BEYOND 2026 | Day 2: AI, data centers και έξυπνες πόλεις στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας!

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η δεύτερη ημέρα της φετινής BEYOND αποτύπωσε μια αγορά τεχνολογίας που κινείται σε πολλά παράλληλα επίπεδα. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers, οι ψηφιακές υποδομές, η κυβερνοασφάλεια, οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων, η ρομποτική, οι λύσεις για την αγροδιατροφή, η εκπαίδευση και η διαστημική τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, των παρουσιάσεων και των επαφών στα περίπτερα της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας, εταιρείες, φορείς, πανεπιστήμια, περιφέρειες και οργανισμοί μίλησαν στο InfoCom.gr για την παρουσία τους στη BEYOND 2026, παρουσιάζοντας λύσεις, στρατηγικές κατευθύνσεις και εκτιμήσεις για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού οικοσυστήματος. Το πλήρες υλικό των συνεντεύξεων θα είναι διαθέσιμο τις επόμενες ημέρες, καθώς το InfoCom.gr συνεχίζει να καταγράφει τις παρουσιάσεις, τις επαφές και τα βασικά μηνύματα της διοργάνωσης.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σύνθετη, αλλά σαφής: η τεχνολογία περνά από τη φάση της μεμονωμένης εφαρμογής στη φάση της επιχειρησιακής ενσωμάτωσης. Η συζήτηση μετατοπίζεται πλέον από το αν οι οργανισμοί θα αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα ή τις ψηφιακές πλατφόρμες, στο πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να συνδεθούν με πραγματικές ανάγκες, παραγωγικότητα, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και καλύτερες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Ψηφιακές υποδομές, δημόσιος τομέας και ασφάλεια

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε θεσμική διάσταση στη συζήτηση, με αναφορές στις ψηφιακές υποδομές, στο cloud, στα δεδομένα και στη δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τεχνολογικές υποδομές και ευκαιρίες. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ψηφιακές υποδομές του Κτηματολογίου και η μετάβασή τους σε περιβάλλον cloud, ως μέρος της ευρύτερης ψηφιακής μετάβασης του κράτους.

Η Space Hellas τοποθέτησε τη συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο πεδίο της προστασίας των υποδομών. Η εταιρεία ανέδειξε το εύρος των τεχνολογιών που καλύπτει ο Όμιλος και αναφέρθηκε στη Web-IQ στο πεδίο του cybersecurity, επισημαίνοντας ότι όσο περισσότερο ψηφιοποιούνται οργανισμοί και υπηρεσίες, τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά η ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. παρουσίασε έργα που αφορούν την ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, με αναφορές σε εφαρμογές για την καθαριότητα, την ασφάλεια των πολιτών και τη βιώσιμη κινητικότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και το Athens Way, που παρουσιάστηκε ως νέα εφαρμογή για τους πολίτες, με λειτουργίες που αφορούν μετακινήσεις, στάθμευση και υπηρεσίες μέσα στην πόλη.

Αττική, περιφέρειες και τοπική καινοτομία

Η Περιφέρεια Αττικής συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία με ένα ευρύτερο σχέδιο για την παραγωγή αποτελεσμάτων που να αντανακλώνται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινωνία. Η παρουσία της ανέδειξε την ανάγκη τα ζητήματα της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης να αντιμετωπίζονται ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την Αττική.

Οι περιφέρειες είχαν έντονη παρουσία στη φετινή BEYOND, δείχνοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση συνδέεται πλέον όχι μόνο με κεντρικές υποδομές, αλλά και με τοπικά οικοσυστήματα. Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας ως μηχανισμό υποστήριξης της καινοτομίας και διασύνδεσης επιχειρήσεων με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρέθηκαν οι δυναμικοί τομείς της Κρήτης, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, η υγεία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η πράσινη ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια Ηπείρου παρουσίασε τον ρόλο του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας στην υποστήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Η περιφέρεια εστίασε στην εξωστρέφεια, στις συνεργασίες, στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και στη δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέδειξε το έργο της στον ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στην ψηφιοποίηση διαδικασιών και στη μείωση του κόστους και της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε τη συμμετοχή της με εταιρείες, πανεπιστήμια και φορείς, τοποθετώντας στο επίκεντρο την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος ψηφιακής διακυβέρνησης και καινοτομίας.

