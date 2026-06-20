Νίκος Χαρδαλιάς: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία απαιτούν ολιστικό σχέδιο

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Στην ανάγκη ενός ολιστικού σχεδίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στάθηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, μιλώντας στο InfoCom.gr κατά τη διάρκεια της BEYOND 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά και όχι αποσπασματικά.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η οποία είχε στο επίκεντρο την τεχνολογία, την καινοτομία και τις εφαρμογές τους στην οικονομία και την κοινωνία, ο Περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε ότι η παρουσία της Περιφέρειας συνδέεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δουλειάς που έχει προηγηθεί, δίνοντας έμφαση στο μήνυμα πως η πρόοδος της Αττικής συνδέεται με την πρόοδο της χώρας.

Ολιστική προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο κ. Χαρδαλιάς εστίασε στα ζητήματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πεδία που απαιτούν συνολική προσέγγιση και συντονισμένο σχεδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Αττικής προσέρχεται με ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο αφορά συνολικά τα ζητήματα αυτά και συνδέεται με την ανάγκη να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της δουλειάς της.

Το μήνυμα για την Αττική και τη χώρα

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η σύνδεση της προόδου της Αττικής με την ευρύτερη πορεία της χώρας. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στο μήνυμα ότι όταν προοδεύει η Αττική, προοδεύει και η χώρα.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Περιφερειάρχης Αττικής τοποθέτησε τα θέματα της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού σε ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο, παρουσιάζοντάς τα ως μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού.

Συνέχεια με έμφαση στον αντίκτυπο

Στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη συνέχεια της προσπάθειας, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αυτή να έχει αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινωνία.

Η δήλωσή του κινήθηκε γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την παρουσίαση αποτελεσμάτων, την ανάγκη ολιστικού σχεδίου για την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και τη σύνδεση της προόδου της Αττικής με την πρόοδο της χώρας.