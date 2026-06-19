BEYOND 2026 | Day 3: AI, κυβερνοασφάλεια και επιχειρησιακές λύσεις!

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Η τρίτη και τελευταία ημέρα της BEYOND 2026 ανέδειξε μια αγορά τεχνολογίας που κινείται πλέον πιο κοντά στην πράξη: από την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια έως τα data centers, τα smart cities, τις ψηφιακές πληρωμές, τη ρομποτική, την αγροτεχνολογία και τις λύσεις για τη δημόσια διοίκηση, την υγεία και τις επιχειρήσεις. Η συζήτηση μετατοπίστηκε από τη γενική τεχνολογική υπόσχεση στην επιχειρησιακή εφαρμογή, με λύσεις που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες οργανισμών, εταιρειών και πολιτών.

Στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας, εταιρείες, φορείς, οργανισμοί, πανεπιστήμια και εκπρόσωποι του οικοσυστήματος μίλησαν στο InfoCom.gr για την παρουσία τους στη διοργάνωση, παρουσιάζοντας λύσεις, στρατηγικές κατευθύνσεις και εκτιμήσεις για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η συνολική εικόνα της ημέρας έδειξε πως η τεχνολογία περνά σε πιο ώριμη φάση. Η AI συνδέθηκε με τηλεφωνική εξυπηρέτηση, υποδομές, παραγωγικότητα, πληρωμές, data, ασφάλεια και governance, ενώ η καινοτομία «απλώθηκε» πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η παρουσία εταιρειών από την περιφέρεια, πανεπιστημιακών ομάδων, startups και φορέων ανέδειξε μια πιο αποκεντρωμένη και πρακτική διάσταση του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος.

AI, φωνητικοί agents και επιχειρησιακή αυτοματοποίηση

Η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών παρουσιών, όχι ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως τεχνολογία που εντάσσεται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες. Η Yuboto παρουσίασε την πορεία της στις τηλεπικοινωνίες και στις υπηρεσίες επιχειρησιακής επικοινωνίας, από τις υπηρεσίες μαζικών SMS έως το omnichannel messaging και τις υπηρεσίες VoIP, ενώ συνέδεσε τη σημερινή της στρατηγική με τη Voice Logica και τους AI Voice Agents, που μπορούν να υποστηρίξουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση και διαχείριση κλήσεων σε 24ωρη βάση.

Στο ίδιο πεδίο, η LIME Technology παρουσίασε το ORFEAS AI, έναν AI voice agent που μπορεί να συνδεθεί με τηλεφωνικό κέντρο, να αυτοματοποιεί διαδικασίες, να υποστηρίζει customer support και να συμβάλλει στη διαχείριση ραντεβού ή εξερχόμενων κλήσεων. Η Zygos παρουσίασε την AI-powered έκδοση του Practice Management Software της, τοποθετώντας την τεχνητή νοημοσύνη στο περιβάλλον της επαγγελματικής οργάνωσης και της καθημερινής διαχείρισης εργασιών.

Η AccurePoint, από την πλευρά της, εστίασε στην ανάγκη ορθής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καλύτερης επίβλεψης και συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Η συζήτηση για την AI, όπως καταγράφηκε στην τρίτη ημέρα, επεκτάθηκε στο πώς μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια, λογοδοσία και λειτουργική αξία μέσα στους οργανισμούς.

Κυβερνοασφάλεια, συμμόρφωση και ψηφιακή ανθεκτικότητα

Η κυβερνοασφάλεια αποτέλεσε έναν από τους θεματικούς άξονες της ημέρας, με εταιρείες που τοποθέτησαν τη συζήτηση στο πεδίο της προστασίας, της συμμόρφωσης και της επιχειρησιακής συνέχειας. Η CYMA παρουσιάστηκε ως κυπριακή εταιρεία κυβερνοασφάλειας με διεθνή πελατειακή δραστηριότητα, αναφερόμενη σε υπηρεσίες governance and compliance, Red Teaming, Blue Teaming, Security Operations, Threat Hunting και Dark Web Monitoring.

Η Alphabit Cybersecurity, μέλος του οικοσυστήματος της Softweb, συνέδεσε τη δραστηριότητά της με υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, governance, risk, compliance και incident response. Η εταιρεία αναφέρθηκε σε λύσεις που συνδυάζουν ανάγκες κυβερνοασφάλειας και τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση ανάμεσα στην ασφάλεια και τις νέες τεχνολογίες.