Τεχνητή νοημοσύνη, deep tech και λύσεις με επιχειρησιακή εφαρμογή

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες της δεύτερης ημέρας, με αρκετές εταιρείες να παρουσιάζουν λύσεις που κινούνται πέρα από τη γενική συζήτηση για το AI και συνδέονται με συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής. Η nvisionist ανέδειξε την παρουσία της ως ελληνική AI-Native DeepTech εταιρεία, παρουσιάζοντας λύσεις που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, Computer Vision, Edge Intelligence και αυτόνομα συστήματα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν εφαρμογές οι οποίες συνδέονται με πεδία όπως η ενέργεια, η πολιτική προστασία, οι κρίσιμες υποδομές, η κυβερνοασφάλεια, η άμυνα και τα αυτόνομα συστήματα.

Η AgroApps προσέγγισε την τεχνολογία από την πλευρά του αγροτικού τομέα, αναδεικνύοντας την ανάγκη οι ψηφιακές λύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη να προσαρμόζονται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η εταιρεία παρουσίασε τη BEYOND ως σημείο συνάντησης του τεχνολογικού οικοσυστήματος, όπου οι εταιρείες μπορούν να δείξουν τι έχουν αναπτύξει, να αναζητήσουν συνέργειες και να εξετάσουν πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε κλάδους όπως η αγροδιατροφή.

Στο ίδιο ευρύτερο πεδίο, η 4Fluids παρουσίασε τη δραστηριότητά της ως ψηφιακό δίκτυο συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνδέοντας την παραγωγικότητα των ΜμΕ με ζητήματα ψηφιακής έντασης, οργάνωσης και δυνατότητας κλιμάκωσης. Η εταιρεία ανέδειξε την ανάγκη συνεργατικών λύσεων και υποστήριξης των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον όπου η εξωστρέφεια παραμένει ζητούμενο, αλλά η εσωτερική ψηφιακή αναβάθμιση αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση.

Data centers, υποδομές και η νέα οικονομία των δεδομένων

Το Greek Data Center Association ανέδειξε από την πλευρά του τον ρόλο των κέντρων δεδομένων ως κρίσιμων υποδομών για την τεχνολογική ανάπτυξη. Η ένωση έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του οικοσυστήματος γύρω από τα data centers, περιλαμβάνοντας παρόχους, εταιρείες εξοπλισμού, συμβουλευτικές εταιρείες και άλλους φορείς που συνδέονται με την ανάπτυξη του κλάδου. Η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη τοποθετήθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης για υποδομές που μπορούν να στηρίξουν νέες απαιτήσεις σε δεδομένα και υπολογιστική ισχύ.

Η ανάπτυξη των data centers και η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αποτέλεσαν διακριτό θεματικό άξονα της δεύτερης ημέρας. Η Digital Realty παρουσίασε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και τη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή, αποδίδοντας μέρος της αυξανόμενης ζήτησης και στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία αναφέρθηκε στην παρουσία της σε υποδομές data center στην Ελλάδα, καθώς και στη σημασία των υπηρεσιών data center για ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Η ABB παρουσίασε λύσεις που συνδέονται με τις υποδομές data centers, εστιάζοντας στο πεδίο της μέσης τάσης και στον εξοπλισμό που μπορεί να υποστηρίξει σχετικά έργα. Η παρουσία της εταιρείας στο περίπτερο του Greek Data Center Association ανέδειξε την τεχνική διάσταση της ανάπτυξης των υποδομών, υπενθυμίζοντας ότι η συζήτηση για AI και cloud συνοδεύεται από ανάγκες σε ενέργεια, αξιοπιστία, εξοπλισμό και ασφαλή λειτουργία.

Εκπαίδευση, έρευνα και μεταφορά τεχνολογίας

Τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί φορείς ανέδειξαν τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά ως βασικό ζητούμενο. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρουσίασε έργα που σχετίζονται με την αγροδιατροφή και τη μεταφορά τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα ερευνητικά αποτελέσματα να αξιοποιούνται πέρα από τις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέθηκε με εφαρμογές έξυπνης γεωργίας.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος εστίασε στη διασύνδεση με εταιρείες τεχνολογίας και στην παρουσία ερευνητικών εργαστηρίων σε πεδία όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά συστήματα και η τεχνολογία στην εκπαίδευση. Η παρουσία του Ιδρύματος ανέδειξε τον ρόλο που αποκτά το AI τόσο στην καθημερινή λειτουργία των πανεπιστημίων όσο και στον τρόπο διδασκαλίας, διοίκησης και αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές.

