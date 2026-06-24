Φίλιππος Μανδηλάρης, Info Quest Technologies: Η κυβερνοασφάλεια περνά από την προστασία στην ανθεκτικότητα

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Ο Φίλιππος Μανδηλάρης, Product Marketing Manager της Info Quest Technologies, μιλάει στο InfoCom για τον ρόλο που έχουν σήμερα οι Δικτυακές Λύσεις και η Κυβερνοασφάλεια στη στρατηγική της εταιρείας, με βασικό άξονα τη συνεργασία με τη Cisco. Αναφέρεται στη μετάβαση από τη λογική της απλής προστασίας στην κυβερνοανθεκτικότητα, στην ανάγκη για business continuity, visibility, ενιαία εικόνα και ενοποίηση πλατφορμών, αλλά και στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούν το hybrid cloud, το IoT, τα AI workloads και η άνοδος του Agentic AI. Παράλληλα, εξηγεί γιατί πλαίσια όπως το NIS2 και το DORA φέρνουν την ασφάλεια πιο κοντά στη διοίκηση και υπογραμμίζει ότι η επόμενη ημέρα των ψηφιακών υποδομών θα κριθεί από την ευθυγράμμιση τεχνολογίας, διαδικασιών και ανθρώπων.

Η Info Quest Technologies έχει μακρά παρουσία στην ελληνική αγορά τεχνολογίας, λειτουργώντας ως κρίκος ανάμεσα σε διεθνείς κατασκευαστές, δίκτυο συνεργατών και επιχειρήσεις που επενδύουν σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πώς διαμορφώνεται σήμερα ο ρόλος των Δικτυακών Λύσεων και της Κυβερνοασφάλειας στη στρατηγική της εταιρείας, με βασικό άξονα τη συνεργασία με τη Cisco;

H Info Quest Technologies διανύει φέτος το 45ο έτος συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης, έχοντας αφήσει το στίγμα της, τόσο για τη συμβολή της στη διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στη χώρα μας, όσο και για το ήθος και την επιχειρηματικότητα που τη χαρακτηρίζουν. Ο ρόλος της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια είναι να συνδέει, από ηγετική θέση, την αιχμή των ψηφιακών τεχνολογιών με το σύνολο της ελληνικής αγοράς, μεγιστοποιώντας την αξία για τους προμηθευτές, τους συνεργάτες της, τους καταναλωτές και τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το δίκτυο και η κυβερνοασφάλεια είναι πλέον στην καρδιά κάθε project. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην επενδύει σε ασφαλείς υποδομές και να μην υπόκειται σε πανευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας, τους οποίους υποχρεούται να εφαρμόσει. Η Cisco, παγκόσμιος ηγέτης στην κυβερνοασφάλεια, αποτελεί έναν από τους πιο στρατηγικούς μας προμηθευτές και μακροχρόνιος συνεργάτης (πριν από περίπου 25 χρόνια ήμασταν ο πρώτος συνεργάτης / διανομέας προστιθέμενης αξίας της Cisco Hellas και έκτοτε συνεχίζουμε δυναμικά τη συνεργασία μας), κομμάτι αναπόσπαστο των λύσεων που προτείνουμε στους πελάτες μας αλλά και αξιοποιούμε στη δική μας υποδομή.

Η συζήτηση γύρω από την κυβερνοασφάλεια μετατοπίζεται σταδιακά από την άμυνα απέναντι σε μεμονωμένες απειλές προς την έννοια της ανθεκτικότητας. Πώς μεταφράζεται αυτή η μετάβαση σε προτεραιότητες για έναν σύγχρονο οργανισμό που θέλει να συνεχίσει να λειτουργεί, ακόμη και όταν δέχεται πίεση;

Η συζήτηση γύρω από τις κυβερνοεπιθέσεις έχει μετατοπιστεί από το «πώς» στο «πότε». Η πιθανότητα να δεχτεί μια υποδομή επίθεση στην περίοδο ενός έτους έχει αυξηθεί στο 60%. Πλέον μιλάμε για το πώς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε όταν και όχι αν αυτή συμβεί. Οι έννοιες της κυβερνο-ανθεκτικότητας (cyber resilience) και της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity), πρέπει να αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες για κάθε οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται καθοριστικός ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και η ικανότητα για ταχεία ανίχνευση και αυτοματοποιημένη απόκριση σε κυβερνοεπιθέσεις, η απρόσκοπτη συνέχιση των λειτουργιών ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, καθώς και η συνολική μείωση του επιχειρησιακού ρίσκου, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας.

Καθώς οι επιχειρησιακές υποδομές γίνονται πιο σύνθετες, με hybrid cloud, data centers, IoT και AI workloads, η ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό επίπεδο. Σε ποια σημεία βλέπετε σήμερα να δοκιμάζεται περισσότερο η ασφάλεια του «intelligent infrastructure»;

Οι υποδομές γίνονται πολυπλοκότερες και αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις καθώς το πεδίο για πιθανές ψηφιακές επιθέσεις, το λεγόμενο Digital Attack Surface γίνεται τεράστιο. Τα τρία σημεία που πιέζονται ιδιαίτερα είναι το hybrid cloud, το edge με το IoT αλλά και τα AI Workloads. Το portfolio της Cisco εξελίσσεται και πλέον παρέχει ολοκληρωμένες πλατφόρμες προστασίας αλλά και εκτίμησης του κινδύνου, που μέσα από AI εφαρμογές ανακαλύπτει πιθανά τρωτά σημεία αλλά και ενέργειες που υποχρεούμαστε να κάνουμε για να προστατευτούμε.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει και το τοπίο των κυβερνοαπειλών, καθώς αξιοποιείται πλέον με πιο αυτοματοποιημένους και προσαρμοστικούς τρόπους. Πώς επηρεάζει η άνοδος του Agentic AI τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σχεδιάζουν την άμυνα και την απόκρισή τους;

Καθώς τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία και προσαρμοστικότητα, οι κυβερνοεπιθέσεις εξελίσσονται αντίστοιχα, γίνονται πιο αυτοματοποιημένες και στοχευμένες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισάγει μια νέα εποχή «έξυπνων» απειλών, όπου η ταχύτητα, η κλίμακα και η ικανότητα προσαρμογής των επιτιθέμενων αυξάνονται διαρκώς.