Η BIOSTATS προσέγγισε το ζήτημα από την πλευρά της υγείας και των δεδομένων. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο πεδίο της ιατρικής στατιστικής και της ανάλυσης ιατρικών δεδομένων, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της για την ασφάλεια δεδομένων στον χώρο της υγείας και για την αναζήτηση συνεργασιών που μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Υποδομές, cloud και οικονομία των δεδομένων

Οι ψηφιακές υποδομές και η νέα οικονομία των δεδομένων αποτέλεσαν ακόμη μία βασική διάσταση της τρίτης ημέρας. Η noris M.I.K.E. παρουσίασε υπηρεσίες της μητρικής noris network AG και της ελληνικής παρουσίας της στον χώρο του IT outsourcing, των cloud υπηρεσιών και του colocation, αναφερόμενη σε cloud υπηρεσίες που απευθύνονται και στην ελληνική αγορά.

Η Solidity Technologies Services παρουσίασε τη δραστηριότητά της ως ICT Managed Service Provider, με αντικείμενο υποδομές και υπηρεσίες cloud. Η εταιρεία αναφέρθηκε σε private cloud, multi-tenant cloud, υβριδικές υποδομές και AI infrastructure as a service, δείχνοντας πώς η ζήτηση για AI δημιουργεί και νέες ανάγκες σε επίπεδο υπολογιστικών πόρων και ευέλικτων υποδομών.

Η EMPIST κινήθηκε επίσης στο πεδίο των managed services, παρουσιάζοντας τον ρόλο της ως εξωτερικού IT συνεργάτη για επιχειρήσεις που θέλουν να καλύψουν ολιστικά τις τεχνολογικές τους ανάγκες. Η Neural Gear, από την άλλη, παρουσίασε δραστηριότητα στην προμήθεια προϊόντων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, αναφερόμενη σε πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που εξυπηρετεί καταστήματα, τελικούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Smart cities, IoT και περιβαλλοντική τεχνολογία

Οι εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, περιβάλλον και διαχείριση υποδομών είχαν έντονη παρουσία στην τρίτη ημέρα. Η CyRIC IoT παρουσίασε λύσεις IoT για smart utilities, smart cities, smart agriculture και forest fire monitoring, ενώ αξιοποιεί τεχνολογία LoRaWAN και αναπτύσσει λύσεις βάσει των απαιτήσεων κάθε πελάτη.

Η Kudzu παρουσίασε δραστηριότητα στον χώρο του IoT και των smart cities, αναφερόμενη σε εφαρμογές όπως smart watering και smart waste, καθώς και στη σημασία της BEYOND ως χώρου επαφών με φορείς και εταιρείες. Η Consortis Geospatial, από την πλευρά της, συνέδεσε την παρουσία της με εφαρμογές γεωχωρικής πληροφορικής, smart cities και digital twins, αναφερόμενη σε λύσεις για τη διαχείριση ακινήτων, παγίων στοιχείων, δρόμων, πάρκων, πόλεων και βιώσιμων αστικών υποδομών.

Η IRMASYS έφερε στο προσκήνιο τη διαχείριση άρδευσης και υδατικών πόρων, αναφέροντας ότι το σύστημά της καλύπτει ανάγκες διαχείρισης αρδευτικού νερού σε μεγάλες εκτάσεις, χωρίς απαραίτητα ειδικό εξοπλισμό σε κάθε χωράφι. Η RETHING IoT Technologies παρουσίασε λύσεις IoT για ενεργειακή και φυσική διαχείριση assets σε κτίρια και βιομηχανίες, συνδέοντας την παρουσία της με την ενεργειακή διαχείριση, τον έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και το predictive maintenance μέσω AI και machine learning.

Ρομποτική, smart factory και τεχνολογία στο πεδίο

Η τρίτη ημέρα ανέδειξε και την πιο απτή πλευρά της τεχνολογίας, εκεί όπου το software συναντά τον βιομηχανικό εξοπλισμό, τις ρομποτικές εφαρμογές και τον αυτοματισμό. Η Robovision παρουσίασε λύσεις machine vision και smart factory για βιομηχανικές εφαρμογές, αναφερόμενη σε αυτοματοποιημένο έλεγχο προϊόντων με smart κάμερες και σε ρομποτικές εφαρμογές που αξιοποιούν ενσωματωμένη όραση.

