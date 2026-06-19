Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κρατά τελικά τον διακόπτη;

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Η υπόθεση της Anthropic ήρθε να υπενθυμίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει περάσει από το πεδίο της τεχνολογικής καινοτομίας στο πεδίο της γεωπολιτικής ισχύος. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την εταιρεία να περιορίσει την πρόσβαση μη Αμερικανών χρηστών στα πιο πρόσφατα μοντέλα της, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η Anthropic, μπροστά στην ανάγκη άμεσης συμμόρφωσης και χωρίς να μπορεί να εφαρμόσει επιλεκτικά τον περιορισμό μέσα στο διαθέσιμο χρονικό περιθώριο, προχώρησε στο κατέβασμα του διακόπτη.

Το περιστατικό ξεπερνά την προσωρινή διακοπή πρόσβασης σε ένα AI εργαλείο. Ανοίγει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση: ποιος ελέγχει τα πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ποιος αποφασίζει ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά και ποιος μπορεί, όταν το κρίνει απαραίτητο, να τα αποσύρει από την αγορά. Από τη στιγμή που τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα συνδέονται με την παραγωγικότητα, την έρευνα, την κυβερνοασφάλεια, την ανάπτυξη λογισμικού και την οικονομική ανταγωνιστικότητα, η πρόσβαση σε αυτά παύει να αποτελεί απλώς εμπορικό ζήτημα.

Για αυτές τις εξελίξεις συζητήσαμε με τον δημοσιογράφο Ηλία Σεγκοντάρη στην εκπομπή ΠρΑΪμ του ERT NEWS, με αφορμή την υπόθεση της Anthropic, τις εξελίξεις στο G7 και τη νέα γεωπολιτική διάσταση που αποκτά η τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εργαλειοποίηση των LLMs, η θέση της Ευρώπης μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό και το ερώτημα του πώς μπορεί η Ελλάδα να μετατρέψει τη σημερινή κινητικότητα γύρω από την καινοτομία σε πραγματική στρατηγική.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ λειτούργησε ως καμπανάκι για επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνήσεις. Όταν ένα AI μοντέλο ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας, σε διαδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, η ξαφνική απώλεια πρόσβασης μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Το κρίσιμο στοιχείο δεν περιορίζεται στο ότι ένα μοντέλο μπορεί να αποσυρθεί ή να περιοριστεί. Βρίσκεται στο ότι η απόφαση μπορεί να ληφθεί με όρους εθνικής στρατηγικής, πέρα από τον έλεγχο του τελικού χρήστη.

Αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Αν μια επιχείρηση, μια δημόσια υπηρεσία ή μια ολόκληρη οικονομία στηρίζει κρίσιμες λειτουργίες σε ξένα AI μοντέλα, τότε η τεχνολογική εξάρτηση μετατρέπεται σε επιχειρησιακό και πολιτικό ρίσκο. Τι συμβαίνει όταν μια υπηρεσία κλείνει ξαφνικά; Τι σημαίνει αυτό για όσους έχουν επενδύσει χρόνο, χρήμα και διαδικασίες πάνω σε ένα μοντέλο στο οποίο δεν έχουν ουσιαστικό έλεγχο; Και πόσο ασφαλής μπορεί να θεωρείται μια ψηφιακή στρατηγική όταν το κρίσιμο κομμάτι της υποδομής βρίσκεται στα χέρια τρίτων;

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή συνέπεσε με τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στο επίπεδο του G7. Το γεγονός ότι οι επικεφαλής εταιρειών όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google DeepMind βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών δείχνει τη μετατόπιση που έχει ήδη συντελεστεί. Οι CEO της τεχνολογίας λειτουργούν πλέον ως συνομιλητές σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομίας, βιομηχανικής πολιτικής και διεθνούς ισορροπίας.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο ευρωπαϊκό δίλημμα. Η Ευρώπη έχει ισχυρή ρυθμιστική παράδοση, παράγει κανόνες, διαμορφώνει πλαίσια και επιχειρεί να θέσει όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι αναγκαίο, ειδικά όταν η AI αγγίζει ζητήματα ασφάλειας, δικαιωμάτων, διαφάνειας και προστασίας των πολιτών. Όμως η ρύθμιση από μόνη της δεν αρκεί. Γιατί άλλο πράγμα είναι να βάζεις κανόνες σε μια τεχνολογία που παράγεις και άλλο να ρυθμίζεις τεχνολογίες που έχουν φτιάξει άλλοι.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να εγκλωβιστεί στον ρόλο του ρυθμιστή. Να είναι εκείνη που θέτει το πλαίσιο, αλλά όχι εκείνη που ελέγχει τα μοντέλα, τις υποδομές, τα chips, τα data centers, το cloud και την υπολογιστική ισχύ. Και η τεχνολογική κυριαρχία χτίζεται με εταιρείες, επενδύσεις, ταλέντο, έρευνα, βιομηχανική πολιτική και δυνατότητα γρήγορης κλιμάκωσης.

Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι πολυεπίπεδο. Διαθέτει περιορισμένο αριθμό μεγάλων AI παικτών σε σχέση με τις ΗΠΑ. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικές υποδομές και πλατφόρμες. Δυσκολεύεται να κρατήσει ερευνητές, startups και κεφάλαια εντός του οικοσυστήματός της. Και συχνά κινείται με τη γνωστή ευρωπαϊκή πολυπλοκότητα, τη στιγμή που ο διεθνής τεχνολογικός ανταγωνισμός επιταχύνεται.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις σε δικά της μοντέλα, ακόμη και αν στην αρχή υστερούν έναντι των αμερικανικών. Χρειάζεται να στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, να επιταχύνει τα AI factories, να δημιουργήσει υποδομές και να διαμορφώσει ένα περιβάλλον στο οποίο η έρευνα μπορεί να μετατραπεί σε προϊόν, εταιρεία και εξαγώγιμη τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, πρέπει να κοιτάξει και πέρα από τη σημερινή μάχη των LLMs. Αν η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος στα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει και τις επόμενες τεχνολογικές μάχες. Το 6G, το deep tech, οι βιοτεχνολογίες, οι εφαρμογές AI στην ιατρική, οι κρίσιμες υποδομές και τα νέα δίκτυα είναι πεδία στα οποία μπορεί ακόμη να διεκδικήσει ρόλο. Όχι με αποσπασματικές κινήσεις, αλλά με στρατηγική, κεφάλαια και πολιτική βούληση.

Για την Ελλάδα, το ερώτημα αποκτά ακόμη πιο πρακτική διάσταση. Υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχουν startups, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικές εκδηλώσεις, επενδύσεις και ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές. Όλα αυτά είναι θετικά. Όμως η κινητικότητα από μόνη της δεν αρκεί. Το κρίσιμο είναι να υπάρχει κατεύθυνση.

Ο κίνδυνος είναι η «καινοτομία για την καινοτομία». Να δημιουργούνται δράσεις, projects και πρωτοβουλίες χωρίς σαφή τεχνολογικό χάρτη, χωρίς σύνδεση με την παραγωγή, χωρίς μακροπρόθεσμο σχέδιο και χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία. Η Ελλάδα χρειάζεται να αποφασίσει πού μπορεί να παίξει ρόλο: στις εφαρμογές, στις υποδομές, στην έρευνα, σε εξειδικευμένα verticals ή στη σύνδεση της AI με τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, ο τουρισμός, η υγεία, η ναυτιλία, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο. Αν οι επιστήμονες, οι μηχανικοί, οι ερευνητές και οι ιδρυτές φεύγουν, τότε η χώρα μένει με την κατανάλωση της τεχνολογίας, όχι με τη δημιουργία της. Αν όμως υποστηριχθούν σωστά, μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός πιο ώριμου οικοσυστήματος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να γίνει Silicon Valley. Χρειάζεται να ξέρει πού έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και να το χτίσει με συνέπεια.

Η υπόθεση Anthropic, τελικά, είναι κάτι περισσότερο από μια διαμάχη γύρω από AI μοντέλα. Είναι μια υπενθύμιση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καθορίσει όχι μόνο την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και τις εξαρτήσεις κρατών, οικονομιών και κοινωνιών. Η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν έχουν την πολυτέλεια να παρακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, ούτε να αρκούνται στο να ρυθμίζουν τεχνολογίες που παράγονται αλλού. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα περάσουν από τη διαχείριση της εξάρτησης στη δημιουργία τεχνολογικής ικανότητας.