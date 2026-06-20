Λάζαρος Καραούλης, ΔΑΕΜ Δήμου Αθηναίων: Η Αθήνα περνά σε νέα φάση ψηφιακών υπηρεσιών

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Στην ψηφιακή υποδομή της Αθήνας, στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και στη νέα εφαρμογή Athens Way στάθηκε ο Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε. Δήμου Αθηναίων, μιλώντας στο InfoCom.gr κατά τη διάρκεια της BEYOND 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo.

Ο κ. Καραούλης παρουσίασε τον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων για την ενοποίηση υπηρεσιών και ψηφιακών λειτουργιών, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις που αφορούν την καθαριότητα, τις μετακινήσεις, τη στάθμευση, τη μικροκινητικότητα και τη συνολική εμπειρία του πολίτη στην πόλη.

Οκτώ υποέργα και ψηφιακές υποδομές

Αναφερόμενος στην πορεία των έργων, σημείωσε ότι έχουν υλοποιηθεί οκτώ υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία παραδίδονται σταδιακά. Όπως ανέφερε, από τον Σεπτέμβριο προβλέπεται η λειτουργία εφαρμογής για τη διαχείριση της καθαριότητας και της σχετικής διεύθυνσης του Δήμου.

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο γραφείο κίνησης, καθώς και στην τοποθέτηση αισθητήρων σε κάδους και απορριμματοφόρα. Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται, σύμφωνα με όσα ανέφερε, σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της πόλης και τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Το Athens Way και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες

Κεντρική θέση στις αναφορές του είχε η εφαρμογή Athens Way, την οποία, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν από τον Σεπτέμβριο. Μέσα από την εφαρμογή, ο σχεδιασμός προβλέπει την ενοποίηση πλατφορμών και διαδικασιών, ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και να αξιοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες της πόλης.

Ο κ. Καραούλης ανέφερε ότι η εφαρμογή θα περιλαμβάνει λειτουργίες που σχετίζονται με τη στάθμευση, την ενημέρωση για μετακινήσεις, καθώς και επιλογές μικροκινητικότητας, όπως ποδήλατα και πατίνια. Πρόσθεσε ακόμη ότι προβλέπεται σύστημα rewards και loyalty, μέσω του οποίου θα επιστρέφεται αξία στους πολίτες, συνδέοντας τις καθημερινές υπηρεσίες της πόλης με ένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον.

Smart cities και ανάγκη αποκέντρωσης

Αναφερόμενος στο οικοσύστημα των smart cities, εκτίμησε ότι γίνονται αρκετά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη αποκέντρωση. Όπως ανέφερε, οι πόλεις και οι δήμοι χρειάζονται μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης, ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν οι ίδιοι τις αλλαγές που απαιτούνται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος είναι οι πόλεις να γίνουν πιο βιώσιμες, πιο ανθρώπινες και πιο λειτουργικές. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε το Athens Way ως μια ολιστική εφαρμογή για την Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράδειγμα για τη μικροκινητικότητα σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.