Η AOC θέτει νέα πρότυπα στις οθόνες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

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Η AOC, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία οθονών, ενισχύει τη δέσμευσή της προς τον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), παρουσιάζοντας τη σειρά E4 ως την ιδανική λύση για τον σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο εργασίας. Καθώς η υβριδική εργασία καθιστά την οθόνη γραφείου σε κεντρικό σημείο της επαγγελματικής παραγωγικότητας, η σειρά E4 προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ εργονομίας, βιωσιμότητας και μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας.

Τρεις προτεραιότητες καθορίζουν τις απαιτήσεις των ΜμΕ όσον αφορά τις οθόνες το 2026: η εργονομική άνεση για καθημερινή χρήση, η μακροπρόθεσμη αξιοπιστία μέσω πενταετούς εγγύησης που υποστηρίζεται από την πιστοποίηση TCO Certified Generation 10, καθώς και η δημιουργία απλοποιημένων χώρων εργασίας που ενισχύουν τη συνολική παραγωγικότητα. Η επαγγελματική σειρά οθονών E4 της AOC ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ, με χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας, μακροχρόνια χρήση και απλοποιημένη παραμετροποίηση.

Πενταετής εγγύηση με την πιστοποίηση TCO Generation 10

Η AOC διαθέτει τα μοντέλα της σειράς E4 με πιστοποίηση TCO Certified Generation 10, συνοδευόμενα πενταετή εγγύηση κατασκευαστή. Το πρότυπο αυτό εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη λειτουργική ασφάλεια και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρίας για ανθεκτικό εξοπλισμό, διασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματικές επενδύσεις παραμένουν αξιόπιστες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η πιστοποίηση TCO Generation 10 θέτει επίσης υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τα υλικά και την κυκλική οικονομία. Τα περιβλήματα των διαθέσιμων μοντέλων κατασκευάζονται από τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση (post-consumer recycled plastic) και διαθέτουν τις πιστοποίησεις EPEAT Gold και Climate+.

Βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα και επαγγελματικές επιδόσεις

Η υβριδική εργασία έχει αναδιαμορφώσει τους χώρους εργασίας των ΜμΕ, με αποτέλεσμα τα γραφεία να είναι συχνά γεμάτα με ξεχωριστές βάσεις σύνδεσης, πολλά καλώδια και διάφορα περιφερειακά. Η σειρά AOC E4 αντιμετωπίζει άμεσα αυτή την πρόκληση ενσωματώνοντας ένα πλήρες docking station στην οθόνη, με σκοπό την απλοποίηση των σύγχρονων workstations. Επιλεγμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των 24E4CV, Q27E4CV και CU34E4CW, διαθέτουν συνδεσιμότητα USB–C με παροχή ισχύος 90W, επιτρέποντας στους χρήστες να φορτίζουν τον φορητό υπολογιστή τους, να μεταφέρουν δεδομένα και να προβάλλουν εικόνα μέσω ενός μόνο καλωδίου.

Συνδυάζοντας την τροφοδοσία και τη μεταφορά δεδομένων στην οθόνη, οι λυσεις USB-C μειώνουν την πολυπλοκότητα του εξοπλισμού και εξαλείφουν την ανάγκη για εξωτερικούς αντάπτορες. Για επαγγελματική αξιοπιστία, τα μοντέλα με δυνατότητες docking διαθέτουν επίσης μια ενσωματωμένη θύρα Ethernet RJ45 1 Gbit/s, εξασφαλίζοντας μια σταθερή και ασφαλή ενσύρματη σύνδεση δικτύου απευθείας μέσω της οθόνης.

Στα μοντέλα ultrawide 34-ιντσών, AOC CU34E4CW και CU34E4CV, ο ενσωματωμένος έξυπνος διακόπτης KVM προσφέρει απρόσκοπτη λειτουργία με πολλαπλές συσκευές. Αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες να εναλλάσσονται μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών, όπως ένας εταιρικός φορητός υπολογιστής και ένας προσωπικός υπολογιστής, ενώ μοιράζονται την ίδια οθόνη, το ίδιο πληκτρολόγιο και το ίδιο ποντίκι με το πάτημα ενός κουμπιού. Για να εξασφαλιστεί ομαλή απόδοση σε όλες τις επαγγελματικές εργασίες, κάθε μοντέλο της σειράς E4 προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 120Hz, παρέχοντας ομαλότερη εικόνα και μειώνοντας την καταπόνηση κατά τη διάρκεια των πολλών ωρών εργασίας.

Προηγμένη παραγωγικότητα σε περιβάλλον πολλαπλών οθονών: Daisy Chain Sync

Η υποστήριξη daisy chain επιτρέπει την εύκολη σύνδεση δύο οθονών μέσω DisplayPort MST, προσφέροντας επεκτάσιμες και αποδοτικές διαμορφώσεις πολλαπλών οθονών χωρίς περιττά καλώδια και ακαταστασία στο γραφείο. Καθώς οι σύγχρονες ροές εργασίας απαιτούν ολοένα και μεγαλύτερη διαχείριση δεδομένων, οι πολλαπλές οθόνες είναι απαραίτητες για τη μείωση της εναλλαγής παραθύρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Η χρήση της σειράς AOC E4 για αυτές τις διαμορφώσεις εξασφαλίζει απόλυτη συνοχή στον σχεδιασμό σε ολόκληρο τον σταθμό εργασίας, προσφέροντας μια απόλυτη σχεδιαστική ομοιομορφία στον χώρο εργασίας, με κοινή αισθητική και εναρμονισμένο σχεδιασμό οθονών που συνδυάζουν εμφάνιση και απόδοση.. Παράλληλα, η ενσωμάτωση των λειτουργιών σύνδεσης και docking στην κύρια οθόνη απλοποιεί τις εργασιακές ροές, διατηρώντας έναν καθαρό και οργανωμένο χώρο εργασίας.