Οι οργανισμοί καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική κυβερνοασφάλειάς τους, υιοθετώντας μηχανισμούς άμυνας που λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα και ευφυΐα. Η αυτοματοποιημένη ανίχνευση και απόκριση, η αξιοποίηση AI-driven λύσεων όπως τα XDR και NDR, καθώς και η εφαρμογή αρχιτεκτονικών Zero Trust, αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία των ψηφιακών υποδομών. Σε έναν κόσμο Agentic AI, η κυβερνοάμυνα δεν μπορεί να παραμένει στατική.

Ένας συχνός προβληματισμός στην αγορά είναι ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν σε πολλές λύσεις ασφαλείας, χωρίς πάντα να αποκτούν ενιαία εικόνα του τι συμβαίνει στο δίκτυο και στα συστήματά τους. Πόσο κρίσιμο είναι σήμερα το visibility και πώς μπορεί να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα που τελικά δυσκολεύει την ίδια την άμυνα;

Οι υποδομές είναι δαιδαλώδεις. Η Cisco παρέχει στους συνεργάτες της πλειάδα σχετικών εργαλείων (για το visibility δικτύων και υποδομών) όπως είναι το DNA Center, Thousand Eyes, Splunk, Intersight και το Security Cloud Control που δείχνουν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση: ένα ενιαίο control plane που μειώνει την πολυπλοκότητα, ενισχύει την ασφάλεια και δίνει μια πλήρη εικόνα της υποδομής. Με τα εργαλεία αυτά λαμβάνονται αποφάσεις γρηγορότερα, μειώνεται το λειτουργικό κόστος και η άμυνα γίνεται πιο αποτελεσματική. Οι πλατφόρμες «ομπρέλες» είναι πλέον αναγκαιότητα.

Η εφαρμογή πλαισίων όπως το NIS2 και το DORA φέρνει την κυβερνοασφάλεια πιο κοντά στη διοίκηση, στη συμμόρφωση και στη διαχείριση επιχειρησιακού κινδύνου. Ποια είναι η πιο ουσιαστική αλλαγή που καλούνται να κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ώστε η προετοιμασία τους να μην περιοριστεί σε μια τυπική άσκηση συμμόρφωσης;

Αναφέρθηκα και στην αρχή στους υποχρεωτικούς κανονισμούς ασφαλείας και στα κανονιστικά πλαίσια. Πρόκειται για κρίσιμες υποχρεώσεις που θέτουν τη ραχοκοκαλιά των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την πραγματική ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Μια επίθεση που θα «χτυπήσει» μια επιχείρηση, έχει παράλληλες συνέπειες σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται και συναλλάσσεται με αυτή. Η πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης, καταγράφεται πλέον ως κίνδυνος υψηλής πιθανότητας και επίπτωσης για τις περισσότερες επιχειρήσεις και η κυβερνοασφάλεια αποτελεί ζήτημα επιχειρησιακής στρατηγικής. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά χωρίς ενεργή συμμετοχή της διοίκησης, συνεχή ενημέρωση για τους κινδύνους και σταθερή επένδυση σε ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία.

Η δική σας πορεία συνδυάζει τεχνικό υπόβαθρο, πολυετή εμπειρία στις δικτυακές λύσεις και σήμερα ευθύνη σε προϊοντικές ομάδες που συνδέουν την υποδομή με την ασφάλεια. Κοιτώντας την επόμενη ημέρα, ποιο θα θεωρούσατε βασικό κριτήριο επιτυχίας για τις επιχειρήσεις που θέλουν να χτίσουν πιο ασφαλείς, ευφυείς και ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές;

Κάθε αλυσίδα αντέχει όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της. Οι αδύναμοι κρίκοι δεν μπορούν να εξαλειφθούν, όμως μπορούν να ενισχυθούν. Όπως αναφέρουν πρόσφατες έρευνες, το 95% των κυβερνοεπιθέσεων οφείλεται σε κάποιο ανθρώπινο λάθος. Για αυτό και επιδιώκουμε τη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας, την υπεύθυνη αξιοποίηση και διαχείριση δεδομένων, όπως και την υπεύθυνη ενσωμάτωση εργαλείων AI.

Επιτυχημένη επιχείρηση είναι αυτή που θα καταφέρει να ευθυγραμμίσει την τεχνολογία με τις διαδικασίες και τους ανθρώπους σε ένα ενιαίο, ευφυές και ασφαλές οικοσύστημα. Έτσι θα συνεχίσουν να είναι ανθεκτικές και ανταγωνιστικές στο διαφορετικό περιβάλλον του αύριο. Η Info Quest Technologies μαζί με τη Cisco είναι δίπλα στην ελληνική αγορά για να βοηθήσουν αυτήν ακριβώς την εξέλιξη.