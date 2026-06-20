Αλέξανδρος Μπεχράκης: Τα data centers στον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας της χώρας

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Στη σημασία των data centers για την ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα στάθηκε ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Πρόεδρος ΔΣ της Greek Data Center Association, μιλώντας στο InfoCom.gr κατά τη διάρκεια της BEYOND 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τη διεθνή πορεία ανάπτυξης του κλάδου, σημειώνοντας πως η προσπάθεια πρέπει να επιταχυνθεί, καθώς αφορά τον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσίασε τον ρόλο της Greek Data Center Association ως θεσμικού φορέα που εκφράζει το οικοσύστημα και συνομιλεί με την πολιτεία.

Το οικοσύστημα των data centers

Αναφερόμενος στη Greek Data Center Association, ο κ. Μπεχράκης σημείωσε ότι δημιουργήθηκε πριν από περίπου 14 μήνες και αριθμεί σήμερα περίπου 65 μέλη, με συνεχή αύξηση της συμμετοχής. Όπως εξήγησε, η Ένωση περιλαμβάνει παρόχους υπηρεσιών και κέντρων δεδομένων, αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα που συνδέεται με την ανάπτυξη του κλάδου.

Σε αυτό το οικοσύστημα εντάσσονται, σύμφωνα με τον ίδιο, εταιρείες σχεδιασμού, επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξοπλισμό για data centers, συμβουλευτικές εταιρείες και γενικότερα οργανισμοί που μπορούν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη της αγοράς. Ο κ. Μπεχράκης υπογράμμισε ότι οι συμμετέχοντες λειτουργούν ως σύμμαχοι σε μια κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση του κλάδου στην Ελλάδα.

Η ζήτηση που φέρνει το AI

Συνδέοντας την ανάπτυξη των data centers με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες αυξάνουν τη ζήτηση για υποδομές και υπολογιστική ισχύ. Όπως σημείωσε, η αγορά βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης ζήτησης τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.

Ο ίδιος έκανε λόγο για διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ανά περιοχή, αναφέροντας ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα γύρω από το AI καταγράφεται στις ΗΠΑ, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται πίσω σε σχέση με τις ανάγκες και τις εξελίξεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσπάθεια της Κίνας, καθώς και άλλων περιοχών, να ενισχύσουν τη θέση τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Η Ελλάδα ως προορισμός επενδύσεων

Σύμφωνα με τον κ. Μπεχράκη, η Ελλάδα έχει ακόμη δρόμο να διανύσει στην ανάπτυξη υποδομών που συνδέονται με το AI και τα data centers. Τόνισε, ωστόσο, ότι βασικός στόχος είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν τέτοιες επενδύσεις, αλλά και να προσελκυστούν διεθνείς παίκτες, ώστε η χώρα να εξελιχθεί σε σημαντικό προορισμό για τον συγκεκριμένο τομέα.

Κλείνοντας, στάθηκε στην εικόνα που αποκόμισε από τη BEYOND 2026, σημειώνοντας ότι μέσα από τις ομιλίες, τις συζητήσεις και την παρουσία στα περίπτερα διακρίνεται η δυναμική του χώρου και το ενδιαφέρον της αγοράς. Όπως ανέφερε, το ελληνικό οικοσύστημα δείχνει διάθεση γρήγορης προσαρμογής στις νέες εξελίξεις, με στόχο να μη μείνει πίσω σε μια τεχνολογική μετάβαση που ήδη επηρεάζει τις υποδομές, τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.