι σαφής και ήδη διακρίνεται, ακόμα και στην πρωτεύουσα. Όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται προς τις εναλλακτικές μετακινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα μέσα μικροκινητικότητας όπως το ποδήλατο, το ηλεκτρικό ποδήλατο και το ηλεκτρικό πατίνι. Η ευελιξία, το μικρό κόστος και η ατομική μετακίνηση κερδίζουν διαρκώς έδαφος απέναντι στην παραδοσιακή χρήση αυτοκινήτου, κάτι που αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα την ανεπάρκεια υποδομών, προσβασιμότητας και βαδισιμότητας, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές των αστικών κέντρων και όχι μόνο. Τώρα είναι η στιγμή να προωθήσουμε πραγματικά τη βιώσιμη κινητικότητα, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, με ευθύνη και ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία μας. Αυτό περιλαμβάνει και την εστίαση στην βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η οποία ήδη συντελείται χάρη στην ανανέωση των στόλων λεωφορείων, αλλά πρέπει να συνεχιστεί δυναμικά.

Ταυτόχρονα, το trend των κοινόχρηστων στόλων δείχνει ότι ήρθε για να μείνει, ξεκινώντας από τη μικροκινητικότητα και επεκτεινόμενο πλέον και στο car sharing. Η “pay per ride/drive” φιλοσοφία που ήδη έχει αφομοιωθεί στον υπόλοιπο κόσμο, σταδιακά εγκαθίσταται και στην Ελλάδα, δείχνοντας την ανάγκη για ευέλικτη χρήση ενός οχήματος, χωρίς δεσμεύσεις και μακριά από το παραδοσιακό μοντέλο της ιδιοκτησίας. Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε αυτές τις νέες τάσεις και να τις ενσωματώνουμε ομαλά στην καθημερινότητά μας, αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή στις πόλεις.

Τα παραπάνω θα μας απασχολήσουν και στο 6ο Electric + Micro Mobility Forum, όπου διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, decision και policy-makers, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων και Αρχών θα συζητήσουν πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν το μέλλον των Μεταφορών στην Ελλάδα.

Το Electric & Micro Mobility Forum απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις τάσεις, να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου των Μεταφορών, όπως:

Εισαγωγείς και εμπόρους ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Εισαγωγείς και εμπόρους δικύκλων και μικρο-οχημάτων

Παραγωγούς και παρόχους ενέργειας

Διαχειριστές σταθμών φόρτισης οχημάτων

Κατασκευαστές φορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα

Κατασκευαστές μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα

Εμπόρους αξεσουάρ

Στελέχη ΟΤΑ

Ρυθμιστικές Αρχές και Κυβερνητικούς Αξιωματούχους

Αναλυτές, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Εκπαιδευτικούς

Φορείς υπερ της οδικής ασφάλειας

Φοιτητές, Δημοσιογράφους

Δυνητικούς αγοραστές οχημάτων

…. καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις σύγχρονες εφαρμογές και καινοτομίες ηλεκτροκίνησης και μικροκινητικότητας.

Conference: 1 Οκτωβρίου – Divani Caravel Hotel

Εγγραφή και είσοδος ελεύθερη, εδώ