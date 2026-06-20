Ευάγγελος Χαραλάμπους: Η BEYOND συνδέει την τεχνολογία με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς

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Στη σύνδεση της τεχνολογίας με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εστίασε ο Ευάγγελος Χαραλάμπους, Managing Director της Be Best, συνδιοργανώτριας της BEYOND, μιλώντας στο InfoCom.gr κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης. Ο ίδιος περιέγραψε την έκθεση ως σημείο συνάντησης ανάμεσα σε επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία, δίνοντας έμφαση στην επαφή με το επιχειρηματικό κοινό και στη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας με τις εξελίξεις της αγοράς.

Η BEYOND 2026 πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo, με επίκεντρο την ψηφιακή τεχνολογία, την καινοτομία και τις εφαρμογές τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χαραλάμπους στάθηκε ιδιαίτερα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών, σημειώνοντας ότι στη διοργάνωση συναντώνται άνθρωποι της αγοράς, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες με εταιρείες που μπορούν να τις καλύψουν.

Η αγορά στο επίκεντρο της διοργάνωσης

Ο Ευάγγελος Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη φετινή BEYOND είναι το προφίλ των επισκεπτών. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον της διοργάνωσης συνδέεται με την παρουσία ανθρώπων και επιχειρήσεων που έρχονται στην έκθεση έχοντας συγκεκριμένες ανάγκες, αναζητώντας λύσεις και επαφή με εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι από την έκθεση είχαν ήδη περάσει μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ αναμενόταν περαιτέρω προσέλευση μέχρι την ολοκλήρωσή της. Κατά τον ίδιο, αυτό το κοινό αντιστοιχεί στην αγορά την οποία αναζητούν οι εκθέτες, καθώς η BEYOND λειτουργεί ως χώρος άμεσης επαφής ανάμεσα στην επιχειρηματική ζήτηση και τις τεχνολογικές λύσεις που παρουσιάζονται.

Τεχνολογία σε πραγματικό χρόνο

Ο Managing Director της Be Best αναφέρθηκε και στη γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι αυτό που βλέπει κανείς σήμερα μπορεί αύριο να έχει ήδη ξεπεραστεί. Με αυτή την αφετηρία, στάθηκε στη σημασία της φυσικής παρουσίας των εταιρειών που παράγουν ή αξιοποιούν τεχνολογία, ώστε οι επισκέπτες να έχουν άμεση εικόνα των εξελίξεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η BEYOND δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο, μέσα από την παρουσία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της τεχνολογίας. Η διάσταση αυτή συνδέεται με τον ρόλο της διοργάνωσης ως σημείου επαφής ανάμεσα στην καινοτομία, τις εφαρμογές της και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Εξωστρέφεια, αποστολές και startups

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διεθνή διάσταση της φετινής BEYOND, επισημαίνοντας την παρουσία ξένων αποστολών και startups. Η εικόνα αυτή εντάσσεται στον ρόλο που επιχειρεί να έχει η έκθεση ως χώρος συνάντησης ανάμεσα σε επιχειρήσεις, τεχνολογικές εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς από διαφορετικές αγορές.

Πέρα από τα περίπτερα της έκθεσης, ο κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε και στις επιχειρηματικές αποστολές που βρέθηκαν στη BEYOND, κάνοντας λόγο για συμμετοχή από περίπου 17 χώρες. Η εικόνα αυτή, όπως σημείωσε, ενισχύει τον εξωστρεφή χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη σύνδεσή της με αγορές, εταιρείες και startups εκτός Ελλάδας.

Οι επόμενες προσδοκίες για τη BEYOND

Για την επόμενη BEYOND, ο Ευάγγελος Χαραλάμπους ανέφερε ότι ο σχεδιασμός αφορά το τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου, εκ νέου στο Metropolitan Expo. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επόμενη διοργάνωση προετοιμάζεται με ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες, τόσο από την πλευρά των διοργανωτών όσο και από την πλευρά των εκθετών.

Το βασικό μήνυμα που μετέφερε είναι ότι η BEYOND επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο της ως πλατφόρμα συνάντησης ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και την πραγματική επιχειρηματική ζήτηση. Μέσα από την παρουσία εταιρειών, επιχειρηματικών αποστολών, startups και στελεχών της αγοράς, η διοργάνωση τοποθετεί την τεχνολογία σε άμεση σύνδεση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα.