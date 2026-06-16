Η Ookla καταγράφει αύξηση στις διακοπές λειτουργίας των εφαρμογών AI

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Αύξηση των καταγραφών υψηλής έντασης στις εφαρμογές AI καταγράφει η Ookla, καθώς τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης περνούν από την περιστασιακή χρήση σε πιο σταθερές επιχειρησιακές ροές. Με βάση τα στοιχεία Downdetector για τις ΗΠΑ, οι καταγραφές ημερών κατά τις οποίες κάθε υπηρεσία εμφάνισε αναφορές προβλημάτων άνω του δεκαπλάσιου της δικής της διάμεσης ημερήσιας τιμής αυξήθηκαν από έξι στο Q1 2025 και 16 στο Q4 2025 σε 51 ημέρες υψηλής έντασης στο Q1 2026.

Το δείγμα καλύπτει 471 ημέρες και 3,72 εκατ. αναφορές χρηστών, από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 16 Απριλίου 2026, για ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, AWS και Microsoft Azure. Η ανάλυση χρησιμοποιεί τα στοιχεία ως ένδειξη πίεσης στην αξιοπιστία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις αρχίζουν να συνδέουν εργαλεία AI με APIs, επίπεδα πρόσβασης, cloud control planes, connectors και εργασίες agentic AI, όπου ακόμη και ένα πρόβλημα σε login, αρχείο ή κώδικα μπορεί να διακόψει πραγματική εργασία.

Η αξιοπιστία περνά σε περισσότερα επίπεδα

Από την πλευρά του χρήστη, οι AI πλατφόρμες εμφανίζονται ως ενιαίες εφαρμογές. Στην πράξη, όμως, η λειτουργία τους περνά μέσα από περισσότερα επίπεδα. Η Ookla διακρίνει το επίπεδο προϊόντος, το επίπεδο ενορχήστρωσης του παρόχου, το επίπεδο των hyperscalers και το επίπεδο πρόσβασης, που περιλαμβάνει DNS, gateways, bot protection, δίκτυα διανομής περιεχομένου και μηχανισμούς ταυτοποίησης. Έτσι, ένα αποτυχημένο prompt, ένα login loop, ένα rate-limit error ή ένα stalled agent task μπορεί να έχει διαφορετική τεχνική αιτία.

Το ChatGPT εμφάνισε τις μεγαλύτερες μεμονωμένες κορυφώσεις στις αναφορές. Τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες ημέρες μεταξύ των AI εφαρμογών αφορούσαν την OpenAI, με περίπου 68.000 αναφορές στις 2 Δεκεμβρίου 2025 και 55.039 στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Παρά τις μεγάλες αυτές κορυφώσεις, η βασική τάση εμφανίζεται χαμηλότερη: η διάμεση ημερήσια τιμή αναφορών του ChatGPT υποχώρησε από 2.157 τον Απρίλιο του 2025 σε 1.166 τον Απρίλιο του 2026.

Η εικόνα της OpenAI συνδέεται με κλίμακα χρήσης και με διαφορετικές τεχνικές αιτίες, όχι με μία ενιαία εξάρτηση. Η εταιρεία είχε αναφέρει περισσότερους από 900 εκατ. εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες για το ChatGPT στις αρχές του 2026, ενώ αργότερα έκανε λόγο για πάνω από 4 εκατ. εβδομαδιαίους χρήστες του Codex. Σε περιστατικό της 10ης Ιουνίου 2025, η OpenAI απέδωσε αυξημένα σφάλματα σε ενημέρωση host operating system σε cloud-hosted GPU servers, ενώ στις 3 Φεβρουαρίου 2026 περιέγραψε πρόβλημα από αλλαγή διαμόρφωσης σε κρίσιμο execution path.

Το Claude γίνεται υπόθεση ταχείας κλίμακας

Το Claude αποτελεί την πιο χαρακτηριστική περίπτωση μεταβλητότητας λόγω κλίμακας στην ανάλυση. Στις αρχές του 2025 είχε σχεδόν μηδενικό όγκο αναφορών στο Downdetector, πριν περάσει σε πιο σταθερή βάση αναφορών από τα μέσα Ιουλίου. Στη συνέχεια, οι αναφορές αυξήθηκαν από 48.589 στο Q3 2025 σε 108.694 στο Q4 2025 και σε 314.996 στο Q1 2026. Η διάμεση μηνιαία ημερήσια τιμή του ανέβηκε από 285 αναφορές τον Ιούλιο του 2025 σε 2.830 τον Μάρτιο του 2026.

Στο Q1 2026, το Claude συγκέντρωσε 39 από τις 51 ημέρες υψηλής έντασης που καταγράφηκαν στις AI εφαρμογές. Η Ookla συνδέει το μοτίβο με αύξηση χρήσης, περιόδους κυκλοφορίας μοντέλων, πίεση χωρητικότητας και διαχείριση ορίων χρήσης, χωρίς να αποδίδει αιτιότητα σε έναν μόνο παράγοντα. Η μεγαλύτερη ημέρα του Claude, με 46.676 αναφορές στις 15 Απριλίου 2026, ήρθε μία ημέρα πριν από την κυκλοφορία του Opus 4.7, ενώ υψηλή δραστηριότητα εμφανίστηκε και γύρω από προηγούμενα release windows.

Για το Gemini, η Ookla καταγράφει ανοδική μετατόπιση στη βάση αναφορών, με τις ημέρες υψηλής έντασης να αυξάνονται από μηδέν στο Q1 2025 σε επτά στο Q1 2026. Η Google είχε αναφέρει περισσότερους από 750 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες για το Gemini app στο Q4 2025 και πάνω από 900 εκατ. μηνιαίους χρήστες έως τον Μάιο του 2026. Το Copilot είχε μικρότερο απόλυτο όγκο αναφορών, αλλά το μεγαλύτερο περιστατικό του, στις 4 Ιουνίου 2025, έφθασε τις 12.028 αναφορές, περίπου 81 φορές πάνω από τη διάμεση τιμή της περιόδου.

Το cloud διευρύνει την επιφάνεια κινδύνου

Η ανάλυση εντάσσει και τους hyperscalers στην ευρύτερη επιφάνεια αξιοπιστίας του AI, χωρίς να μετρά τα περιστατικά AWS και Azure ως διακοπές AI εφαρμογών. Το περιστατικό της AWS στις 20 Οκτωβρίου 2025 είχε 315.342 αναφορές στις ΗΠΑ και αποδόθηκε από την AWS σε latent race condition στο σύστημα DNS management του DynamoDB, με επίπτωση σε βασικό endpoint στην περιοχή us-east-1. Στις 29 Οκτωβρίου 2025, περιστατικό στο Azure Front Door συγκέντρωσε 95.840 αναφορές για την Azure.

Η σημασία αυτών των περιστατικών βρίσκεται στο ότι οι επιχειρησιακές ροές AI εξαρτώνται όλο και περισσότερο από cloud βάσεις δεδομένων, traffic routing, identity systems, edge networks, APIs, developer tools και connectors. Η διαθεσιμότητα του AI, όπως παρουσιάζεται στην ανάλυση, έχει περάσει πέρα από το ερώτημα αν λειτουργεί ένα chatbot. Με την OpenAI και την Anthropic να εμφανίζουν περιστατικά σε Codex, Claude Code, APIs, uploads, model-specific paths και workspace connectors, η αξιοπιστία μεταφέρεται πλέον στο σύνολο της αλυσίδας που υποστηρίζει τους AI agents και τις επιχειρησιακές εργασίες τους.