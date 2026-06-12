Στρατηγικό ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: πλήρης μετάπτωση στο G-Cloud

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Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φορέα και της χώρας: την πλήρη μετάβαση του συνόλου των εφαρμογών, των συστημάτων και των δεδομένων του στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud), που αποτελεί την ενιαία ψηφιακή υποδομή του Ελληνικού Δημοσίου για τη φιλοξενία κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων, υπό τη διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Ελληνικό Κτηματολόγιο γίνεται ένας από τους πρώτους φορείς δημοσίου δικαίου αυτής της κλίμακας που μεταφέρει πλήρως την ψηφιακή του λειτουργία στο G-Cloud, διασφαλίζοντας αξιόπιστες και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και σηματοδοτώντας μια νέα γενιά κρίσιμων ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου.

Στην πράξη, η μετάπτωση σημαίνει ότι η ψηφιακή λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου μεταβαίνει από παλαιές, κατακερματισμένες υποδομές στο ενιαίο και ασφαλές Κυβερνητικό Cloud.

Για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η μετάβαση αυτή δεν αποτελεί απλώς τεχνική αναβάθμιση. Συνιστά αλλαγή εποχής. Ο Φορέας, ως κρίσιμη εθνική υποδομή, διαχειρίζεται δεδομένα που συνδέονται με την ιδιοκτησία, τις συναλλαγές, τις επενδύσεις, τον χωρικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Οι Βασικοί Πυλώνες της Μετάβασης

Ενοποίηση: Τεχνολογίες, εφαρμογές και δεδομένα δεκαετιών, που μέχρι πρότινος ήταν κατακερματισμένα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ενοποιούνται πλέον σε μία σύγχρονη, ενιαία και ευέλικτη ψηφιακή υποδομή. Η ενοποίηση αυτή βελτιστοποιεί τη λειτουργία του Φορέα και δημιουργεί τις βάσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα: Η μετάβαση στο G-Cloud ενισχύει την επιχειρησιακή συνέχεια και τη σταθερότητα των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου, με ταχύτερη απόκριση και απρόσκοπτη πρόσβαση για πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και μηχανικούς.

Ψηφιακή Θωράκιση: Τα δεδομένα που αφορούν εκατομμύρια ιδιοκτησίες και πολίτες προστατεύονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Η μετάβαση στο Κυβερνητικό Νέφος ενισχύει ταυτόχρονα την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την ανθεκτικότητα των συστημάτων και την εμπιστοσύνη πολιτών και επαγγελματιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους.

Μια βάση για την επόμενη γενιά υπηρεσιών

Η μετάβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, έργου εθνικής εμβέλειας, που αποτέλεσε διαχρονική εκκρεμότητα για τη χώρα. Η νέα υποδομή δεν αποτελεί μόνο απάντηση στις σημερινές ανάγκες, αλλά και θεμέλιο για την επόμενη ημέρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με την πλήρη μετάπτωση στο G-Cloud, το Ελληνικό Κτηματολόγιο περνά σε μια νέα εποχή: με γερές ψηφιακές βάσεις, υψηλότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και βλέμμα στις υπηρεσίες του μέλλοντος.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα έργο με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των δεδομένων, τη σταθερότητα των υπηρεσιών και την καθημερινή εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Με τη μετάβαση στο G–Cloud, μία κρίσιμη εθνική υποδομή αποκτά ισχυρότερη τεχνολογική βάση, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δυνατότητα να υποστηρίξει πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανοίγει τον δρόμο για τη νέα γενιά ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου. Είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα κράτος πιο ασφαλές, πιο γρήγορο και πιο φιλικό προς τον πολίτη».

Ωστόσο, η προσπάθεια συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το επόμενο διάστημα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο επικεντρώνεται:

Στην πλήρη μετάβαση της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος ψηφιακού Κτηματολογίου, μέσα από την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026.

Στη διαχείριση και περαιτέρω μείωση των εκκρεμοτήτων, με την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Στην ολοκλήρωση των ειδικών κτηματολογίων (μέσω της μετάπτωσης του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο),

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του φορέα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια την υλοποίηση ενός έργου κεφαλαιώδους σημασίας, που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία των συναλλαγών και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.