Το ΕΚΠΑ παρουσίασε δύο διαφορετικές όψεις της ερευνητικής δραστηριότητας. Από τη μία, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης που συνδέονται με την επιτάχυνση ερευνητικών διαδικασιών στον χώρο των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Από την άλλη, δραστηριότητες στο πεδίο της ρομποτικής, του αυτομάτου ελέγχου και των κυβερνοφυσικών συστημάτων, με αναφορές σε ρομποτικά οχήματα, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, δίκτυα ύδρευσης και εφαρμογές τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αντίστοιχα, παρουσίασε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που συνδέει τις βυζαντινές σπουδές με την τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες εμβύθισης, αναδεικνύοντας πώς οι νέες τεχνολογίες αρχίζουν να επηρεάζουν και πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η 3D Organon τοποθέτησε την παρουσία της στο πεδίο της ιατρικής εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας 3D και XR ως εργαλείο αναβάθμισης της μάθησης. Η εταιρεία εστιάζει στην περαιτέρω επέκταση της πλατφόρμας της σε πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς, ενώ παρουσίασε το 3D Organon Web ως λύση που φέρνει την ανατομία σε περισσότερες συσκευές και περιβάλλοντα πρόσβασης.

Βιώσιμες υποδομές, νερό και περιβαλλοντική τεχνολογία

Η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε τη στρατηγική της γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων σε κρίσιμες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Η εταιρεία ανέδειξε επίσης εφαρμογές όπως η αποκεντρωμένη παραγωγή ανακτημένου νερού για αστική άρδευση, τα αυτόνομα ρομποτικά σκάφη παρακολούθησης ποιότητας και οι προηγμένες τεχνολογίες επιθεώρησης και αποκατάστασης αγωγών.

Η Prisma Electronics παρουσίασε από διαφορετική οπτική τη σύνδεση περιβάλλοντος, πόλεων και τεχνολογίας, αναδεικνύοντας λύσεις για Smart Cities και διαστημικές εφαρμογές. Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρέθηκε ο νανοδορυφόρος MICE-1 και η αξιοποίηση δεδομένων για καλύτερη λήψη αποφάσεων. Η εταιρεία συνέδεσε επίσης τη δραστηριότητά της με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διαστημικές εφαρμογές και με την ανάγκη συνέχειας σε τέτοιου είδους τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

Τράπεζες, startups και οικοσύστημα καινοτομίας

Η Eurobank ανέδειξε τον ρόλο της ως χρηματοπιστωτικού οργανισμού που επιδιώκει να στηρίξει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη scaleup και startup εταιρειών. Μέσα από το Eurobank Venture Banking, η τράπεζα ανέφερε ότι υποστηρίζει scaleup εταιρείες με εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, ενώ μέσω του egg Accelerator στηρίζει startup στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.

Η παρουσία του egg Accelerator στη BEYOND συνδέθηκε με το networking, την πρόσβαση σε επενδυτές, την ενεργοποίηση συνεργασιών και την ενίσχυση του startup οικοσυστήματος. Η διοργάνωση λειτουργεί ως χώρος επαφής για επιχειρηματικές ομάδες, τεχνολογικές εταιρείες και επενδυτές, δίνοντας έμφαση στη δικτύωση και στην αναζήτηση πιθανών συνεργασιών.

Τι έδειξε η δεύτερη ημέρα

Η δεύτερη ημέρα της BEYOND 2026 έδειξε ότι η ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα «απλώνεται» σε πολλούς κλάδους και πεδία εφαρμογής. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτούργησε ως κοινός παρονομαστής σε πολλές παρουσιάσεις, αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο ήταν η σύνδεσή της με πραγματικές εφαρμογές: υποδομές, εκπαίδευση, υγεία, αγροδιατροφή, νερό, ενέργεια, ασφάλεια, πολιτική προστασία, data centers και έξυπνες πόλεις.

Παράλληλα, η παρουσία περιφερειών, πανεπιστημίων, εταιρειών τεχνολογίας, οργανισμών κοινής ωφέλειας, τραπεζών και θεσμικών φορέων ανέδειξε ότι το οικοσύστημα ωριμάζει μέσα από συνεργασίες. Οι εταιρείες και οι φορείς που μίλησαν στο InfoCom.gr παρουσίασαν προϊόντα, υπηρεσίες και στρατηγικές κατευθύνσεις, τοποθετώντας τη δραστηριότητά τους μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αλλαγής, όπου οι ψηφιακές υποδομές, τα δεδομένα, η ασφάλεια και η καινοτομία γίνονται όροι ανταγωνιστικότητας και λειτουργικής ανθεκτικότητας.

Το πλήρες υλικό των συνεντεύξεων θα είναι διαθέσιμο τις επόμενες ημέρες, με τις αναλυτικές τοποθετήσεις των εταιρειών και φορέων που συμμετείχαν στη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης. Το InfoCom.gr συνεχίζει να καταγράφει τις παρουσιάσεις, τις επαφές στα περίπτερα και τα βασικά μηνύματα της BEYOND, φωτίζοντας τις τάσεις που διαμορφώνουν την ατζέντα της τεχνολογίας και της καινοτομίας.