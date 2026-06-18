Η ΕΕ ζητά κοινή γραμμή με τις ΗΠΑ για τα προηγμένα AI μοντέλα

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Στενότερη συνεργασία ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τεχνητή νοημοσύνη ζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στο περιθώριο της Συνόδου του G7 στη Γαλλία, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφαλή χρήση των καλύτερων AI μοντέλων από πολίτες και επιχειρήσεις. Μιλώντας σε γεύμα με ηγέτες του G7 και επικεφαλής εταιρειών AI και τεχνολογίας, η von der Leyen υποστήριξε ότι η πρόσβαση σε αξιόπιστη τεχνολογία αποτελεί κοινό συμφέρον για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη ισχυρών μοντέλων συνδέεται όλο και περισσότερο με ζητήματα ασφάλειας.

Οι δηλώσεις έγιναν στον απόηχο της εντολής της αμερικανικής κυβέρνησης προς την Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση ξένων υπηκόων στα πιο προηγμένα AI μοντέλα της, στο πλαίσιο ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια. Η εταιρεία ανέφερε ότι η συμμόρφωση θα απαιτούσε επαλήθευση της εθνικότητας κάθε χρήστη και τελικά προχώρησε σε πλήρη απενεργοποίηση των σχετικών μοντέλων για όλους τους πελάτες της. Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο το ερώτημα πώς μπορούν να αξιοποιούνται προηγμένα AI συστήματα με τρόπο που περιορίζει τους κινδύνους κατάχρησης.

Η πρόσβαση στα προηγμένα μοντέλα AI

Η von der Leyen συνέδεσε την ανάγκη συνεργασίας με την αλληλεξάρτηση των τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων ΗΠΑ και Ευρώπης. Όπως είπε, οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν η μία την αξιόπιστη τεχνολογία της άλλης, ενώ τα χρηματοοικονομικά τους συστήματα παραμένουν διασυνδεδεμένα. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι αποτελεί αμοιβαίο συμφέρον να μπορούν πολίτες και εταιρείες να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα καλύτερα AI μοντέλα, διατύπωση που κρατά το βάρος τόσο στην υιοθέτηση της τεχνολογίας όσο και στους όρους με τους οποίους αυτή εισάγεται στην αγορά.

Σε ανάρτησή της στο X μετά τη συζήτηση με χώρες-εταίρους και στελέχη επιχειρήσεων AI, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την AI ως την πιο σημαντική τεχνολογία της εποχής και σημείωσε ότι αναπτύσσεται εκθετικά. Η ίδια ανέφερε ότι η τεχνολογία φέρνει σημαντικές δυνατότητες, αλλά και κινδύνους για τις ελεύθερες, δημοκρατικές κοινωνίες. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν, καθώς, όπως υποστήριξε, αντιπροσωπεύουν το 70% της παγκόσμιας αγοράς.

Η υπόθεση Anthropic και οι περιορισμοί

Η εντολή προς την Anthropic αφορούσε, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα προηγμένα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5. Η αμερικανική πλευρά ζήτησε αναστολή πρόσβασης για ξένους υπηκόους, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η Anthropic, από την πλευρά της, κατέληξε ότι η εφαρμογή του μέτρου θα απαιτούσε έλεγχο εθνικότητας για κάθε χρήστη και επέλεξε να σταματήσει την πρόσβαση στα δύο μοντέλα για το σύνολο των πελατών. Η εξέλιξη έδωσε πρακτική διάσταση στη συζήτηση για το πώς ελέγχονται εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά.

Το Mythos έχει αναπτυχθεί για τον εντοπισμό αδυναμιών σε κώδικα, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις. Την ίδια ώρα, ειδικοί κυβερνοασφάλειας το θεωρούν ικανό να επιταχύνει επιθέσεις σε τεχνολογικά συστήματα τραπεζών, δηλαδή ακριβώς σε υποδομές που τέτοιου τύπου εργαλεία καλούνται να προστατεύσουν. Η δυνατότητα διπλής χρήσης προηγμένων AI μοντέλων βρίσκεται έτσι στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης, καθώς η ίδια τεχνολογική λειτουργία μπορεί να υπηρετεί διαφορετικούς και αντικρουόμενους σκοπούς.

Ασφάλεια μοντέλων πριν από την αγορά

Η von der Leyen υποστήριξε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα εισάγονται με ασφάλεια τα νέα μοντέλα. Χρησιμοποίησε μάλιστα την αναλογία της αεροπορίας, λέγοντας ότι τα αεροσκάφη δοκιμάζονται πριν πετάξουν και ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ, ως παγκόσμιοι ηγέτες στην ασφάλεια των πτήσεων, μπορούν να δείξουν τον δρόμο και στην AI. Στο ίδιο πλαίσιο, ζήτησε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών του G7 και συνεργασία μέσω ανεξάρτητων φορέων που θα αξιολογούν τα μοντέλα πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

Η συζήτηση αποκτά και ευρωπαϊκή διάσταση γύρω από το AI sovereignty. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Sebastien Lecornu ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται στην καλή θέληση εταίρων που, όπως είπε, μπορούν να διακόψουν την πρόσβαση σε μοντέλα όπως εκείνα της Anthropic. Η von der Leyen, από την άλλη, έθεσε την ευρωπαϊκή φιλοδοξία σε διαφορετικό πλαίσιο, λέγοντας ότι η Ευρώπη θέλει το δικό της AI μέλλον, αλλά όχι σε απομόνωση. Η έμφαση, όπως την παρουσίασε, παραμένει στη συνεργασία με έμπιστους εταίρους, παράλληλα με την ασφαλή υιοθέτηση της τεχνολογίας.