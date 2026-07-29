Cisco Connect 2026 Greece: 12 Νοεμβρίου το κορυφαίο ετήσιο event

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η Cisco διοργανώνει το Cisco Connect 2026 Greece, τη μεγαλύτερη τεχνολογική διοργάνωσή της στην Ελλάδα, με κεντρικό θέμα «Accelerating the AI-Powered Future». Η φετινή διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πρακτικές εφαρμογές της, παρουσιάζοντας στρατηγικές και τεχνολογικές λύσεις για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Στελέχη της Cisco, μαζί με κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου, με στόχο να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο το AI μετασχηματίζει ήδη τις επιχειρήσεις.

Μία ημέρα. Όλη η τεχνολογία που διαμορφώνει το αύριο.

Το Cisco Connect 2026 Greece, για μία ημέρα, φέρνει κοντά επαγγελματίες από όλο το φάσμα της τεχνολογίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις, να δουν στην πράξη νέες λύσεις και να συζητήσουν τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Μέσα από κεντρικές ομιλίες, τρεις θεματικές ενότητες και το Solutions Showcase, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες με επαγγελματίες του κλάδου και να βρουν πρακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών.

Το Cisco Connect 2026 Greece πραγματοποιείται στο InterContinental Athenaeum Athens, στον χώρο όπου γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες της ιστορίας της εκδήλωσης στην Ελλάδα, ως Cisco Expo. Το ορόσημο αυτό, συνδέει τη μακρά πορεία καινοτομίας της εταιρείας, με τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τη συνέχεια ενός ταξιδιού που εξελίσσεται διαρκώς.

Η παρακολούθηση του Cisco Connect 2026 Greece είναι δωρεάν, με απαραίτητη την προηγούμενη εγγραφή.