Ο συγχρονισμός daisy chain εξασφαλίζει ομοιόμορφη ρύθμιση της φωτεινότητας και των χρωμάτων σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τις επιδόσεις. Η λειτουργία Daisy Chain Sync της AOC προχωρά ένα βήμα παραπέρα, συγχρονίζοντας αυτόματα τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες. Για να δείτε πώς ακριβώς λειτουργεί, παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό βίντεο για το Daisy Chain Sync, που παρουσιάζει ο Kevin Yang, Τεχνικός Technical Product Lead AOC. Κάθε ρύθμιση που πραγματοποιείται στην κύρια οθόνη εφαρμόζεται άμεσα και στη δευτερεύουσα. Για τις ΜμΕ, αυτό σημαίνει ότι δύο συμβατές οθόνες μπορούν να λειτουργούν ως ένα απόλυτα εναρμονισμένο σύστημα διπλής οθόνης, προσφέροντας συνεπή εικόνα και βελτιωμένη παραγωγικότητα.

Προτεινόμενοι συνδυασμοί οθονών:

Q 27 E 4 CV με την Q 27 E 4 U για συστήματα QHD υψηλής ακρίβειας.

για συστήματα QHD υψηλής ακρίβειας. 24E4CV με την 24E4U για αποδοτικά Full HD workstations.

Προτεραιότητα στην ευεξία στο χώρο εργασίας

Η υγεία των εργαζομένων και η μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα είναι αλληλένδετες σε περιβάλλοντα ΜμΕ με υψηλές απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό, η σειρά AOC E4 έχει σχεδιαστεί με πιστοποίηση TÜV Rheinland Eye Comfort, παρέχοντας επαγγελματικού επιπέδου προστασία από την οπτική κόπωση. Ενώ τα τυπικά φίλτρα που βασίζονται σε λογισμικό συχνά παραμορφώνουν τις εικόνες μεταβάλλοντας τις θερμοκρασίες χρώματος, η τεχνολογία Hardware Low Blue Light της AOC μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος σε επίπεδο οθόνης. Έτσι, οι επαγγελματίες απολαμβάνουν ακριβή χρωματική απόδοση και υψηλή οπτική ευκρίνεια, χωρίς την καταπόνηση που συνήθως συνοδεύει τις πολύωρες περιόδους εργασίας.

Η σωματική άνεση αποτελεί εξίσου προτεραιότητα, προκειμένου να αποφεύγονται οι καταπονήσεις που σχετίζονται με τη στάση του σώματος και συνδέονται με τη σύγχρονη εργασία στο γραφείο. Η σειρά E4 διαθέτει ευέλικτες βάσεις ρυθμιζόμενου ύψους (HAS), σχεδιασμένες ώστε να προσαρμόζουν την οθόνη στον χρήστη, αντί να αναγκάζουν τον χρήστη να προσαρμόζεται στην οθόνη. Οι βάσεις προσφέρουν εύρος 150 mm για τα μοντέλα 24” και 27” και εύρος 180 mm για την ultrawide οθόνη 34”, παράλληλα με πλήρη λειτουργικότητα κλίσης, και περιστροφής στον οριζόντιο άξονα, με δυνατότητα περιστροφής στον κάθετο άξονα (pivot) στα μοντέλα 24” και 27”. Αυτό το επίπεδο ρυθμιζόμενης προσαρμογής βοηθά τους εργαζόμενους να διατηρούν μια υγιή στάση σώματος και υποστηρίζει μια πιο βιώσιμη, άνετη ροή εργασίας για το σύγχρονο υβριδικό γραφείο.

Διαμορφώνοντας το μέλλον των ΜμΕ

Η εργονομία και η ευεξία, η πενταετής αξιοπιστία και οι δυνατότητες USB-C docking αποτελούν τις τρεις βασικές πτυχές μιας ενιαίας πρότασης: μιας οθόνης σχεδιασμένης για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι εργαζόμενοι των ΜμΕ το 2026, κατασκευασμένης ώστε να παραμείνει αποδοτική για πολλά χρόνια και σχεδιασμένη για να απλοποιεί το γραφείο αντί να τον επιβαρύνει με επιπλέον εξοπλισμό. Καθώς οι προσδοκίες στον χώρο εργασίας και οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ESG συνεχίζουν να αυξάνονται, αυτός ο συνδυασμός είναι όλο και περισσότερο αυτό που ζητούν οι ομάδες προμηθειών των ΜμΕ και αυτό που η σειρά AOC E4 έχει σχεδιαστεί να προσφέρει.