7 αιώνες ιστορίας διαθέσιμοι στον ψηφιακό κόσμο

Το νέο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)» παρουσιάστηκε σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2026.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία υπογράμμισε τον εμβληματικό χαρακτήρα του έργου και τη σημασία του για την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση, την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και για όλους τους πολίτες.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της Εφορείας των ΓΑΚ, Καθηγητής Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Άρης Μελετίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova ICT Αλέξανδρος Μπρέγιαννης και η Γενική Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αμαλία Παππά.

Ο κ. Ασθενίδης επεσήμανε ότι πρόκειται για «ένα πολύ σημαντικό έργο για τη μνήμη και τη συνέχεια των Ελλήνων», τονίζοντας ότι η επιτυχής ολοκλήρωσή του οφείλεται στην ουσιαστική συμβολή των στελεχών των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τα οποία αγκάλιασαν το έργο και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίησή του.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και οι δυνατότητες του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Η Αναστασία Δικοπούλου, Επιχειρησιακή Συντονίστρια Ψηφιακής Δράσης των ΓΑΚ, ανέδειξε τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη σημασία του έργου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του εθνικού αρχειακού αποθέματος. Ο Χρήστος Παπατέρπος, συνιδρυτής και Τεχνικός Διευθυντής της Dataverse Information Systems & Applications, παρουσίασε τις καινοτόμες λειτουργίες του νέου συστήματος και τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών των ΓΑΚ, ενώ η Χριστούλα Πανταζοπούλου, Διευθύντρια Τμήματος Λύσεων Τεκμηρίωσης & Αρχειοθέτησης της AMS Archiving Services Ltd, αναφέρθηκε στη διαδικασία ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού, παρουσιάζοντας παράλληλα τις δυνατότητες του Ψηφιακού Αποθετηρίου.

Κύριος του Έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Φορέας Λειτουργίας τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Φορέας Χρηματοδότησης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Next Generation EU.