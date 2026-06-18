KIEFER: συνδέει πράσινη ενέργεια, ΤΝ και ρομποτική, διατηρώντας τα δεδομένα στην Ελλάδα

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Το ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα που αναπτύσσει, συνδυάζοντας πράσινη ενέργεια, υποδομές υπολογιστικής ισχύος, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένα ρομποτικά συστήματα, παρουσίασε η KIEFER, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της.

Η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τον κλάδο της ενέργειας, μετεξελίσσεται σήμερα σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της εγχώριας ΤΝ και της ρομποτικής. Στο μοντέλο της KIEFER, κάθε επίπεδο τροφοδοτεί το επόμενο: η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δίνει ρεύμα στους υπερυπολογιστές, οι υπερυπολογιστές εκπαιδεύουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και τα μοντέλα γίνονται ο «εγκέφαλος» των προηγμένων ρομπότ. Καλύπτοντας εσωτερικά και τα τέσσερα στάδια — ενέργεια, υπολογιστική ισχύ, λογισμικό και ρομποτική— η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί στα ελληνικά, σε προσιτό κόστος.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι σε ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζεται συχνά σε υποδομές που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, η KIEFER επενδύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εγχώριου οικοσυστήματος ΤΝ, με στόχο τα δεδομένα, η υπολογιστική ισχύς και ανθρώπινο δυναμικό και οι κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές να παραμένουν και να τίθενται υπό επεργασία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την NVIDIA.

Η διαδρομή της KIEFER ξεκίνησε από την ενέργεια, με ένα χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών που ξεπερνά σήμερα τα 600 MW σε λειτουργία. Πάνω σε αυτή την πράσινη βάση, η KIEFER αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο AI Factory: ένα κέντρο παραγωγής της υπολογιστικής ισχύος που απαιτεί η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη. Η εγκατάσταση φιλοξενεί την πρώτη υπερυπολογιστική συστοιχία NVIDIA SuperPOD στην Ελλάδα.

Στο επίπεδο του λογισμικού, η KIEFER ανέπτυξε τα:

Sophea AI: ένα ολοκληρωμένο ελληνικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, και κυκλοφόρησε το Sophea K1, ένα ανοιχτού κώδικα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) σχεδιασμένο εξαρχής για την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι, οι οργανισμοί αποκτούν προηγμένη γενετική AI χωρίς εξάρτηση από ξένες πλατφόρμες.

Sophea Canary ASR: Το νέο δίγλωσσο (Ελληνικά/Αγγλικά) μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης φωνής του open-source προγράμματος της εταιρείας, το οποίο μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε γραπτό κείμενο υψηλής ακρίβειας, ενώ προσφέρει και απευθείας μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά μέσα από ένα ενιαίο μοντέλο. Εξασφαλίζει επαγγελματική ακρίβεια στα ελληνικά (με ποσοστό σφάλματος μόλις 2,9% σε καθημερινή ομιλία), ενσωματώνει εξειδικευμένο ιατρικό και νομικό λεξιλόγιο, ενώ εκπαιδεύτηκε εξ ολοκλήρου σε μία compact desktop συσκευή, αποδεικνύοντας ότι η κορυφαία αναγνώριση φωνής δεν απαιτεί πλέον τεράστια data centers.

Sophea Nous: Σε έναν μέσο οργανισμό, οι εργαζόμενοι ξοδεύουν έως και το 20% του χρόνου τους αναζητώντας πληροφορίες που υπάρχουν ήδη, διασκορπισμένες σε δεκάδες διαφορετικά συστήματα. Το Sophea Nous ενοποιεί αυτή τη γνώση: ο οργανισμός «συνομιλεί» με τα δικά του δεδομένα σε φυσική ελληνική γλώσσα λαμβάνει απαντήσεις με παραπομπές στις πηγές και δημιουργεί εξειδικευμένους AI agents για κάθε τμήμα, με τα δεδομένα να παραμένουν στις δικές του υποδομές.

Sophea Meet: Μια εξειδικευμένη λύση για συσκέψεις, το Sophea Meet προσφέρει σε πραγματικό χρόνο απομαγνητοφώνηση, περιλήψεις και καταγραφή ενεργειών στα ελληνικά. Με την υποστήριξη του Sophea Meet Card, διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή κάθε λέξης με κορυφαία ποιότητα ήχου και προηγμένη απομόνωση θορύβου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, εγγυώμενη αξιόπιστη απομαγνητοφώνηση σε δια ζώσης συσκέψεις.

Το Hyperion-X αποτελεί μια αυτόνομη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Καλύπτει την πρόβλεψη παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, την εξισορρόπηση (balancing) και το αυτοματοποιημένο trading (ENTSO-E / ENEX), απευθυνόμενη σε παραγωγούς ΑΠΕ, ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας (IPPs) και traders.

Το τελευταίο επίπεδο της αλυσίδας είναι το Physical AI: η μεταφορά της τεχνητής νοημοσύνης από την οθόνη στον φυσικό κόσμο, μέσω Ρομποτικών συστημάτων. Ως ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Unitree στην Ελλάδα, η KIEFER αναπτύσσει το λειτουργικό σύστημα για τα ανθρωποειδή και τετράποδα που «βλέπουν», κατανοούν και μιλούν ελληνικά.

Τα τετράποδα ρομπότ είναι σχεδιασμένα για λειτουργία σε απαιτητικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα, με πρωταρχικό στόχο την προστασία του ανθρώπου. Οι βασικές εφαρμογές τους περιλαμβάνουν:

-Επιθεώρηση ενεργειακών υποδομών και υποσταθμών υψηλής τάσης

-Περιπολία και επιτήρηση κρίσιμων εγκαταστάσεων

-Παρακολούθηση προόδου κατασκευαστικών έργων και συλλογή δεδομένων πεδίου

-Υποστήριξη κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων

-Επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας ειδικότερα, η KIEFER έχει αναπτύξει εξειδικευμένο τετράποδο ρομπότ για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης, κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι αδύνατη ή εξαιρετικά επικίνδυνη.

Ο CEO της KIEFER, Χρήστος Πετρόχειλος τόνισε σχετικά: «Η τεχνολογική αυτονομία της Ελλάδας δεν χτίζεται με την εισαγωγή έτοιμων λύσεων, αλλά με δική μας υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι κάθε ελληνικός οργανισμός να μπορεί να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς να παραδίδει τον έλεγχο των δεδομένων του, και σε προσιτό κόστος.»