Η HTR – Hellenic Technology of Robotics παρουσίασε δραστηριότητα σε ρομποτικά και μηχανολογικά συστήματα, με εφαρμογές και στον τομέα του διαστήματος. Η εταιρεία αναφέρθηκε στον μεταλλικό ελαστικό τροχό για διαστημικά οχήματα που προορίζονται για σεληνιακά περιβάλλοντα, δείχνοντας μια διαφορετική διάσταση του ελληνικού deep tech οικοσυστήματος.

Η Tekmon παρουσίασε πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών στο πεδίο, εστιάζοντας σε τεχνικές εταιρείες, κατασκευαστικές και βιομηχανίες που διαχειρίζονται καθημερινές διαδικασίες εκτός γραφείου. Οι συγκεκριμένες λύσεις έδειξαν ότι η τεχνολογία περνά σε χώρους παραγωγής, συντήρησης, logistics και πεδίου, επηρεάζοντας διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν πιο δύσκολες στην ψηφιοποίηση.

Ψηφιακές πληρωμές, e-commerce και επιχειρησιακά συστήματα

Η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, από το ηλεκτρονικό εμπόριο έως τις πληρωμές και τα τραπεζικά συστήματα, αποτέλεσε επίσης σημαντικό πεδίο της ημέρας. Η Scan & Pay παρουσιάστηκε ως υπηρεσία ψηφιακών πληρωμών μέσω QR codes, με εφαρμογές για αντικαταβολή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, B2B τιμολόγια, δημόσιους οργανισμούς, λογαριασμούς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Η Neticon παρουσίασε λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου με έμφαση σε αυτοματισμούς, διασυνδέσεις e-shop με ERP, marketplaces, αποθήκες, συνεργάτες και προμηθευτές. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι αυτοματισμοί μπορούν να υποστηρίξουν καθημερινές διαδικασίες όπως η έκδοση παραστατικών και vouchers, καθώς και πιο σύνθετες λειτουργίες όπως η αυτόματη παραγγελία προϊόντων σε προμηθευτές.

Η Natech Banking Solutions τοποθετήθηκε στο πεδίο του τραπεζικού λογισμικού, με λύσεις για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, core banking, ψηφιακή τραπεζική, ηλεκτρονικές πληρωμές και AML λειτουργίες. Η VK PREMIUM, από την πλευρά της, παρουσίασε δραστηριότητα σε συμβουλευτική επιχειρηματικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και υποστήριξης εταιρειών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της άμυνας και ασφάλειας.

Έρευνα, πανεπιστήμια και μεταφορά τεχνολογίας

Η παρουσία πανεπιστημίων, φορέων και ομάδων που συνδέουν την έρευνα με την αγορά έδωσε στην τρίτη ημέρα μια ακόμη διάσταση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναφέρθηκε στην παρουσία του στη BEYOND, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη ερευνητικών έργων και εφαρμογών με κοινωνικό αντίκτυπο. Το Πανεπιστήμιο ανέδειξε έργα που συνδέονται με τεχνολογίες VR και AR, υπηρεσίες υγείας και εκπαιδευτικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων και για την κλιματική αλλαγή.

Η SCILEND παρουσιάστηκε ως πλατφόρμα που συνδέει εταιρείες, startups και ερευνητές με εργαστήρια και επιστημονικές υποδομές. Η ομάδα ανέφερε ότι η πλατφόρμα καλύπτει ανάγκες πρόσβασης σε εργαστηριακές υπηρεσίες, καθώς και ζητήματα συντονισμού, γραφειοκρατίας, νομικών διαδικασιών και συμβουλευτικής.

Η Gnomon Informatics συνδέθηκε με λύσεις ψηφιακής υγείας, διαλειτουργικότητας και assisted independent living, αναφερόμενη στο ClickZois, με κέντρο παρακολούθησης και πρωτόκολλα ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πτώσης ή ατυχήματος. Το KIDS SAVE LIVES εστίασε στην εκπαίδευση μαθητών και πολιτών στις πρώτες βοήθειες, στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση απινιδωτή, καθώς και στη σημασία της καταγραφής διαθέσιμων AEDs ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν σε περιπτώσεις ανάγκης.

Οικοσύστημα, περιφέρειες και διεθνείς επαφές

Πέρα από τις επιμέρους τεχνολογικές λύσεις, η τρίτη ημέρα ανέδειξε και τη σημασία του οικοσυστήματος. Η Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα ανέφερε ότι η συμμετοχή στη BEYOND αποτέλεσε πρώτο βήμα για την ενίσχυση των επαφών μεταξύ πορτογαλικών και ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ εξετάζεται η συνέχεια των επαφών μέσα από πρωτοβουλίες συνεργασίας με ελληνικούς φορείς.

