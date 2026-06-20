Δημήτρης Παπαστεργίου: Οι ψηφιακές υποδομές, τα δεδομένα και το ταλέντο αλλάζουν την Ελλάδα

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Στη σημασία των ψηφιακών υποδομών, του ανοίγματος των δεδομένων και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στάθηκε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & ΤΝ, μιλώντας στο InfoCom.gr κατά τη διάρκεια της BEYOND 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη οι νέες ψηφιακές δυνατότητες να μετατραπούν σε πρακτικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις, αλλά και σε πεδίο ευκαιριών για νέους ανθρώπους, νεοφυείς επιχειρήσεις και πιο έμπειρους παίκτες της αγοράς. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η εικόνα μιας χώρας που επιχειρεί να χτίσει πάνω σε υποδομές, δεδομένα και ταλέντο.

Ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γύρω από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο να μπορούν οι εταιρείες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που χρειάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη να δοθεί χώρος σε νέα παιδιά και νέες επιχειρήσεις, μαζί με τις παλαιότερες και πιο έμπειρες, ώστε να βρουν ευκαιρίες και να προσφέρουν λύσεις.

Στάθηκε, επίσης, στο γεγονός ότι καλές ιδέες μπορούν να προκύψουν από διαφορετικά σημεία της αγοράς και της χώρας, κάνοντας λόγο για νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως σημείωσε, οι ιδέες υπάρχουν, οι υποδομές δημιουργούνται, τα δεδομένα ανοίγουν και το ταλέντο υπάρχει, άρα το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθούν όλα αυτά στην πράξη.

Ο ρόλος των ψηφιακών υποδομών

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός στάθηκε στον κρίσιμο ρόλο των υποδομών και στην ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλειά τους. Αναφέρθηκε στην ΕΔΥΤΕ και στα έργα που συνδέονται με τη στήριξη του ψηφιακού κράτους, επισημαίνοντας τη σημασία των υποδομών τόσο για τη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και για την ανθεκτικότητα του συνολικού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακής μετάβασης, έκανε αναφορά στις ψηφιακές υποδομές του Κτηματολογίου, σημειώνοντας ότι πέρασαν πρόσφατα στο cloud. Η συγκεκριμένη αναφορά εντάχθηκε στη γενικότερη τοποθέτησή του για την ανάγκη το κράτος να αποκτά πιο σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές ψηφιακές βάσεις.

Μια πιο ψηφιακή λειτουργία του κράτους

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, συνέδεσε την ψηφιακή μετάβαση με μια πιο ξεκάθαρη, αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία του κράτους. Η βασική του θέση ήταν ότι η Ελλάδα αλλάζει μέσα από τις ψηφιακές υποδομές, τις νέες υπηρεσίες, το άνοιγμα των δεδομένων και την ενεργοποίηση ανθρώπων και επιχειρήσεων που μπορούν να δώσουν λύσεις.

Η δήλωσή του στη BEYOND 2026 κινήθηκε γύρω από ένα συγκεκριμένο μήνυμα: ο ψηφιακός μετασχηματισμός χρειάζεται υποδομές, ασφάλεια, ανοιχτά δεδομένα και συμμετοχή της αγοράς, ώστε οι τεχνολογικές δυνατότητες να μετατραπούν σε πραγματικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις, πολίτες και δημόσιο τομέα.