Συμμετοχή του GRECA στο 21st Round Table Discussion

Ο GR.EC.A. συμμετείχε στο 21st Round Table Discussion που διοργάνωσε το Delphi Economic Forum, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα, με θέμα «Anti-illicit strategies in the online environment».

Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του παράνομου εμπορίου στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις νόμιμες επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον κανόνα του Chatham House, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και της αγοράς παρουσίασαν τη σημερινή εικόνα, ανέδειξαν τις βασικές προκλήσεις και κατέθεσαν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων στο online περιβάλλον.

Ο GR.EC.A. εκπροσωπήθηκε από τη Δρ Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον Νικόλαο Χατζηδάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις τοποθετήσεις τους δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που έχει το παράνομο ηλεκτρονικό εμπόριο στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στη φήμη των νόμιμων ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των θεσμικών σημάτων αξιοπιστίας, ανάπτυξης αποτελεσματικότερων μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου, καθώς και υλοποίησης στοχευμένων εκστρατειών ενημέρωσης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν ασφαλείς, νόμιμες και αξιόπιστες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη συζήτηση αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και ανάδειξης των θέσεων του ελληνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου σε ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ψηφιακή αγορά.