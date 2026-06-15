Αποτελέσματα της 67ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του BEREC

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Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC) πραγματοποίησε στις 2 και 3 Ιουνίου 2026 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας την 67η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, με συμμετοχή του Αντιπροέδρου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ, Σ. Μαρκάτου.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η αξιολόγηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προτεινόμενο Κανονισμό Digital Networks Act (DNA), ο οποίος αναθεωρεί το κανονιστικό πλαίσιο για τη συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το BEREC χαιρέτισε την πρωτοβουλία για ανάπτυξη ανθεκτικών, βιώσιμων και υψηλής ποιότητας ψηφιακών δικτύων, επισημαίνοντας όμως την ανάγκη βελτιώσεων ώστε το νέο πλαίσιο να ενισχύσει την ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς να προσθέτει περιττή κανονιστική πολυπλοκότητα. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευσε 16 θεματικά έγγραφα που εξετάζουν σε μεγαλύτερο βάθος βασικά στοιχεία της πρότασης, ενώ πρόκειται να εκδώσει τρία επιπλέον έγγραφα έως τα τέλη Ιουνίου για την περαιτέρω ενίσχυση του σχετικού διαλόγου.

Επιπλέον, κατά τις εργασίες της Ολομέλειας:

τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 6 Αυγούστου 2026, σχέδιο με πρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες για την τμηματοποίηση στα δίκτυα 5G (network slicing), με στόχο την παροχή μεγαλύτερης κανονιστικής ασφάλειας στους παρόχους και την προώθηση της καινοτομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αρχές του ανοικτού διαδικτύου,

απευθύνθηκε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για την υποβολή στοιχείων και απόψεων, μέχρι τις 21 Αυγούστου 2026, σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιαγωγή (Roaming Regulation) και του Εκτελεστικού Κανονισμού για την Πολιτική Εύλογης Χρήσης και τη Βιωσιμότητα,

τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Ιουλίου 2026, αναθεωρημένο υπόδειγμα συλλογής στοιχείων περιαγωγής, δεδομένου ότι επεκτάθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 το καθεστώς «Roam Like at Home» στην Ουκρανία και τη Μολδαβία και προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες από το BEREC απλουστεύσεις της διαδικασίας, και τέλος,

υιοθετήθηκε δήλωση σχετικά με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των τελικών χρηστών στις υπηρεσίες επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 112, κατά τη σταδιακή κατάργηση των δικτύων κινητών επικοινωνιών δεύτερης και τρίτης γενιάς (2G και 3G).

Περισσότερες πληροφορίες, περιλαμβανομένων των σχετικών κειμένων που είναι δημόσια διαθέσιμα, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του BEREC.