Το ARK Incubator αναφέρθηκε σε δύο συμπληρωματικές δράσεις σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Αρκαδία. Οι δράσεις περιλαμβάνουν εργαλεία όπως consulting, coaching, bootcamps, masterclasses, study visits και συμμετοχή σε δίκτυα μάθησης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της περιφερειακής καινοτομίας στη συνολική εικόνα της αγοράς.

Η Cordella παρουσίασε τη δραστηριότητά της ως online πλατφόρμα λιστών δώρων για γάμους, βαπτίσεις, baby events, γενέθλια και άλλες περιστάσεις, ενώ στάθηκε στη σημασία της BEYOND ως χώρου δικτύωσης με το startup οικοσύστημα και με επισκέπτες της έκθεσης. Η Be Best, από τη θέση της στη διοργάνωση, ανέδειξε τη BEYOND ως σημείο συνάντησης επιχειρήσεων, τεχνολογικών εταιρειών και επαγγελματιών με συγκεκριμένες ανάγκες, υπογραμμίζοντας τη λειτουργία της έκθεσης ως πλατφόρμας στοχευμένων επαφών.

Θεσμικός σχεδιασμός και επόμενη ημέρα

Στη συνολική εικόνα της τρίτης ημέρας εντάχθηκε και η θεσμική διάσταση της τεχνολογικής μετάβασης. Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού αναφέρθηκε στη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και στην ανάγκη κατανόησης του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή, στις επιχειρήσεις και στη χώρα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση συνδέθηκε με την ευρύτερη εικόνα της έκθεσης, όπου η AI, τα data, η κυβερνοασφάλεια, οι υποδομές και οι ψηφιακές υπηρεσίες εμφανίστηκαν ως τμήματα μιας μεγαλύτερης μετάβασης. Από τις επιχειρήσεις που αυτοματοποιούν διαδικασίες έως τους φορείς που επενδύουν σε εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικό αντίκτυπο, η συζήτηση μετακινείται σταδιακά από την τεχνολογική δυνατότητα στην οργανωμένη εφαρμογή.

Αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν στο InfoCom.gr, περισσότερο, δηλαδή, ως οργανισμοί που αναζητούν συνεργασίες, εφαρμογές και βιώσιμα μοντέλα αξιοποίησης της τεχνολογίας. Η ημέρα απέδειξε ότι το οικοσύστημα αναπτύσσεται και μέσα από μικρότερες, στοχευμένες λύσεις που απαντούν σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές και κοινωνικές ανάγκες.

Στη θεσμική διάσταση της τρίτης ημέρας εντάχθηκε και η τοποθέτηση της ΕΕΚΤ, συνδέοντας την εποχή της ΤΝ και του ψηφιακού μετασχηματισμού με την ανάγκη για σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Οι επενδύσεις των μελών της ΕΕΚΤ σε δίκτυα νέας γενιάς ενισχύουν την παραγωγικότητα και την επιχειρηματικότητα, μετατρέποντας την ψηφιακή εξέλιξη σε καθημερινή πραγματικότητα για πολίτες και επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η BEYOND χαρακτηρίζεται ως θεσμός που αποτυπώνει τη μετάβαση της αγοράς και αναδεικνύει την επόμενη ημέρα της ψηφιακής οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τι έδειξε η τρίτη ημέρα

Η τρίτη και τελευταία ημέρα της BEYOND 2026 έδειξε μια αγορά που ωριμάζει, με την τεχνητή νοημοσύνη να διαπερνά πολλούς διαφορετικούς κλάδους και να συνδέεται με υποδομές, ασφάλεια, παραγωγικότητα, εξυπηρέτηση, βιομηχανία και δεδομένα. Η τεχνολογία παρουσιάστηκε ως εργαλείο που καλείται να λειτουργήσει μέσα σε πραγματικά περιβάλλοντα, με ανάγκες, περιορισμούς και απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι συνεργασίες, η εξειδίκευση και η επιχειρησιακή ενσωμάτωση αποκτούν μεγαλύτερο βάρος. Από τα πανεπιστήμια και τις startups έως τις εταιρείες cloud, κυβερνοασφάλειας, IoT, πληρωμών, ρομποτικής και επιχειρησιακού λογισμικού, η εικόνα της ημέρας ανέδειξε ένα οικοσύστημα που συνδέει την καινοτομία με μετρήσιμες ανάγκες της αγοράς, της περιφέρειας, της δημόσιας λειτουργίας και της κοινωνίας.