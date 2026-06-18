ΤΝ και δημόσια διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνουν δυνάμεις για ένα ψηφιακό μέλλον

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Στο πλαίσιο της έκθεσης «BEYOND 2026», που φιλοξενήθηκε στο ‘Metropolitan Expo’, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και Διακυβέρνησης Δεδομένων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Translation), διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την ημερίδα με θέμα «Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενδυνάμωση της Ευρώπης».

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης εκπροσώπων και φορέων της δημόσιας διοίκησης, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και πολιτών που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και τον ρόλο της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης.

H ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό και εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της υπεύθυνης και καινοτόμου αξιοποίησης της ΤΝ για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη σημαντική συμβολή των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ΤΝ προς αυτή τη κατεύθυνση.

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Χρίστος Ελληνίδης, ο οποίος παρουσίασε το Eυρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της καινοτομίας, της πολυγλωσσίας και της ψηφιακής μετάβασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν επίσης οι παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , οι οποίοι ανέδειξαν μέσω πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογών ΤΝ, τις πολυγλωσσικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντας σύγχρονα εργαλεία και υπηρεσίες που διευκολύνουν την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, οι βασικές αρχές, οι δυνατότητες καθώς και προκλήσεις της ΤΝ παρουσιάστηκαν εκτενώς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνολογικών εξελίξεων που διαμορφώνουν το μέλλον της δημόσιας διοίκησης και των ψηφιακών υπηρεσιών, διατηρώντας πάντα τον άνθρωπο στο κέντρο των διεργασιών.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και συμπεράσματα από τον Ειδικό Γραμματέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, κ. Βασίλη Καρκατζούνη, τον κ. Χρίστο Ελληνίδη, και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης κ. Γιάννη Φουστανάκη, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών και εθνικών φορέων για την ανάπτυξη αξιόπιστων και ασφαλών εφαρμογών ΤN καθώς και την συμβολή των υπηρεσιών και εργαλείων που έχει αναπτύξει και παρέχει η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ημερίδα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ειδικής Γραμματείας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης και της αξιοποίησης της ΤN με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο και ανθρωποκεντρικό, σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τη συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, αναδεικνύεται η κοινή δέσμευση για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την προσβασιμότητα των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η επιτυχής διοργάνωση της ημερίδας επιβεβαίωσε τον κομβικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών και της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης αναφορικά με τη προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας. Παράλληλα, ανέδειξε τη δέσμευση της Ελλάδας να συνεχίσει την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΤΝ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη, η χώρα μας ενισχύει τη θέση της ως δυναμικός κόμβος ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογικής καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.