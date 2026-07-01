Ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής i-mile του ΕΚΕΤΑ από την ένωση εταιρειών DOTSOFT-EUR.ELEC

Στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού κλειστού πειραματικού αυτοκινητόδρομου (i-mile) Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών ΕΚΕΤΑ», η Ένωση Εταιρειών «DOTSOFT Ολοκληρωμένες Λύσεις Τεχνολογίας Πληροφορικής Α.Ε. – ΕΥΡ.ΗΛΕΚ. Ε.Π.Ε.» ανέλαβε την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού πεδίου για τη μέτρηση κυκλοφοριακών συνθηκών και τη διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Η προμήθεια υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και αφορά την ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής i-mile, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς της βιώσιμης κινητικότητας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και της διαχείρισης κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο του έργου παραδόθηκαν:

επτά (7) συστήματα καμερών επιτήρησης και μέτρησης οδικής κυκλοφορίας,

τριάντα τέσσερις (34) μαγνητικοί μετρητές κυκλοφορίας,

τρεις (3) ρυθμιστές κυκλοφορίας,

είκοσι πέντε (25) ασύρματοι αναμεταδότες για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου,

επτά (7) ασύρματες μονάδες διεπαφής για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου.

Ο εξοπλισμός αυτός συμβάλλει στη συλλογή, παρακολούθηση και αξιοποίηση κυκλοφοριακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας την ερευνητική λειτουργία του κλειστού πειραματικού αυτοκινητόδρομου και δημιουργώντας τις απαραίτητες τεχνολογικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή σύγχρονων λύσεων κυκλοφοριακής διαχείρισης.

Μέσω της υλοποίησης της προμήθειας, ενισχύεται η δυνατότητα του ΕΚΕΤΑ να αξιολογεί καινοτόμες τεχνολογίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας, τη διασύνδεση υποδομών και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Η συμμετοχή της Ένωσης Εταιρειών στο έργο επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών υποδομών, με έμφαση στην καινοτομία, την αξιοπιστία και την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε κρίσιμους τομείς μεταφορών και κινητικότητας.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ερευνητικών υποδομών του ΕΚΕΤΑ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΚΕΤΑ 2.0, με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ιδίων πόρων του ΕΚΕΤΑ.